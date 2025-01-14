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Сбер Сбербанк Технологии СберТех GitVerse


GitVerse — платформа для совместной разработки и хостинга кода, которая создана СберТехом, дочерней компанией Сбера. На GitVerse разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Сервис создан и размещён в России — исключены риски недоступности разработок и кода для российских пользователей. Для удобства разработчиков на GitVerse доступен перенос своих репозиториев с популярных git-площадок в один клик.


14.01.2025 Власти России готовятся регулировать хранилища открытого кода 1
24.12.2024 «СберТех» запускает новую программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty 1
19.12.2024 На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию 1
12.12.2024 У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд 1
15.11.2024 «Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом 1
11.10.2024 Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов 1
08.10.2024 ИИ-ассистент разработчика GigaCode теперь доступен бизнесу для внедрения в собственную ИТ-инфраструктуру 1
17.09.2024 «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России 1
12.09.2024 Исследование: «СберТех» и «Хабр» составили портрет типичного российского программиста 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
15.07.2024 «СберТех» сообщает о кадровых изменениях 1
28.06.2024 Сбербанк: искусственный интеллект становится центральной технологией 1
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом 1
27.06.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление 1
27.06.2024 ИИ-ассистент Giga Code поможет разработчикам провести аналитику кода и оценку трудозатрат на его создание всего за пару минут 1
03.06.2024 Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub 1
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 1
16.05.2024 В России запустили китайский аналог GitHub 1
29.03.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила крупное обновление 1
29.03.2024 Вышло масштабное обновление платформы для работы с исходным кодом GitVerse 1
27.03.2024 СберТех познакомит разработчиков с GitVerse — платформой для работы с исходным кодом 1
20.03.2024 Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось 1
15.03.2024 СберТех приглашает на онлайн-презентацию «GitVerse: открой вселенную кода» 1
01.03.2024 В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем 1
01.03.2024 Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 15
GitHub 814 8
Ростелеком 9700 5
Microsoft Corporation 24624 5
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 5
Yandex - Яндекс 7339 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Ростелеком - РТК-феникс 6 1
OSChina - Open Source China 3 1
3Logic Group - Xellon - Кселлон 3 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Telegram Group 1983 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Cisco Systems 5114 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Diasoft - Диасофт 870 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Примо РПА 12 1
Selectel - Селектел 385 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Naumen - Наумен 625 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Рексофт - Reksoft 419 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Цифра ГК 2426 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
Unsplash 762 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Газпром нефть 618 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Газпром ПАО 1342 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 8
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Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 6
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 120 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Repository - Репозиторий 852 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 8
Oracle Java - язык программирования 3075 7
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 6
Python - высокоуровневый язык программирования 927 5
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 4
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 3
C/C++ - Язык программирования 755 2
Microsoft TypeScript - язык программирования 51 2
Ruby - Язык программирования 141 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Python PyPI 29 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Apple Safari - браузер 853 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 14 1
3Logic Group - Xellon - gitee 7 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Lua - язык программирования 54 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Лента Спутник 5 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Тятюшев Максим 97 8
Белевцев Андрей 63 5
Мишустин Михаил 676 1
Петросян Александр 1 1
Емельченков Сергей 140 1
Марков Сергей 14 1
Мартиросов Давид 57 1
Шадаев Максут 1008 1
Глазков Александр 137 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Бессарабенко Александр 13 1
Панченко Иван 138 1
Суровец Дмитрий 76 1
Винокуров Евгений 10 1
Кондратенко Сергей 1 1
Бартунов Олег 47 1
Врацкий Андрей 135 1
Иодковский Станислав 81 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Мельникова Алиса 90 1
Шпак Василий 223 1
Иванов Михаил 100 1
Калашников Евгений 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
Английский язык 6634 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Ведомости 996 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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