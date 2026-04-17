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Сбер Сбер2В СберБизнес Софт
Сбер Бизнес Софт — российский разработчик ИТ-решений основе искусственного интеллекта для автоматизации бизнеса в области маркетинга, аналитики и продаж. Помимо разработки и внедрения программных решений, специалисты Сбер Бизнес Софта консультируют предпринимателей по цифровым технологиям, системам и трансформации и внедряют сервисы с ИИ.
Максим Иванов, Директор по искусственному интеллекту, Сбер Бизнес Софт "ИИ-решения, которые работают на ваш бизнес. Практика различных отраслей" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 2 847 244 ₽*
СОБЫТИЯ
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|17.04.2026
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«Сбер Бизнес Софт» запустил мини-приложение Teeeams для управления работой прямо из мессенджеров
«Сбер Бизнес Софт», разработчик SberCRM, представил трекер задач Teeeams для управления личными и рабочими задачами бизнеса. Теперь можно привлекать потенциальных клиентов, вести сделки и клиент
|07.06.2024
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Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект
правлением которого создан одноименный шинный кластер (входит в холдинг S8 Capital), и ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» заключили соглашение о партнерстве в области использования технологий искус
|11.04.2024
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«Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему
Российская ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» и цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» вн
|28.02.2024
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ИИ-решение «Сбер Бизнес Софт» поможет бизнесу быстро находить нужную информацию в больших массивах данных с помощью GigaChat
«Сбер Бизнес Софт» (дочерняя компания «Сбера») с помощью GigaChat API, программного интерфейса
|24.08.2023
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«Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM
«Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM. Основное назначение отраслевого решения SberCRM для девелоперов –
|22.06.2023
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ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос
«Сбер бизнес софт» по заказу группы компаний «Абрау-дюрсо» разработал инновационную модель про
|06.06.2023
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«Сбер бизнес софт» разработал CRM-систему для фармкомпании «Панбио фарм»
Компания «Сбер бизнес софт» в рамках стратегического сотрудничества с одной из ведущих фармацевтических компаний в России — ООО «Панбио фарм» (PBF) — разработала отраслевую CRM-систему на основе платформ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Оберемок Надежда 45 44
|Аникин Дмитрий 68 42
|Шадаев Максут 1201 42
|Нестеров Алексей 174 42
|Урусов Виктор 157 42
|Аксенов Олег 62 41
|Милованов Андрей 46 41
|Солдатенкова Ксения 41 41
|Белан Иван 41 41
|Желнова Алина 42 41
|Артюхов Сергей 65 41
|Натрусов Артем 312 41
|Чаркин Евгений 317 41
|Абакумов Евгений 226 41
|Малышев Сергей 99 41
|Никитин Сергей 96 41
|Новикова Елена 105 41
|Ульянов Николай 175 41
|Теплицкий Дмитрий 88 41
|Воронин Павел 193 41
|Петухов Антон 62 41
|Нальский Максим 53 41
|Врацкий Андрей 173 41
|Соловьев Виталий 52 41
|Каушанский Александр 56 41
|Денисов Анатолий 57 41
|Распопов Алексей 49 41
|Харитонов Вадим 43 41
|Шмаков Антон 72 41
|Шаев Виталий 59 41
|Калякин Павел 79 34
|Желтухин Вадим 71 25
|Катамадзе Анна 131 24
|Краснов Александр 90 23
|Заянц Илья 56 23
|Кудашев Михаил 44 18
|Галкин Николай 138 18
|Цыганков Дмитрий 38 16
|Новиков Денис 29 15
|Замаруев Владимир 41 15
|Ведомости 1422 1
|Мобильные системы 118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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