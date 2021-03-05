Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля
CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в конференции «Большие данные и аналитика 2021».
Подать заявку на участие:
Рынок больших данных и аналитики оказался в числе наименее пострадавших от последствий коронакризиса. На фоне экономических сложностей компании в очередной раз стали искать возможность не просто оптимизировать имеющийся бизнес, но и предсказывать изменения для того, чтобы заранее подготовиться к ним. В современных условиях сделать это можно только с использованием аналитических платформ.
Таких решений на рынке предостаточно. Сегодня речь идет об их развитии в двух основных направлениях. Во-первых, это поддержка корпоративной отчетности. Клиенты заинтересованы в том, чтобы аналитические платформы помогли им модернизировать системы отчетности, сделав результаты более наглядными. Во-вторых, это уровень использования «дополненной аналитики» (Augmented Analytics), то есть применения в аналитических платформах средств искусственного интеллекта и машинного обучения.
Основные вопросы конференции:
Рынок аналитических решений в России
- Перспективы развития регулируемой торговли данными.
- Разработка единых стандартов применения данных: перспективы и прогнозы.
- Как меняются требования к хранению накопленных данных.
- Требования регуляторов: препятствия или возможности?.
- Импортозамещение в аналитике: как растет спрос на российские BI-решения.
- Какие специальности будут нужны рынку после CDO и Data Scientist.
- Как повлияет на рынок растущая доступность технологий прогнозной аналитики.
Тренды и вызовы
- Аналитика как средство монетизации данных.
- Голосовые интерфейсы для взаимодействия с аналитическими системами: кейсы.
- Как научить аналитическую систему понимать естественный язык .
- Интеграция разрозненных данных и внедрение тотальной аналитики: перспективы.
Инструменты и технологииЧто такое дополненная аналитика.
- Предиктивная аналитика и поиск закономерностей в данных: кейсы.
- Аналитика без аналитиков: как внедрять в компании Self-Service BI.
- Data Governance: как подготовить бизнес к внедрению решений управления данными.
- Перспективы развития облачных решений и периферийных вычислений для систем аналитики.
Среди спикеров:
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Тигран Саркисов, директор по работе с данными, Х5 Retail Group;
Сергей Алешкин, руководитель по Data Science, СОГАЗ;
Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;
Павел Мягких, директор по продвинутой аналитике BIG DATA, Лента;
Сергей Голицын, заместитель руководителя Департамента анализа данных и моделирования, вице-президент, ВТБ;
Сергей Кравченко, руководитель разработки BI, Росгосстрах;
Эдуард Жучков, директор по цифровым инновациям и большим данным, IDS Borjomi International;
Эдуард Маас, директор проектов, Центр цифрового развития АСИ;
представитель компании Atos;
представитель компании ADV.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.