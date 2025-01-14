GitVerse — платформа для совместной разработки и хостинга кода, которая создана СберТехом, дочерней компанией Сбера. На GitVerse разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Сервис создан и размещён в России — исключены риски недоступности разработок и кода для российских пользователей. Для удобства разработчиков на GitVerse доступен перенос своих репозиториев с популярных git-площадок в один клик.