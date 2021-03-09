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Соколовский Александр


09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
03.08.2020 В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 10
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 2
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
28.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
22.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
25.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 2
18.02.2016 Казахстанский холдинг «Зерде» и корпорация EMC подписали меморандум о сотрудничестве 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
25.04.2013 Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса» 1
25.04.2011 Александр Соколовский: Мы делаем частное облако, похожее на Amazon EC2 9
11.03.2011 Экспертное мнение: в BPM без практики - никуда 1
22.02.2011 3 марта 2011 г. круглый стол «ВРМ 2011: направления развития» 1
24.12.2010 «Тройка Диалог» создала платформу для интеграции данных на базе Oracle GoldenGate 11g 1
23.12.2010 Экспертный взгляд в будущее: виртуализация становится необходимостью 2
30.11.2010 Круглый стол CNews «Виртуализация: ключевая технология 2010» 1
02.08.2010 «Тройка Диалог» создала интеграционную платформу на базе Oracle SOA Suite 1

Публикаций - 36, упоминаний - 56

Соколовский Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 9
НИТ - Национальные информационные технологии 31 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Ланит ГК 1164 7
Mankiewicz 7 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 7
IBM 3575 7
Instabank - Инстабанк 12 7
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 7
Microsoft Corporation 11226 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 5
ICL Services 51 4
Naumen - Наумен 344 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
Samsung Electronics 5749 4
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 4
СберДевайсы - SberDevices 47 3
АйТи 754 3
Программный продукт ГК 92 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
SAP SE 3228 2
Аплана Группа компаний 102 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Yandex - Яндекс 4106 1
LG Electronics 1886 1
Abbyy 800 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Интеллектуальные системы 8 1
3799 1
Oracle Corporation 3374 1
Аплана Преферентум 8 1
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Bentley Systems 43 1
Газпромбанк - ГПБ 693 17
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 16
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 14
Почта России ПАО 1580 9
Уралсиб Банк 390 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 7
Новард Управляющая компания - Novard 67 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 7
МДМ Банк 150 7
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 7
Пробизнесбанк АКБ 109 7
ВТБ Банк Москвы 372 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 7
Ингосстрах СПАО 210 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Росгосстрах 182 6
Мосэнерго ПАО 51 6
Уралкалий ПАО 62 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
X5 Group 601 4
DHL Express 82 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
Черкизово ГК 73 4
Росводоканал 44 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 3
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ONE RETAIL 23 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ 11 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Счётная палата РФ 462 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Data Governance - Руководство данными 51 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Naumen Erudite 12 1
Amazon Alexa 138 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
Четвернин Алексей 651 9
Муравлев Александр 15 7
Леоничев Алексей 14 7
Сафронов Юрий 61 7
Аршавский Анджей 27 7
Кравченко Денис 24 7
Бикташев Ильдар 10 7
Сирота Юрий 38 7
Воробьев Артем 14 7
Алябьев Андрей 27 7
Пшиченко Дмитрий 19 7
Базалей Наталья 14 7
Румянцева Ольга 45 7
Чекель Павел 15 7
Тищенко Юрий 14 7
Клеев Владимир 9 7
Скородумов Олег 17 7
Хрусталев Александр 31 7
Атанесов Саргис 13 7
Мухин Максим 18 7
Петров Михаил 88 7
Трофименко Владимир 7 7
Потёмкин Роман 20 7
Смирнов Александр 44 7
Шалимов Александр 9 7
Грибанов Юрий 24 6
Комстачев Михаил 11 6
Яфясов Денис 14 6
Смирнова Олеся 11 6
Потапкин Михаил 26 6
Гогленков Александр 13 6
Разгуляев Валерий 18 6
Кравченко Андрей 11 6
Чевкота Олег 15 6
Свердлов Михаил 29 6
Алифанов Кирилл 56 6
Николаев Евгений 13 6
Патрин Максим 31 6
Мясин Антон 10 6
Шевченко Владимир 135 5
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 12
Казахстан - Республика 2661 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 6
Россия - Ростовская область 869 6
Россия - Республика Крым 626 4
Франция - Французская Республика 2150 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Прибалтика - Балтия 606 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - Самарская область 568 1
Восточная Европа 1698 1
Европа Западная 621 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 207 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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