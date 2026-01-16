Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189284
ИКТ 14624
Организации 11337
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26552
Персоны 82060
География 3010
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Искусственный интеллект Генеративный ИИ ИИ-агент Агентский ИИ AI-агент Agentic AI Агент искусственного интеллекта Цифровые сотрудники digital employees IPA Intelligent Process Automation IBA Intelligent Business Automation


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


16.01.2026 «Кросс технолоджис»: ИИ-агенты будут среди самых популярных векторов атак в 2026 году

компании из ИТ-отрасли, телекома, электронной коммерции, розничной торговли, где активно внедряются ИИ-агенты. «Генеративный искусственный интеллект открывает широкие возможности для любого биз
14.01.2026 Kept запускает платформу с ИИ-агентами KeptStore для автоматизации задач корпоративного сегмента

имеющегося ИТ-ландшафта и без реинжиниринга бизнес-процесса. На платформе представлена первая серия ИИ-агентов для бухгалтеров, финансистов, экономистов, специалистов по закупкам и документообо
06.01.2026 ИИ впервые победил всех людей-программистов на престижном международном соревновании. Их было больше 800

сильнейших участников турнира Хироми Нотидэ (Hiromi Notide) признался, что был поражен результатом ИИ-агента, так как считал задачу чрезвычайно сложной для больших языковых моделей. Наличие по
29.12.2025 Браузер Chrome станет платным. Но только частично

ром будущем. Как пишет портал XDA-Developers, в коде Chrome есть фрагмент, указывающий на платность ИИ-агента, доступ к которому скоро откроют пользователям, Код обнаружил пользователь заблокир
24.12.2025 Luuk и клиника «Дента Вита» запустили ИИ-агента для цифрового сопровождения пациентов

, руководитель по продукту Luuk, отметил: «Сотрудничество с клиникой “Дента Вита” подтверждает, что ИИ-агенты могут быть не экспериментом, а полноценной частью медицинского бизнеса. Для нас важ
24.12.2025 ИИ-агент помог сотрудникам офисов продаж MR в решении рутинных задач

стандартах, ИT-департамент девелопера MR совместно с командой по сервису и клиентскому опыту создал ИИ-агента. Ассистент доступен в Telegram, а пользоваться им могут только сотрудники офисов пр
23.12.2025 «Аптечная сеть 36,6» внедрила ИИ-агента

«Аптечная сеть 36,6» объявила о запуске в интернет-аптеке ИИ-агента, который на основе нейросетевых технологий формирует короткие, понятные и клиентоор
23.12.2025 Почему самым популярным запросом к боту остается «Позови оператора»

сенко, руководитель департамента развития бизнеса «Яндекс Нейросаппорт», уверен, что единственный выход в такой ситуации — это внедрение всевозможных ИИ-помощников. Например, таких как Нейросаппорт — ИИ-агент на базе YandexGPT, освобождающий операторов текстовой поддержки от рутинных задач. Нейросаппорт поддерживает несколько режимов работы: режим подсказок оператору и режим автоответа. Так
23.12.2025 МТС Web Services дополнила платформу MWS DevRails таск-трекером со встроенными ИИ-агентами

s (MWS), запускает MWS Track Rails, таск-трекера внутри платформы MWS DevRails. Встроенные в сервис ИИ-агенты автоматизируют ключевые этапы разработки, создавая до 30% кода и снижая нагрузку на
22.12.2025 Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

мы планируем, что в следующем году нашей базой знаний будут пользоваться не только сотрудники, но и ИИ-агенты. В Minerva Knowledge мы создали надежный информационный фундамент, и теперь готовы

19.12.2025 Российский ученый разработал новый подход к взаимодействию ИИ-агентов

Российский ученый, Борис Крюк, совместно с коллегами разработал новый подход к взаимодействию ИИ-агентов, который может изменить архитектуру распределённых систем искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Бориса Крюка. Протокол Q-KVComm позволяет агентам напрямую о
18.12.2025 «Яндекс» зафиксировал первые покупки через ИИ-агента в «Алисе AI»

по кнопке «Найти дешевле» в «Яндекс Браузере» или по кнопке «Найти скидку» в «Поиске». О внедрении ИИ-агентов в «Алису AI» «Яндекс» объявил в конце октября.
18.12.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут голосом попросить ИИ-агента подобрать товары

ймет запрос так же, как текстовый или по фото, и отправит ответ в чат. В чате также можно попросить ИИ-агента собрать идеи для вдохновения — например, для декора новогодней вечеринки, образа на
12.12.2025 «СберМобайл» запустил сеть ИИ-агентов для поддержки клиентов

ент переноса номера сопровождает пользователя на всех этапах MNP-процесса — от заявки до активации. ИИ-агенты отвечают на звонки клиентов с вопросами о качестве интернета, тарифах и переносе но
12.12.2025 Just AI запускает каталог шаблонов ИИ-агентов в Just AI Agent Platform

Just AI представляет каталог шаблонов ИИ-агентов — инструмент для запуска проектов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Период хайпа генеративного ИИ подходит к зав
09.12.2025 Step Logic представила AI Soar для противодействия киберугрозам

Команда Step Logic разработала ИИ-агента для выполнения сценариев реагирования на инциденты информационной безопасности и вс
04.12.2025 MWS AI выпустила корпоративную платформу для создания ИИ-агентов в едином интерфейсе

лиентов MWS AI в финансовом секторе и здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители MWS AI. ИИ-агенты — это автономные системы, которые по запросу пользователя способны выполнять компле
04.12.2025 Orlime Digital представила Orlime AI — цифрового сотрудника для автоматизации процессов внутри компаний

запуске Orlime AI — корпоративного ИИ-ассистента нового поколения, который работает как полноценный цифровой сотрудник и выполняет задачи разных отделов: от HR и поддержки до продаж, аналитики

03.12.2025 Minervasoft запустила аудит корпоративных знаний для эффективного внедрения ИИ-агентов

Компания Minervasoft запустила новую услугу — аудит корпоративных знаний и процессов менеджмента знаний. Диагностика позволит компаниям избежать дорогостоящих ошибок при внедрении ИИ-агентов и сформировать конкретный план действий по исправлению текущих проблем. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft. Аудит знаний — это всесторонний структурированный анализ, ко
02.12.2025 «Яндекс» запустил для бизнеса инструмент создания собственного поискового ИИ-агента

ление «Яндекса» Yandex B2B Tech запустило инструмент AI Search, позволяющий бизнесу создавать своих ИИ-агентов на базе поиска «Яндекса», сообщили CNews представителе компании. AI Search создан

02.12.2025 Yandex B2B Tech представила технологию поиска в интернете для ИИ-агентов

Yandex B2B Tech запустила AI Search – технологию, которая позволит бизнесу создавать своих ИИ-агентов на базе поиска «Яндекса». Такие ИИ-помощники умеют обращаться за информацией в инт
28.11.2025 ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25

Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запуск технологической платформы стал ключевым событием меро
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ИИ-агентов

даря этому SaluteRPA стала центром объединения RPA и GenAI, где бизнес-пользователи могут запускать цифровых сотрудников. Также на первом месте (с равным числом очков) система Robin от компании
28.11.2025 На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Ключевой тренд На «Авито» стали массово появляться предложения разработки ИИ-агентов. По запросу «ИИ-агенты» «Ведомости» обнаружили в сервисе более тысячи объявлений. Стоимость таких услуг до
28.11.2025 ИИ-агенты SL Soft FabricaONE.AI интегрированы в amoCRM

Это помогает снизить нагрузку на менеджеров, ускорить цикл продаж и повысить качество обслуживания. ИИ-агенты SL Soft AI теперь могут автоматически связаться с клиентом при наступлении определе
26.11.2025 «Сбер» внедрил ИИ-агента в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости

«Сбер» разработал и внедрил ИИ-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кр
26.11.2025 Студент МФТИ разработал ИИ-агента для кибербезопасности физических лиц

ор Белостоцкий представил проект мобильного приложения «Киберзащитник». Разработка создана на основе платформы Avareange – лауреата акселератора «Физтех.Идея» – и представляет собой геймифицированный ИИ-агент цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Приложение «Киберзащитник» направлено на повышение цифровой грамотности населения и защиту от кибермошенничества через
25.11.2025 Minervasoft и Chatme.ai объявили о сотрудничестве в области корпоративных ИИ-агентов

чивает комплексное управление знаниями сотрудников и ИИ-помощников, и эксперт в области продвинутых ИИ-агентов на базе LLM Chatme.ai, подтвердили возможность интеграции умного чат-бота с корпор
21.11.2025 Представлен единый стандарт для создания ИИ-агентов в медицине

Представлен фреймворк Maestro от научного партнера Сбербанка Института AIRI — единый технологичный стандарт, который позволяет разрабатывать ИИ-агентов в различных профессиональных областях. Собранные на его основе агенты могут бесшовно взаимодействовать друг с другом, помогая человеку решать широкий спектр задач в режиме одного окн
21.11.2025 Такси «Яндекса» начало использовать ИИ-агента в службе поддержки

вым в России внедрил в свою службу поддержки технологию, которая сочетает большие языковые модели и ИИ-агента. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс Go». Нейросети не просто поддерживают

21.11.2025 Сбербанк и группа компаний «Медскан» внедрят ИИ-агента для расшифровки медицинских анализов

гическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Партнеры запускают совместный проект – ИИ-агента, способного расшифровывать результаты медицинских анализов. Об этом CNews сообщили

20.11.2025 Axenix проанализировала изменения организационной модели бизнеса при внедрении ИИ-агентов

ра в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М.В. Ломоносова (ИЦИИ МГУ) представила исследование «ИИ-агенты в действии: экономика, риски и эволюция организационных моделей». Это первое в Росс
20.11.2025 Сбербанк представил нового ИИ-агента для процессной аналитики

Сбербанк представил следующий этап развития своей платформы Process Mining — интеллектуального ИИ-агента. Инновация показывает, как искусственный интеллект трансформирует процессную аналит
19.11.2025 «Битрикс24» представил конструктор ИИ-агентов

На релизе «Битрикс24» Космос были представлены ИИ-агенты, которые выступают как отдельные сотрудники внутри компании. Они способны выполнять
13.11.2025 Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в разы быстрее

Сбербанк запустил первого в России ИИ-агента, который поможет быстро оформить и оплатить обязательное автострахование в «СберБан
13.11.2025 Якутяне к 2030 г. будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов

МТС провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 г. пользователи будут выполнять до 90% действий

13.11.2025 К 2030 г. 9 из 10 рабочих задач в Хабаровском крае будет выполнять искусственный интеллект

живать выполнение задач и контролировать логистические процессы. Исследование также показывает, что ИИ-агенты возьмут на себя функции контроля качества и постпродажного обслуживания. Технология
12.11.2025 К 2030 году нижегородцы будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов

МТС, цифровая экосистема, провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 г. пользователи будут выполнять до 90% действий

11.11.2025 Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

я агента. Подведем итоги, уверена, что будет не меньше», — отметила замминистра. Чем еще занимаются ИИ-агенты в Минфине В 2026 г. Минфин планирует запустить ИИ-агентов по оценке заявок о дополн
11.11.2025 Yandex B2B Tech обучит более 4000 специалистов разработке ИИ-агентов и их использованию в бизнесе

ech c 20 ноября 2025 г. запускает Yandex AI Studio Series – образовательный проект по использованию ИИ-агентов в бизнесе. На серии онлайн-встреч более 4000 руководителей ML-проектов, продакт-ме

Публикаций - 484, упоминаний - 821

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8545 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14439 43
9067 28
OpenAI 396 21
Telegram Group 2610 19
Yandex B2B Tech 85 19
Google LLC 12308 18
ИИ-Технологии 236 18
Microsoft Corporation 25292 17
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 17
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 204 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4568 16
Softline - Софтлайн 3306 15
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 15
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 15
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 132 15
SAP SE 5448 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 12
i-Free Just AI 50 12
Ростелеком 10376 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2547 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 655 10
Infomaximum - Инфомаксимум 55 10
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 75 9
Anthropic 71 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 8
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 126 8
Apple Inc 12687 7
Oracle Corporation 6888 7
UIPath 108 7
McKinsey & Company Int 273 7
Nvidia Corp 3758 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 529 7
К2Тех 248 7
Minervasoft - Пантеон Ай 15 7
Perplexity - Perplexity AI 33 6
Amazon Inc - Amazon.com 3148 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 346 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 21
Альфа-Банк 1880 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1389 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 12
Северсталь ПАО - Severstal 567 11
ГПБ - Газпромбанк 1183 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1509 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 547 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1349 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 9
Русагро Группа Компаний 341 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 182 7
ВТБ - Почта Банк 504 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 6
Газпром нефть 675 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 5
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 5
ФосАгро 153 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 5
2Б Диалог КК 5 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 4
Газпром ПАО 1423 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2723 4
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 4
Лента - Сеть розничной торговли 2278 4
ПСБ - Промсвязьбанк 907 4
Unilever - Юнилевер Русь 166 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 4
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 38 4
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 54 4
Интериум 6 4
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 5 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3135 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 7
Федеральное казначейство России 1879 6
МИК - Московский инновационный кластер 169 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3486 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3554 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1906 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 4
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 3
Федеральное собрание Российской Федерации 308 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 3
Фонд Росконгресс 23 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 491 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 234 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1361 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
Правительство Челябинской области 75 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 172 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2946 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 389 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 71 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 782 3
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 2
OWASP - Open Web Application Security Project 119 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 22 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18458 407
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 207
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 200
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5745 199
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 194
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 758 113
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 104
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 96
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4115 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 95
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 781 91
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 82
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 80
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 77
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1382 76
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 75
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 73
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 67
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 65
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 58
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1630 56
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13374 48
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 47
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 42
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3726 42
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 41
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 41
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1280 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 37
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 37
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 37
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 36
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 35
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 33
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 31
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4935 30
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 426 50
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 47
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 24
OpenAI - ChatGPT 554 24
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 317 19
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 62 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 17
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 854 16
Linux OS 10974 15
Microsoft Office 3975 13
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 677 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 640 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - семейство генеративных моделей 68 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1158 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 10
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 10
Softline - Sl Soft - Robin AI 26 10
Microsoft Windows 16396 9
Infomaximum - Proceset Process mining 46 9
Atlassian - Confluence 156 9
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 40 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 65 8
Google Android 14760 8
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 87 8
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 44 8
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 151 8
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 47 8
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 29 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 874 7
Apple iOS 8295 7
Новые облачные технологии - МойОфис 903 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 7
1С:ERP Управление предприятием 727 7
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 318 7
Microsoft 365 Copilot 185 7
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 205 7
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 45 7
Minervasoft - Minerva Result 10 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5886 6
Бочкин Александр 50 10
Шадаев Максут 1158 9
Кирьянова Александра 160 8
Воронин Павел 182 8
Самигуллин Артур 11 7
Коптелов Андрей 119 7
Ведяхин Александр 168 7
Борченко Павел 56 7
Романов Константин 56 7
Окладникова Ирина 25 7
Кулик Вадим 195 6
Белевцев Андрей 91 6
Зарубинский Игорь 35 6
Павлов Александр 116 6
Голицын Сергей 45 6
Граденко Михаил 42 6
Мезенцев Роман 19 5
Путин Владимир 3376 5
Арлазаров Владимир 275 5
Панченко Иван 178 5
Биккужин Рамиль 62 5
Чурсин Дмитрий 84 5
Григоренко Дмитрий 199 5
Оселедец Иван 42 5
Пуртов Кирилл 52 5
Молодык Владимир 19 5
Желтухин Вадим 67 5
Фогельсон Виктор 47 4
Юдин Антон 14 4
Кананыкин Илья 4 4
Мещеряков Вадим 5 4
Шаповалова Ирина 14 4
Ишмаев Артур 4 4
Шарапудинов Тимур 5 4
Богоутдинов Борис 5 4
Смирнов Святослав 9 4
Перунов Александр 12 4
Новожилова Анастасия 12 4
Батунова Анастасия 12 4
Хихленко Андрей 12 4
Россия - РФ - Российская федерация 157808 285
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 15
Индия - Bharat 5717 12
Европа 24659 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18719 9
Казахстан - Республика 5822 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 5
Америка Латинская 1887 5
Земля - планета Солнечной системы 10681 4
Ближний Восток 3041 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2976 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3239 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 3
Азия - Азиатский регион 5754 3
Беларусь - Белоруссия 6057 3
Швеция - Королевство 3718 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4309 3
Канада 4990 3
Африка - Африканский регион 3575 3
Россия - СФО - Новосибирск 4681 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2131 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1436 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1089 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 2
Норвегия - Королевство 1832 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 2
Сингапур - Республика 1910 2
Европа Восточная 3124 2
Америка - Американский регион 2190 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 128
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 51
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 48
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 40
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 26
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 24
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 22
Экономический эффект 1217 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 20
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 19
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 19
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 17
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 17
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 16
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 14
Аудит - аудиторский услуги 3113 14
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 12
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1759 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 12
Ведомости 1272 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11427 4
The Register - The Register Hardware 1709 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1088 3
Forbes - Форбс 921 2
Wikipedia - Википедия 593 2
TAdviser - Центр выбора технологий 431 2
Tom’s Hardware 528 2
23ABC News 174 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 128 2
TechSpot 161 2
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
The Verge - Издание 596 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1150 1
FT - Financial Times 1261 1
Reddit 362 1
Bloomberg 1427 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 227 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 1
Wired - Издание 271 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
9to5Google 57 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Ars Technica 435 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 56 1
Известия ИД 714 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Nature 821 1
Hacker News 77 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
Yonhap News Agency 43 1
Sky News - Телеканал 30 1
Times 644 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
Gartner - Гартнер 3615 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 6
BCG - Boston Consulting Group 112 3
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 7 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Forrester Research 828 2
CNews Инновация года - награда 134 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Juniper Research 551 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1062 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 83 1
Grand View Research 24 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
IMARC Group 6 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ONSIDE 16 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Fortune Business Insights 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 148 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 33 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1108 13
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 8
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 99 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 5
РАН - Российская академия наук 2022 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 401 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 33 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 153 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 55 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 2
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 10 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 233 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 85 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 42 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 77 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 72 1
СамГУ - Самарский государственный университет 28 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Государственный Русский музей 51 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 7
CNews AWARDS - награда 556 6
CNews FORUM Кейсы 281 3
CNews Баттл 71 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 2
NeurIPS 11 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 2
IT Elements 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
Microsoft Ignite 44 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
YAC - Yet Another Conference 10 1
ELMA DAY 14 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
ComNews Awards 10 1
Пикника Афиши 2 1
Сбер - Sber500 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще