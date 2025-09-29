Разделы

ПО Свободное ПО
|

В России закат Open Source? Число новых проектов сокращается второй год подряд

Количество публикаций open source проектов от российских разработчиков на крупнейших площадках резко сокращается. Растет только число ИИ-решений, которых в целом пока немного.

Количество российских оpen source разработок падает

В 2025 г. крупнейшие российские компании опубликуют всего около 150 проектов с открытым кодом (Open Source). Это на 7% меньше по отношению к 2024 г., когда показатель уже сократился на 16%, приводит «Коммерсант» данные аналитической компании Smart Ranking.

Год к году растет только число Open Source решений в области ИИ и машинного обучения, чья доля в общем количестве репозиториев остается невысокой — 11%.

Лидерами по количеству выложенных проектов на крупнейших площадках (GitHub, GitLab, GitVerse и Hugging Face) исследователи назвали «Яндекс», VK и «Т-Технологии».

Влияние на рынок разработки

Свободно распространяемое программное обеспечение (СПО) с открытым исходным кодом — это приложения, чей код доступен всем. Их можно загрузить или использовать на любом количестве устройств. Программисты вольны взять код программы и делать с ним все, что захотят — такие программы распространяются по свободным лицензиям.

git6_700.jpg
Christopher Gower / Unsplash
Российские разработчики теряют интерес к публикации СПО

«Когда открытых проектов становится меньше, обмен технологиями замедляется, рынок сильнее зависит от нескольких крупных игроков», — сказал техдиректор ГК «Корус Консалтинг» Виталий Секретенко.

Эксперт считает, что это особенно критично для стартапов: «Они теряют доступ к бесплатным библиотекам и инструментам, которые раньше можно было использовать как основу, и вынуждены больше разрабатывать сами, так как не всегда есть деньги на покупку готовых коммерческих решений».

Санкции и другие причины сокращения

Сокращение количества проектов с open source кодом представитель VK объяснил изданию тем, что «для поддержки сложных и масштабных проектов нужно вкладывать значительное количество ресурсов при не всегда прозрачной модели монетизации».

Проекты с открытым кодом, по его словам, часто используют для экспериментов, а после подтверждения концепции переходят к собственным разработкам. Некоторые компании не хотят «конкурировать» в open source и не видят смысла инвестировать ресурсы в разработку сложных продуктов.

«Люди стали куда осторожнее из-за возможных санкционных рисков, а кроме этого, если раньше open source был способом заявить о себе и показать экспертизу, то сегодня, чтобы продавать импортонезависимое решение, приходится закрывать исходный код», — добавил руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами
Цифровизация

По его мнению, число проектов в целом не сократилось, просто российские разработчики стали реже публиковать код на зарубежных платформах. Из-за санкций и ограничений часть российских компаний столкнулись с определенными барьерами (например, блокировками аккаунтов), поэтому многие ушли в приватные или локальные репозитории, согласен Секретенко.

Самый популярный в мире репозиторий GitHub, принадлежащий Microsoft, вслед за GitLab начал блокировать и удалять репозитории разработчиков из России в 2022 г.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что российский разработчик из «Яндекса» Ахтям Сакаев столкнулся с открытой дискриминацией по национальному признаку на GitHub. Его запрос на внесение изменений в репозиторий (Pull Request) был отклонен только лишь потому, что он россиянин. Об этом ему открыто заявили в комментариях.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

Слишком сырое, очень дорогое. Названы причины, почему российские компании не хотят переходить на отечественное ПО. Опрос

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

Россия под атакой: Число кибернападений через личные устройства выросло на 30%

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще