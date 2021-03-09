Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Соколовский Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 56
Соколовский Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 9
|Муравлев Александр 15 7
|Леоничев Алексей 14 7
|Сафронов Юрий 61 7
|Аршавский Анджей 27 7
|Кравченко Денис 24 7
|Бикташев Ильдар 10 7
|Сирота Юрий 38 7
|Воробьев Артем 14 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Пшиченко Дмитрий 19 7
|Базалей Наталья 14 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Чекель Павел 15 7
|Тищенко Юрий 14 7
|Клеев Владимир 9 7
|Скородумов Олег 17 7
|Хрусталев Александр 31 7
|Атанесов Саргис 13 7
|Мухин Максим 18 7
|Петров Михаил 88 7
|Трофименко Владимир 7 7
|Потёмкин Роман 20 7
|Смирнов Александр 44 7
|Шалимов Александр 9 7
|Грибанов Юрий 24 6
|Комстачев Михаил 11 6
|Яфясов Денис 14 6
|Смирнова Олеся 11 6
|Потапкин Михаил 26 6
|Гогленков Александр 13 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Кравченко Андрей 11 6
|Чевкота Олег 15 6
|Свердлов Михаил 29 6
|Алифанов Кирилл 56 6
|Николаев Евгений 13 6
|Патрин Максим 31 6
|Мясин Антон 10 6
|Шевченко Владимир 135 5
|CNews Analytics 1992 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771598, в очереди разбора - 675280.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771598, в очереди разбора - 675280.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru