Сбер Сбер2В СберБизнес Софт

Сбер Бизнес Софт — российский разработчик ИТ-решений основе искусственного интеллекта для автоматизации бизнеса в области маркетинга, аналитики и продаж. Помимо разработки и внедрения программных решений, специалисты Сбер Бизнес Софта консультируют предпринимателей по цифровым технологиям, системам и трансформации и внедряют сервисы с ИИ. Максим Иванов, Директор по искусственному интеллекту, Сбер Бизнес Софт "ИИ-решения, которые работают на ваш бизнес. Практика различных отраслей" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 4 дела, на cумму 2 847 244 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 101, упоминаний - 127