Сбер Сбербанк Технологии СберТех GitVerse
GitVerse — платформа для совместной разработки и хостинга кода, которая создана СберТехом, дочерней компанией Сбера. На GitVerse разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Сервис создан и размещён в России — исключены риски недоступности разработок и кода для российских пользователей. Для удобства разработчиков на GitVerse доступен перенос своих репозиториев с популярных git-площадок в один клик.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Тятюшев Максим 97 8
|Белевцев Андрей 63 5
|Мишустин Михаил 676 1
|Петросян Александр 1 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Марков Сергей 14 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Глазков Александр 137 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Панченко Иван 138 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Кондратенко Сергей 1 1
|Бартунов Олег 47 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шпак Василий 223 1
|Иванов Михаил 100 1
|Калашников Евгений 13 1
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