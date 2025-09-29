В России закат Open Source? Число новых проектов сокращается второй год подряд

Количество публикаций open source проектов от российских разработчиков на крупнейших площадках резко сокращается. Растет только число ИИ-решений, которых в целом пока немного.



Количество российских оpen source разработок падает

В 2025 г. крупнейшие российские компании опубликуют всего около 150 проектов с открытым кодом (Open Source). Это на 7% меньше по отношению к 2024 г., когда показатель уже сократился на 16%, приводит «Коммерсант» данные аналитической компании Smart Ranking.

Год к году растет только число Open Source решений в области ИИ и машинного обучения, чья доля в общем количестве репозиториев остается невысокой — 11%.

Лидерами по количеству выложенных проектов на крупнейших площадках (GitHub, GitLab, GitVerse и Hugging Face) исследователи назвали «Яндекс», VK и «Т-Технологии».

Влияние на рынок разработки

Свободно распространяемое программное обеспечение (СПО) с открытым исходным кодом — это приложения, чей код доступен всем. Их можно загрузить или использовать на любом количестве устройств. Программисты вольны взять код программы и делать с ним все, что захотят — такие программы распространяются по свободным лицензиям.

Christopher Gower / Unsplash Российские разработчики теряют интерес к публикации СПО

«Когда открытых проектов становится меньше, обмен технологиями замедляется, рынок сильнее зависит от нескольких крупных игроков», — сказал техдиректор ГК «Корус Консалтинг» Виталий Секретенко.

Эксперт считает, что это особенно критично для стартапов: «Они теряют доступ к бесплатным библиотекам и инструментам, которые раньше можно было использовать как основу, и вынуждены больше разрабатывать сами, так как не всегда есть деньги на покупку готовых коммерческих решений».

Санкции и другие причины сокращения

Сокращение количества проектов с open source кодом представитель VK объяснил изданию тем, что «для поддержки сложных и масштабных проектов нужно вкладывать значительное количество ресурсов при не всегда прозрачной модели монетизации».

Проекты с открытым кодом, по его словам, часто используют для экспериментов, а после подтверждения концепции переходят к собственным разработкам. Некоторые компании не хотят «конкурировать» в open source и не видят смысла инвестировать ресурсы в разработку сложных продуктов.

«Люди стали куда осторожнее из-за возможных санкционных рисков, а кроме этого, если раньше open source был способом заявить о себе и показать экспертизу, то сегодня, чтобы продавать импортонезависимое решение, приходится закрывать исходный код», — добавил руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

По его мнению, число проектов в целом не сократилось, просто российские разработчики стали реже публиковать код на зарубежных платформах. Из-за санкций и ограничений часть российских компаний столкнулись с определенными барьерами (например, блокировками аккаунтов), поэтому многие ушли в приватные или локальные репозитории, согласен Секретенко.

Самый популярный в мире репозиторий GitHub, принадлежащий Microsoft, вслед за GitLab начал блокировать и удалять репозитории разработчиков из России в 2022 г.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что российский разработчик из «Яндекса» Ахтям Сакаев столкнулся с открытой дискриминацией по национальному признаку на GitHub. Его запрос на внесение изменений в репозиторий (Pull Request) был отклонен только лишь потому, что он россиянин. Об этом ему открыто заявили в комментариях.