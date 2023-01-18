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«РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа»

Компания «РИВЦ-Пулково», поставщик ИТ-решений для гражданской авиации, обновил модуль «Контроль погрузки багажа», часть автоматизированной системы «КОБРА». Модуль помогает контролировать движение багажа пассажиров при обработке и погрузке багажа пассажиров. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

В последней версии модуля обновили систему сверки багажа BRS, которая позволяет оперативно отслеживать и контролировать процесс обработки и погрузки багажа пассажиров.

Система соответствует современному законодательству и подходит для интеграции в любую AODB аэропорта.

Также изменения затронули мобильное приложение KOBRA BRS Android. Приложение помогает управлять работой грузчиков на перроне. Возможно осуществление контроля обработки и погрузки багажа, управление досылаемым и трансферным-багажом, а также снятие багажа с рейса.

В приложении обновили интерфейс, теперь он стал более интуитивно понятным, что помогает сотрудникам быстро разобраться в работе, а также изменили бизнес-логику, что сократило количество действий в приложении.

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Внедрение модуля «Контроль погрузки багажа» позволит аэропортам сократить издержки, вызванные сбойными ситуациями во время обработки и погрузки багажа пассажиров на борт ВС.

«Многолетний опыт компании и личный опыт каждого участника команды в области гражданской авиации, дает возможность создавать лучшие практики и использовать их в наших продуктах. Мы уделяем большое внимание вопросам производительности и улучшению процессов автоматизации», – сказал Глеб Головченко, генеральный директор «РИВЦ-Пулково».

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