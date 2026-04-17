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Сбер Сбер2В СберБизнес Софт

Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт

Сбер Бизнес Софт — российский разработчик ИТ-решений  основе искусственного интеллекта для автоматизации бизнеса в области маркетинга, аналитики и продаж. Помимо разработки и внедрения программных решений, специалисты Сбер Бизнес Софта консультируют предпринимателей по цифровым технологиям, системам и трансформации и внедряют сервисы с ИИ

 

Максим Иванов, Директор по искусственному интеллекту, Сбер Бизнес Софт "ИИ-решения, которые работают на ваш бизнес. Практика различных отраслей" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"

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Судебные дела (4) на сумму 2 847 244 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 2 847 244 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.04.2026 «Сбер Бизнес Софт» запустил мини-приложение Teeeams для управления работой прямо из мессенджеров

«Сбер Бизнес Софт», разработчик SberCRM, представил трекер задач Teeeams для управления личными и рабочими задачами бизнеса. Теперь можно привлекать потенциальных клиентов, вести сделки и клиент
07.06.2024 Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект

правлением которого создан одноименный шинный кластер (входит в холдинг S8 Capital), и ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» заключили соглашение о партнерстве в области использования технологий искус
11.04.2024 «Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему

Российская ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» и цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» вн
28.02.2024 ИИ-решение «Сбер Бизнес Софт» поможет бизнесу быстро находить нужную информацию в больших массивах данных с помощью GigaChat

«Сбер Бизнес Софт» (дочерняя компания «Сбера») с помощью GigaChat API, программного интерфейса
24.08.2023 «Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM

«Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM. Основное назначение отраслевого решения SberCRM для девелоперов –
22.06.2023 ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос

«Сбер бизнес софт» по заказу группы компаний «Абрау-дюрсо» разработал инновационную модель про
06.06.2023 «Сбер бизнес софт» разработал CRM-систему для фармкомпании «Панбио фарм»

Компания «Сбер бизнес софт» в рамках стратегического сотрудничества с одной из ведущих фармацевтических компаний в России — ООО «Панбио фарм» (PBF) — разработала отраслевую CRM-систему на основе платформ

Публикаций - 101, упоминаний - 127

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 46
9448 45
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 618 43
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 42
R-Vision - Р-Вижн 256 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 762 42
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 138 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Polymedia - Полимедиа 158 41
Газинформсервис - ГИС 480 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Ланит Интеграция 218 40
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2137 15
Diasoft - Диасофт 1113 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 15
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1706 12
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 103 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 12
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 12
AutoFAQ - ДипХакЛаб 44 11
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 30 11
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 21 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 233 10
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2374 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 9
Hoff Tech - Хофф Тех 46 8
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 27 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 425 7
Ростелеком 10826 6
МегаФон 10542 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2931 6
Picvario - Пикварио 21 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 338 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 414 5
Терн ГК - Tern Group 80 5
Microsoft Corporation 25662 4
Softline - Софтлайн 3632 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8693 66
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 42
РЖД - Российские железные дороги 2068 41
ВТБ - Почта Банк 512 41
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 609 41
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 614 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 25
Алроса АК - Алмазы России — Саха 285 25
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 606 22
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 204 22
Русагро Группа Компаний 363 18
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 17
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 16
ФосАгро 171 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 74 16
Кофемания 85 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 192 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Cotton Club - Коттон Клаб 30 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 13
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 39 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 59 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 12
Альфа-Банк 1958 12
Северсталь ПАО - Severstal 614 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 12
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 65 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13561 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 42
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 41
Федеральное казначейство России 1935 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 18
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 398 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 101 9
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5496 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Правительство Амурской области - органы государственной власти 39 2
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 30 1
Правительство Республики Тыва 16 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3587 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1177 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 2
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
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Microsoft Office 4111 4
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Шадаев Максут 1201 42
Нестеров Алексей 174 42
Урусов Виктор 157 42
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Милованов Андрей 46 41
Солдатенкова Ксения 41 41
Белан Иван 41 41
Желнова Алина 42 41
Артюхов Сергей 65 41
Натрусов Артем 312 41
Чаркин Евгений 317 41
Абакумов Евгений 226 41
Малышев Сергей 99 41
Никитин Сергей 96 41
Новикова Елена 105 41
Ульянов Николай 175 41
Теплицкий Дмитрий 88 41
Воронин Павел 193 41
Петухов Антон 62 41
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Врацкий Андрей 173 41
Соловьев Виталий 52 41
Каушанский Александр 56 41
Денисов Анатолий 57 41
Распопов Алексей 49 41
Харитонов Вадим 43 41
Шмаков Антон 72 41
Шаев Виталий 59 41
Калякин Павел 79 34
Желтухин Вадим 71 25
Катамадзе Анна 131 24
Краснов Александр 90 23
Заянц Илья 56 23
Кудашев Михаил 44 18
Галкин Николай 138 18
Цыганков Дмитрий 38 16
Новиков Денис 29 15
Замаруев Владимир 41 15
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Россия - ДФО - Амурская область 921 3
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Россия - СФО - Республика Тыва 406 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 243 2
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