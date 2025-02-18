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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168972
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Красильников Михаил



18.02.2025 Оптимизация работы водителей на 14%, сокращение сроков доставки и простоев техники: BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК «Деловые Линии» 1
28.11.2024 НПФ «Благосостояние» реализует проект импортозамещения программного обеспечения 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Красильников Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 57 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
BMC Software 92 1
Благосостояние НПФ 51 5
Руснарбанк КБ 9 4
Казахмыс - Kazakhmys 51 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 4
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 2
Ингосстрах СПАО 421 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
Деловые Линии ГК 69 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Петербургский метрополитен ГУП 138 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2026 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1448 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3842 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Барташев Николай 7 4
Плетнев Артем 10 4
Минофьев Сергей 8 4
Вахнин Павел 53 4
Аскаров Тимур 4 4
Гревцев Александр 31 4
Натрусов Артем 284 4
Соколов Ренат 8 3
Макеев Дмитрий 18 3
Клушкин Владимир 6 3
Ромашев Денис 4 3
Соколовский Александр 40 3
Сотин Денис 205 3
Чаркин Евгений 296 2
Шанев Эдуард 6 2
Клепиков Алексей 117 2
Шадура Максим 17 2
Хрущалев Дмитрий 4 1
Боровая Елена 2 1
Абакумов Евгений 206 1
Андрианов Павел 84 1
Муминов Тимур 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Азия Восточная 173 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 702 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8078 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 916 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2669 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2018 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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