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Сирота Юрий


28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 3
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 2
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 3
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 3
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 2
14.03.2019 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение» состоится 11 апреля 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 2
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
28.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
22.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
25.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
20.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
17.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
02.09.2011 «Аскон» выпустила комплексное решение для управления подготовкой производства автокомпонентов QiBox 1

Публикаций - 38, упоминаний - 48

Сирота Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 17
Центр2М - Center2М 47 14
Cinimex - Синимекс 160 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилабс 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Schneider Electric 409 13
Naumen - Наумен 344 8
Mankiewicz 7 7
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 6
Veeam Software 250 5
ICL Services 51 4
Dynatrace 46 4
АйТи 754 3
Программный продукт ГК 92 3
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Интерфакс ЛАБ 2 2
Denodo Technologies 2 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Diasoft - Диасофт 357 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Аплана Преферентум 8 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Уралсиб Банк 390 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 27
Газпромбанк - ГПБ 693 25
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 22
Ингосстрах СПАО 210 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
РЖД - Российские железные дороги 1083 14
X5 Group - Пятерочка 561 14
X5 Group 601 14
Интер РАО ПАО 159 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 13
МТС банк 254 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Траско - Trasko 27 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
OKS Group 31 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Аэрофлот 493 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Почта России ПАО 1580 11
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 9
Мосэнерго ПАО 51 8
Росгосстрах 182 8
Уралкалий ПАО 62 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 8
Альфа-Банк 1128 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 7
Газпром нефть 382 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 13
Счётная палата РФ 462 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 27
Big Data - Большие данные 1136 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 4
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
Kubernetes 307 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 150 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 22 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Flash 480 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 6
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
SberCloud AI Cloud 17 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
IBM Power9 21 1
Kioxia KumoScale 2 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Epam Digital Workplace 1 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Центр2М CenterVision 1 1
Терн Аналитика - TernAnalytics 1 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Amazon Alexa 138 1
Microsoft Power BI 113 1
Naumen Erudite 12 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
SQL - Язык программирования 436 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Абакумов Евгений 103 16
Путятинский Сергей 53 14
Егоров Владимир 52 14
Валчев Стоян 44 14
Чаркин Евгений 182 14
Антонов Александр 73 14
Савцов Игорь 27 14
Хасин Михаил 26 13
Лебедев Антон 28 13
Бурилов Андрей 25 13
Соловьев Алексей 60 13
Генкина Екатерина 24 13
Урьяс Вадим 76 13
Клепиков Алексей 77 13
Сотин Денис 103 13
Сыкулев Андрей 57 13
Васильев Владислав 39 13
Аршавский Анджей 27 13
Слышкин Василий 54 13
Платонов Михаил 38 13
Карпов Иван 41 13
Рубин Адар 28 13
Емелин Александр 25 13
Семенихин Игорь 37 13
Смык Виталий 27 13
Мискевич Евгений 29 13
Шевченко Владимир 135 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Степченков Максим 36 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Ямщиков Владимир 32 13
Богданов Кирилл 91 13
Федечкин Сергей 19 13
Дьяченко Валерий 66 13
Нестеров Алексей 79 13
Вахнин Павел 51 13
Халматов Максим 45 13
Шадура Максим 17 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 15
Восточная Европа 1698 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 7
Казахстан - Республика 2661 5
Украина 3417 5
Грузия 694 5
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - Севастополь 420 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - Калужская область 575 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
Gartner 2200 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews AWARDS 292 14
CNews Баттл 34 13
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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