Пассажиров авиакомпании «Азимут» проконсультирует GigaChat от Сбербанка

Решать различные задачи клиентов авиакомпании «Азимут» теперь помогает генеративный искусственный интеллект Сбербанка. Чат-бот на основе нейросевой модели GigaChat для бизнеса всегда на связи и уже обрабатывает 86% вопросов, в том числе нестандартных, от пассажиров авиаперевозчика. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение, с применением технологии RAG (Retrieval Augmented Generation), прошло обучение на пассажирской документации «Азимута». Система содержит интерфейсы для самостоятельной загрузки документов и тонких настроек поведения и промптов. Сотрудники авиакомпании могут легко удалять устаревшие документы и добавлять новые — ИИ-ассистент проходит переподготовку за считанные секунды. Чат-бот разработала компания «Сбер Бизнес Софт» (входит в группу «Сбер»), ее сотрудники отмечают, что разработка подобного решения — важный переход от преднастроенных сценариев к умной и адаптивной модели.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «По экспертным оценкам, в 2025 году более 80% компаний будут использовать чат-ботов, в том числе на первой линии поддержки клиентов. В каждом бизнесе своя специфика — например, у авиакомпаний много различной документации, а вопросы пассажиров варьируются от условий обмена авиабилетов до провоза редких животных. "Азимут" попросил нас разработать умного виртуального ассистента для пассажиров, и мы создали решение на базе LLM GigaChat, которое позволяет чат-боту генерировать ответы даже на сложные вопросы».

Павел Екжанов, генеральный директор АО «Авиакомпания Азимут»: «Сотрудничество «Азимута» и «Сбер Бизнес Софта» привело к созданию уникального чат-бота с искусственным интеллектом, который обрабатывает множество запросов пассажиров, предоставляет актуальную информацию, объясняет правила перевозок и консультирует по текущим бронированиям, обеспечивая удобство для клиентов. Этот инновационный продукт интегрирован в мобильное приложение, веб-сайт и официальную группу авиакомпании «Азимут» в социальной сети VK, что позволяет ему работать автономно, без необходимости подключения операторов контакт-центра авиакомпании».

Авиакомпания и «Сбер Бизнес Софт» продолжат развивать ИИ-решение. В ближайших планах — улучшить создание связей между объектами, логику обработки и хранения документов, а также вывести на экран источники генерации ответа. В перспективе на базе чат-бота будут созданы ИИ-агенты, которые смогут сами бронировать билеты и выполнять другие полезные функции.

Доступ к GigaChat для бизнеса открыт компаниям любого масштаба через облачный API или в формате поставки в контур заказчика (on-prem).