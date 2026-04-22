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Транспорт Аэропорт АССБ Автоматизированная система сортировки багажа АСПБ Автоматизированная система перевозки трансферного багажа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.04.2026 «Неоскан» представила двухпроекционный интроскоп 6550D для аэропортов, вокзалов и станций 1
22.09.2025 Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард 1
20.06.2025 «Аэрофлот» запустил обновлённую версию сайта 1
14.08.2023 Аэропорт Домодедово при участии «Рексофт» запустил импортонезависимую систему обработки багажа для нового сегмента терминала 1
18.01.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа» 1
14.03.2016 Lufthansa развивает сервисы цифровой обработки багажа 1
25.11.2009 SITA построила ИТ-инфраструктуру для нового терминала «Шереметьево» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 2
Vanderlande Industries 4 1
Шереметьево - Код открытия 2 1
AEON Corporation - АЕОН ИК - АЕОН Инфраструктурная корпорация - AEON Development - АЕОН Девелопмент - Новапорт - Аэропортовая сеть 11 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
Oracle Corporation 7074 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 1
AWG - АртВеб Групп 29 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 21 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
АльфаСтрахование СГ 394 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 1
Аэропорты регионов УК 24 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 2
Бронирование - Booking 983 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 120 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 23 1
Google Android 15244 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 10 1
Алифанов Кирилл 84 1
Семенов Александр 166 1
Григоренко Дмитрий 249 1
Волков Олег 6 1
Шинкарюк Валерий 3 1
Щербаков Альберт 1 1
Головченко Глеб 6 1
Панев Константин 14 1
Глушенков Константин 1 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Италия - Милан 166 1
Германия - Штутгарт 70 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
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Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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