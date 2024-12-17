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Международный аэропорт Пулково РИВЦ-Пулково Кобра АС



17.12.2024 Международный аэропорт «Жуковский» завершил переход на российское программное обеспечение 1
31.07.2024 МТС проложила цифровую дорожку к Сахарному замку в волгоградском хуторе 1
29.07.2024 В России создан напоминающий игровую приставку комплекс для охоты за операторами FPV-дронов 1
20.03.2024 Postgres Professional и «РИВЦ-Пулково» подтвердили совместимость продуктов 1
15.06.2023 «РИВЦ-Пулково» расширил функциональность модуля «Мониторинг исполнителей» 2
24.05.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Слот-координация» АС «Кобра» 2
22.02.2023 «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» 2
18.01.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа» 1
22.11.2022 «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта 1
24.10.2022 Программное решение «КУРС» от «РИВЦ-Пулково» вошло в реестр отечественного ПО 2
19.12.2013 Александр Колесников - Модернизация и оптимизация ИТ-систем и бизнес-процессов будут приоритетами в 2014 году 3

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Международный аэропорт Пулково и организации, системы, технологии, персоны:

Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 7
InterTrust - ИнтерТраст 328 2
Vertu 117 2
8213 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Цифра ГК 2426 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Step Creative Group 5 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 5
Евросеть 1404 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Фонд развития искусств имени А.И. Рукавишникова 1 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
FHGR - Fashion House Group - Фэшн Хаус Групп 2 1
Алкон 4 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Международный аэропорт Жуковский 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 345 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
InterTrust - CompanyMedia 157 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Vertu Signature Cobra 4 2
Apple iPad 3860 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Google Android 13994 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Microsoft CryptoAPI 19 1
Обращения граждан 227 1
Vertu Signature 11 1
Vertu Signature Python 2 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Визинформ 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Головченко Глеб 6 4
Греф Герман 419 1
Кудрин Алексей 124 1
Манджиков Очир 56 1
Савельев Александр 39 1
Патока Андрей 109 1
Фурсенко Андрей 128 1
Колесников Александр 24 1
Осипов Юрий 42 1
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Бабкин Владимир 4 1
Михайлов Эдуард 3 1
Бурова Ирина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Израиль 2730 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
Индийский океан - Персидский залив 204 2
Иран - Тегеран 157 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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