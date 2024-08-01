S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ

Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «Кордиант» производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин под брендом Cordiant. Совокупный объем производства холдинга составляет около восьми миллионов шин в год.
|01.08.2024
|
«Платформикс» обеспечил защиту цифровой инфраструктуры «Кордианта» с помощью решений UserGate
Системный интегратор «Платформикс» осуществил поставку ИБ-решений UserGate для компании «Кордиант». Решения UserGate были выбраны в качестве замены продуктам западных производителей. Среди решений, приобретенных компанией «Кордиант»: межсетевые экраны UserGate D500 — многофу
|31.07.2024
|
Шинный кластер «Кордиант» переходит на отечественные ИT-решения в области информационной безопасности
Шинный кластер «Кордиант» завершил интеграцию отечественных решений в области информационной безопасности Use
|07.06.2024
|
Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект
Российский производитель автомобильных шин АО «Кордиант», под управлением которого создан одноименный шинный кластер (входит в холдинг S8 Ca
|30.11.2023
|
АО «Кордиант» внедрили TMS-систему «Умная логистика» и за первый год сократили затраты на логистику на 3,1 млн руб.
ент Cordiant и «Умная Логистика» сформировали совместную стратегию развития транспортного блока АО «Кордиант». Среди первоочередных задач — перевод в систему контейнерных перевозок по России, а
|30.03.2023
|
IBS проводит обследование для внедрения системы автоматизации производства в компании «Кордиант»
Специалисты компании IBS помогут АО «Кордиант» оптимизировать бизнес-процессы и перейти на новую автоматизированную систему управл
|15.03.2023
|
Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»
дства и объемах выпускаемой продукции», — отметил директор по информационным технологиям филиал АО «Кордиант» в Омске Сергей Пономаренко. *** АО «Омскшина» — входит в холдинг «Кордиант»,
|23.08.2018
|
«Бриджстоун СНГ» автоматизировала документооборот с помощью Directum
Directum продолжает автоматизировать процессы на предприятиях автомобильной отрасли. Среди них – российская компания «Бриджстоун СНГ», которая оптимизировала процессы согласования договоров и новых поставщиков. До внедрения Directum документооборот в компании был частично автоматизирован с помощью электронной
|10.03.2016
|
«Кордиант» внедрил облачное решение для управления нормативно-справочной информацией
Центр электронных торгов B2B-Center разработал для компании «Кордиант» комплексное облачное решение для управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Об этом CNews сообщили в B2B-Center. Система объединила в одно целое управление справочником закуп
|09.12.2013
|
Завод «Омскшина» продлил лицензии на Eset NOD32
щила о том, что предприятие «Омскшина», входящее в состав российского производителя шин — холдинга «Кордиант», продлило действующие лицензии на корпоративное решение Eset NOD32 Antivirus Busine
|27.06.2013
|
«1С-Рарус» автоматизировал торговые процессы в компании «Бриджстоун СНГ»
Специалисты «1С-Рарус» повысили эффективность бизнеса «Бриджстоун СНГ» с помощью «1С:Управление торговлей». Автоматизация компании позволила избавиться от многочисленных рутинных операций. Руководство получило в свое распоряжение инструмент, позвол
|13.07.2012
|
«Мастертел» предоставил холдингу «Кордиант» комплекс телекоммуникационных услуг в бизнес-центре Lighthouse
Оператор связи «Мастертел» реализовал проект с компанией «Кордиант». В рамках партнерства «Мастертел» предоставляет холдингу полный комплекс телекоммуникационных услуг в новом бизнес-центре класса «А» Lighthouse на ул. Валовая, д.28. Дополнительно пла
|17.09.2004
|
"Омскшина" внедрит систему автоматизации на платформе "1С:Предприятие"
Компания «Инсист-Софт» завершила очередной этап внедрения системы автоматизации на платформе «1С:Предприятие» в фирме «Омскшина». Целью проекта является организация оперативного учета товарно-материальных ценностей и готовой продукции, а также получение информации о финансовых и производственных процессах. В на
