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Азимут авиакомпания

Азимут - авиакомпания

17.03.2025 «Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров 2
17.03.2025 Пассажиров авиакомпании «Азимут» проконсультирует GigaChat от Сбербанка 2
01.03.2024 Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS 2
19.04.2023 Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково» 1
03.11.2020 Авиакомпания «Азимут» ускорила работу в программе «1С» 1
15.02.2018 Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Азимут и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Азимут 69 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 2
Сбер - СберБизнес Софт 60 2
8319 1
Гэндальф - Gendalf 86 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 1
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 21 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 3 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 1
Федеральное казначейство России 1792 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4323 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10624 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4053 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 32 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 42 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2886 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1863 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3137 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3961 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1884 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2038 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 391 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 273 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 467 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9253 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
СалютДевайсы - GigaChat 209 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 89 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1138 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - OpenSky 7 1
ORS PSS - 2 1
Ведяхин Александр 132 1
Буренков Андрей 8 1
Кузовенко Людмила 1 1
Сизинцев Александр 9 1
Головченко Глеб 6 1
Звонарев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 3
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1256 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 105 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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