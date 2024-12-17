Международный аэропорт Пулково РИВЦ-Пулково Региональный информационно-вычислительный центр Пулково
«РИВЦ-Пулково» — поставщик ИТ-решений для гражданской авиации. Компания специализируется на разработке и внедрении программных продуктов на предприятиях гражданской авиации РФ и стран СНГ.
Международный аэропорт Пулково и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
|ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
|Головченко Глеб 6 6
|Лысова Татьяна 3 2
|Андреев Владимир 97 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Кондратьев Андрей 7 1
|Федоров Андрей 29 1
|Когтев Виталий 3 1
|Горюнов Глеб 2 1
|Охроменко Юрий 1 1
|Канев Сергей 11 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Сыпченко Сергей 4 1
|Пятко Сергей 2 1
|Демидов Руслан 10 1
|Попова Мария 141 1
|Быков Алексей 35 1
|Черемных Андрей 29 1
|Карачаровский Владимир 3 1
|Марьясов Денис 2 1
|Буйко Константин 1 1
|Передненко Раиса 1 1
|Открытые системы ИД 174 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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