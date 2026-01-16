Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|16.01.2026
|
«Кросс технолоджис»: ИИ-агенты будут среди самых популярных векторов атак в 2026 году
компании из ИТ-отрасли, телекома, электронной коммерции, розничной торговли, где активно внедряются ИИ-агенты. «Генеративный искусственный интеллект открывает широкие возможности для любого биз
|14.01.2026
|
Kept запускает платформу с ИИ-агентами KeptStore для автоматизации задач корпоративного сегмента
имеющегося ИТ-ландшафта и без реинжиниринга бизнес-процесса. На платформе представлена первая серия ИИ-агентов для бухгалтеров, финансистов, экономистов, специалистов по закупкам и документообо
|06.01.2026
|
ИИ впервые победил всех людей-программистов на престижном международном соревновании. Их было больше 800
сильнейших участников турнира Хироми Нотидэ (Hiromi Notide) признался, что был поражен результатом ИИ-агента, так как считал задачу чрезвычайно сложной для больших языковых моделей. Наличие по
|29.12.2025
|
Браузер Chrome станет платным. Но только частично
ром будущем. Как пишет портал XDA-Developers, в коде Chrome есть фрагмент, указывающий на платность ИИ-агента, доступ к которому скоро откроют пользователям, Код обнаружил пользователь заблокир
|24.12.2025
|
Luuk и клиника «Дента Вита» запустили ИИ-агента для цифрового сопровождения пациентов
, руководитель по продукту Luuk, отметил: «Сотрудничество с клиникой “Дента Вита” подтверждает, что ИИ-агенты могут быть не экспериментом, а полноценной частью медицинского бизнеса. Для нас важ
|24.12.2025
|
ИИ-агент помог сотрудникам офисов продаж MR в решении рутинных задач
стандартах, ИT-департамент девелопера MR совместно с командой по сервису и клиентскому опыту создал ИИ-агента. Ассистент доступен в Telegram, а пользоваться им могут только сотрудники офисов пр
|23.12.2025
|
«Аптечная сеть 36,6» внедрила ИИ-агента
«Аптечная сеть 36,6» объявила о запуске в интернет-аптеке ИИ-агента, который на основе нейросетевых технологий формирует короткие, понятные и клиентоор
|23.12.2025
|
Почему самым популярным запросом к боту остается «Позови оператора»
сенко, руководитель департамента развития бизнеса «Яндекс Нейросаппорт», уверен, что единственный выход в такой ситуации — это внедрение всевозможных ИИ-помощников. Например, таких как Нейросаппорт — ИИ-агент на базе YandexGPT, освобождающий операторов текстовой поддержки от рутинных задач. Нейросаппорт поддерживает несколько режимов работы: режим подсказок оператору и режим автоответа. Так
|23.12.2025
|
МТС Web Services дополнила платформу MWS DevRails таск-трекером со встроенными ИИ-агентами
s (MWS), запускает MWS Track Rails, таск-трекера внутри платформы MWS DevRails. Встроенные в сервис ИИ-агенты автоматизируют ключевые этапы разработки, создавая до 30% кода и снижая нагрузку на
|22.12.2025
|
Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами
мы планируем, что в следующем году нашей базой знаний будут пользоваться не только сотрудники, но и ИИ-агенты. В Minerva Knowledge мы создали надежный информационный фундамент, и теперь готовы
|19.12.2025
|
Российский ученый разработал новый подход к взаимодействию ИИ-агентов
Российский ученый, Борис Крюк, совместно с коллегами разработал новый подход к взаимодействию ИИ-агентов, который может изменить архитектуру распределённых систем искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Бориса Крюка. Протокол Q-KVComm позволяет агентам напрямую о
|18.12.2025
|
«Яндекс» зафиксировал первые покупки через ИИ-агента в «Алисе AI»
по кнопке «Найти дешевле» в «Яндекс Браузере» или по кнопке «Найти скидку» в «Поиске». О внедрении ИИ-агентов в «Алису AI» «Яндекс» объявил в конце октября.
|18.12.2025
|
Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут голосом попросить ИИ-агента подобрать товары
ймет запрос так же, как текстовый или по фото, и отправит ответ в чат. В чате также можно попросить ИИ-агента собрать идеи для вдохновения — например, для декора новогодней вечеринки, образа на
|12.12.2025
|
«СберМобайл» запустил сеть ИИ-агентов для поддержки клиентов
ент переноса номера сопровождает пользователя на всех этапах MNP-процесса — от заявки до активации. ИИ-агенты отвечают на звонки клиентов с вопросами о качестве интернета, тарифах и переносе но
|12.12.2025
|
Just AI запускает каталог шаблонов ИИ-агентов в Just AI Agent Platform
Just AI представляет каталог шаблонов ИИ-агентов — инструмент для запуска проектов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Период хайпа генеративного ИИ подходит к зав
|09.12.2025
|
Step Logic представила AI Soar для противодействия киберугрозам
Команда Step Logic разработала ИИ-агента для выполнения сценариев реагирования на инциденты информационной безопасности и вс
|04.12.2025
|
MWS AI выпустила корпоративную платформу для создания ИИ-агентов в едином интерфейсе
лиентов MWS AI в финансовом секторе и здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители MWS AI. ИИ-агенты — это автономные системы, которые по запросу пользователя способны выполнять компле
|04.12.2025
|
Orlime Digital представила Orlime AI — цифрового сотрудника для автоматизации процессов внутри компаний
запуске Orlime AI — корпоративного ИИ-ассистента нового поколения, который работает как полноценный цифровой сотрудник и выполняет задачи разных отделов: от HR и поддержки до продаж, аналитики
|03.12.2025
|
Minervasoft запустила аудит корпоративных знаний для эффективного внедрения ИИ-агентов
Компания Minervasoft запустила новую услугу — аудит корпоративных знаний и процессов менеджмента знаний. Диагностика позволит компаниям избежать дорогостоящих ошибок при внедрении ИИ-агентов и сформировать конкретный план действий по исправлению текущих проблем. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft. Аудит знаний — это всесторонний структурированный анализ, ко
|02.12.2025
|
«Яндекс» запустил для бизнеса инструмент создания собственного поискового ИИ-агента
ление «Яндекса» Yandex B2B Tech запустило инструмент AI Search, позволяющий бизнесу создавать своих ИИ-агентов на базе поиска «Яндекса», сообщили CNews представителе компании. AI Search создан
|02.12.2025
|
Yandex B2B Tech представила технологию поиска в интернете для ИИ-агентов
Yandex B2B Tech запустила AI Search – технологию, которая позволит бизнесу создавать своих ИИ-агентов на базе поиска «Яндекса». Такие ИИ-помощники умеют обращаться за информацией в инт
|28.11.2025
|
ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25
Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запуск технологической платформы стал ключевым событием меро
|28.11.2025
|
CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ИИ-агентов
даря этому SaluteRPA стала центром объединения RPA и GenAI, где бизнес-пользователи могут запускать цифровых сотрудников. Также на первом месте (с равным числом очков) система Robin от компании
|28.11.2025
|
На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса
Ключевой тренд На «Авито» стали массово появляться предложения разработки ИИ-агентов. По запросу «ИИ-агенты» «Ведомости» обнаружили в сервисе более тысячи объявлений. Стоимость таких услуг до
|28.11.2025
|
ИИ-агенты SL Soft FabricaONE.AI интегрированы в amoCRM
Это помогает снизить нагрузку на менеджеров, ускорить цикл продаж и повысить качество обслуживания. ИИ-агенты SL Soft AI теперь могут автоматически связаться с клиентом при наступлении определе
|26.11.2025
|
«Сбер» внедрил ИИ-агента в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости
«Сбер» разработал и внедрил ИИ-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кр
|26.11.2025
|
Студент МФТИ разработал ИИ-агента для кибербезопасности физических лиц
ор Белостоцкий представил проект мобильного приложения «Киберзащитник». Разработка создана на основе платформы Avareange – лауреата акселератора «Физтех.Идея» – и представляет собой геймифицированный ИИ-агент цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Приложение «Киберзащитник» направлено на повышение цифровой грамотности населения и защиту от кибермошенничества через
|25.11.2025
|
Minervasoft и Chatme.ai объявили о сотрудничестве в области корпоративных ИИ-агентов
чивает комплексное управление знаниями сотрудников и ИИ-помощников, и эксперт в области продвинутых ИИ-агентов на базе LLM Chatme.ai, подтвердили возможность интеграции умного чат-бота с корпор
|21.11.2025
|
Представлен единый стандарт для создания ИИ-агентов в медицине
Представлен фреймворк Maestro от научного партнера Сбербанка Института AIRI — единый технологичный стандарт, который позволяет разрабатывать ИИ-агентов в различных профессиональных областях. Собранные на его основе агенты могут бесшовно взаимодействовать друг с другом, помогая человеку решать широкий спектр задач в режиме одного окн
|21.11.2025
|
Такси «Яндекса» начало использовать ИИ-агента в службе поддержки
вым в России внедрил в свою службу поддержки технологию, которая сочетает большие языковые модели и ИИ-агента. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс Go». Нейросети не просто поддерживают
|21.11.2025
|
Сбербанк и группа компаний «Медскан» внедрят ИИ-агента для расшифровки медицинских анализов
гическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Партнеры запускают совместный проект – ИИ-агента, способного расшифровывать результаты медицинских анализов. Об этом CNews сообщили
|20.11.2025
|
Axenix проанализировала изменения организационной модели бизнеса при внедрении ИИ-агентов
ра в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М.В. Ломоносова (ИЦИИ МГУ) представила исследование «ИИ-агенты в действии: экономика, риски и эволюция организационных моделей». Это первое в Росс
|20.11.2025
|
Сбербанк представил нового ИИ-агента для процессной аналитики
Сбербанк представил следующий этап развития своей платформы Process Mining — интеллектуального ИИ-агента. Инновация показывает, как искусственный интеллект трансформирует процессную аналит
|19.11.2025
|
«Битрикс24» представил конструктор ИИ-агентов
На релизе «Битрикс24» Космос были представлены ИИ-агенты, которые выступают как отдельные сотрудники внутри компании. Они способны выполнять
|13.11.2025
|
Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в разы быстрее
Сбербанк запустил первого в России ИИ-агента, который поможет быстро оформить и оплатить обязательное автострахование в «СберБан
|13.11.2025
|
Якутяне к 2030 г. будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов
МТС провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 г. пользователи будут выполнять до 90% действий
|13.11.2025
|
К 2030 г. 9 из 10 рабочих задач в Хабаровском крае будет выполнять искусственный интеллект
живать выполнение задач и контролировать логистические процессы. Исследование также показывает, что ИИ-агенты возьмут на себя функции контроля качества и постпродажного обслуживания. Технология
|12.11.2025
|
К 2030 году нижегородцы будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов
МТС, цифровая экосистема, провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 г. пользователи будут выполнять до 90% действий
|11.11.2025
|
Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями
я агента. Подведем итоги, уверена, что будет не меньше», — отметила замминистра. Чем еще занимаются ИИ-агенты в Минфине В 2026 г. Минфин планирует запустить ИИ-агентов по оценке заявок о дополн
|11.11.2025
|
Yandex B2B Tech обучит более 4000 специалистов разработке ИИ-агентов и их использованию в бизнесе
ech c 20 ноября 2025 г. запускает Yandex AI Studio Series – образовательный проект по использованию ИИ-агентов в бизнесе. На серии онлайн-встреч более 4000 руководителей ML-проектов, продакт-ме
