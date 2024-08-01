S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ

Разделы

АО «Кордиант» производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин под брендом Cordiant. Совокупный объем производства холдинга составляет около восьми миллионов шин в год.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.08.2024 «Платформикс» обеспечил защиту цифровой инфраструктуры «Кордианта» с помощью решений UserGate

Системный интегратор «Платформикс» осуществил поставку ИБ-решений UserGate для компании «Кордиант». Решения UserGate были выбраны в качестве замены продуктам западных производителей.
31.07.2024 Шинный кластер «Кордиант» переходит на отечественные ИT-решения в области информационной безопасности

Шинный кластер «Кордиант» завершил интеграцию отечественных решений в области информационной безопасности
07.06.2024 Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект

Российский производитель автомобильных шин АО «Кордиант», под управлением которого создан одноименный шинный кластер (входит в холдинг S8 Ca
30.11.2023 АО «Кордиант» внедрили TMS-систему «Умная логистика» и за первый год сократили затраты на логистику на 3,1 млн руб.

АО «Кордиант» и «Умная Логистика» сформировали совместную стратегию развития транспортного блока АО «Кордиант».
30.03.2023 IBS проводит обследование для внедрения системы автоматизации производства в компании «Кордиант»

Специалисты компании IBS помогут АО «Кордиант» оптимизировать бизнес-процессы и перейти на новую автоматизированную систему управл
15.03.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»

директор по информационным технологиям филиал АО «Кордиант» в Омске Сергей Пономаренко. *** АО «Омскшина» — входит в холдинг «Кордиант»,
23.08.2018 «Бриджстоун СНГ» автоматизировала документооборот с помощью Directum

Directum продолжает автоматизировать процессы на предприятиях автомобильной отрасли. Среди них – российская компания «Бриджстоун СНГ», которая оптимизировала процессы согласования договоров и новых поставщиков. До внедрения Directum документооборот в компании был частично автоматизирован с помощью электронной

10.03.2016 «Кордиант» внедрил облачное решение для управления нормативно-справочной информацией

Центр электронных торгов B2B-Center разработал для компании «Кордиант» комплексное облачное решение для управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Об этом CNews сообщили в B2B-Center. Система объединила в одно целое управление справочником закуп
09.12.2013 Завод «Омскшина» продлил лицензии на Eset NOD32

предприятие «Омскшина», входящее в состав российского производителя шин — холдинга «Кордиант», продлило действующие лицензии на корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Busine
27.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговые процессы в компании «Бриджстоун СНГ»

Специалисты «1С-Рарус» повысили эффективность бизнеса «Бриджстоун СНГ» с помощью «1С:Управление торговлей». Автоматизация компании позволила избавиться от многочисленных рутинных операций.
13.07.2012 «Мастертел» предоставил холдингу «Кордиант» комплекс телекоммуникационных услуг в бизнес-центре Lighthouse

Оператор связи «Мастертел» реализовал проект с компанией «Кордиант». В рамках партнерства «Мастертел» предоставляет холдингу полный комплекс телекоммуникационных услуг в новом бизнес-центре класса «А» Lighthouse на ул. Валовая, д.28.
17.09.2004 "Омскшина" внедрит систему автоматизации на платформе "1С:Предприятие"

Компания «Инсист-Софт» завершила очередной этап внедрения системы автоматизации на платформе «1С:Предприятие» в фирме «Омскшина». Целью проекта является организация оперативного учета товарно-материальных ценностей и готовой продукции, а также получение информации о финансовых и производственных процессах. В на

Публикаций - 66, упоминаний - 88

