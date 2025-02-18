Красильников Михаил
Красильников Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
|BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 57 1
|DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
|BMC Software 92 1
|Барташев Николай 7 4
|Плетнев Артем 10 4
|Минофьев Сергей 8 4
|Вахнин Павел 53 4
|Аскаров Тимур 4 4
|Гревцев Александр 31 4
|Натрусов Артем 284 4
|Соколов Ренат 8 3
|Макеев Дмитрий 18 3
|Клушкин Владимир 6 3
|Ромашев Денис 4 3
|Соколовский Александр 40 3
|Сотин Денис 205 3
|Чаркин Евгений 296 2
|Шанев Эдуард 6 2
|Клепиков Алексей 117 2
|Шадура Максим 17 2
|Хрущалев Дмитрий 4 1
|Боровая Елена 2 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Андрианов Павел 84 1
|Муминов Тимур 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
|Азия Восточная 173 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
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