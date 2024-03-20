Postgres Professional и «РИВЦ-Пулково» подтвердили совместимость продуктов

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «РИВЦ-Пулково», разработчик ИТ-решений для гражданской авиации, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise (версии 13, 14, 15, 16) и автоматизированной системы «КОБРА». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Система «КОБРА» — это 100% отечественный продукт, который предназначен для автоматизации деятельности аэропортов. Теперь система может поставляться в авиапредприятия на СУБД Postgres Pro. Все клиенты АС «КОБРА» будут переведены на отечественную СУБД до конца текущего года.

Postgres Pro Enterprise — флагманская редакция СУБД Postgres Pro для высоконагруженных систем крупных предприятий. Включает более 100 основных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro. Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов. Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и развивает PostgreSQL.