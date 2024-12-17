Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Международный аэропорт Пулково РИВЦ-Пулково Региональный информационно-вычислительный центр Пулково

Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково

«РИВЦ-Пулково» — поставщик ИТ-решений для гражданской авиации. Компания специализируется на разработке и внедрении программных продуктов на предприятиях гражданской авиации РФ и стран СНГ.


17.12.2024 Международный аэропорт «Жуковский» завершил переход на российское программное обеспечение 2
20.03.2024 Postgres Professional и «РИВЦ-Пулково» подтвердили совместимость продуктов 1
15.06.2023 «РИВЦ-Пулково» расширил функциональность модуля «Мониторинг исполнителей» 1
07.06.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил функционал модуля «Договорные отношения» системы SAKURA.AERO 2
24.05.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Слот-координация» АС «Кобра» 1
16.05.2023 «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места» 1
02.05.2023 «РИВЦ-Пулково» дополнил функционал системы SAKURA.AERO 1
19.04.2023 Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково» 1
03.04.2023 «РИВЦ-Пулково»: Рабочее место кабинного экипажа в мобильном приложении 1
22.02.2023 «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» 1
18.01.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа» 1
22.11.2022 «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта 2
24.10.2022 Программное решение «КУРС» от «РИВЦ-Пулково» вошло в реестр отечественного ПО 1
24.02.2010 История ИТ-лидера: DocsVision 1
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 1
19.10.2007 Авиапрограммистов продали с третьего раза 1
18.10.2007 Акции ОАО «РИВЦ - Пулково» приобретены ООО «Фирма «НИТА» 1
21.09.2007 Государство продает авиапрограммистов 3
14.09.2007 РФФИ продает 25,51% акций РИВЦ «Пулково» 2

Публикаций - 19, упоминаний - 25

Международный аэропорт Пулково и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Microsoft Corporation 24625 1
OpenText 207 1
SAP SE 5277 1
Oracle Corporation 6688 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 19 1
Syntellect - Синтеллект 79 1
RKIT Group - РКИТ 18 1
Программные технологии 86 1
Utilex - Утилекс 46 1
Unisoft 2 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Inform GmbH 46 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 14 1
Videcom 1 1
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 1
Ростех - Азимут 65 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 15
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Роллтон ТД 11 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Кировский завод 35 1
Югория - страховая компания 42 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 1
Трансойл 12 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Muse Group 29 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 12 1
Алмазная осень НПФ 4 1
Азимут - авиакомпания 4 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
ТКП АО - Транспортная Клиринговая Палата 2 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
КОМТЕХ 6 1
Международный аэропорт Жуковский 7 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 21 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - SAKURA.AERO 2 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Визинформ 1 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
DocsVision Live 7 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
Docsvision SharePoint Edition 6 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
Google Android 13994 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - OpenSky 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Головченко Глеб 6 6
Лысова Татьяна 3 2
Андреев Владимир 97 1
Кузнецов Станислав 127 1
Кондратьев Андрей 7 1
Федоров Андрей 29 1
Когтев Виталий 3 1
Горюнов Глеб 2 1
Охроменко Юрий 1 1
Канев Сергей 11 1
Смородин Геннадий 16 1
Сыпченко Сергей 4 1
Пятко Сергей 2 1
Демидов Руслан 10 1
Попова Мария 141 1
Быков Алексей 35 1
Черемных Андрей 29 1
Карачаровский Владимир 3 1
Марьясов Денис 2 1
Буйко Константин 1 1
Передненко Раиса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 127 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 15
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 8
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Аренда 2416 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Открытые системы ИД 174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще