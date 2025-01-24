Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Саркисов Тигран



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
17.01.2024 Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
12.10.2023 X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ» 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Саркисов Тигран и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 13
8213 13
Ланит Интеграция 190 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 12
Schneider Electric 575 12
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 12
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 12
Rimini Street 58 12
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 12
Schneider Electric Secure Power 65 12
Такском - Taxcom 240 12
Центр2М - Center2М 66 12
АйТи Бастион - IT Bastion 100 12
Ситилабс 44 12
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 12
Ростелеком 9699 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
Hoff Tech - Хофф Тех 39 7
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 5
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 4
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 3
ODS - Open Data Science 6 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
ИИ-Технологии 104 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
Omnidata technologies - Омнидата технологии 4 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 16
РЖД - Российские железные дороги 1903 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 13
36,6 - аптечная сеть 90 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 12
OKS Group 51 12
ГПБ - Газпромбанк 1084 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 12
Ингосстрах СПАО 421 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 12
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 12
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 12
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 12
Фора Банк 55 12
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 12
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 12
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 10
Альфа-Банк 1769 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 7
Комус 94 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 12
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 20
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
Data monetization - Монетизация данных 1624 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 16
Data Fusion - Слияние данных 62 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 14
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 155 12
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 12
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 12
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 6
Data Governance - Руководство данными 117 4
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 4
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 59 3
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 3
1С:ERP Управление предприятием 550 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 12
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 12
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Google TensorFlow 87 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Stafory - робот Вера 330 1
Python PyTorch 45 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 15 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Microsoft Windows 15656 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Google Android 13994 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Red Hat Ansible 103 1
Linux OS 9936 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
OpenAI ChatGPT 338 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
Apple macOS 2058 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Кирьянова Александра 135 15
Кулик Вадим 180 13
Райгородский Андрей 37 13
Зеленков Юрий 37 13
Натрусов Артем 284 13
Шадаев Максут 1008 13
Чаркин Евгений 296 13
Абакумов Евгений 205 13
Нестеров Алексей 143 13
Ульянов Николай 112 13
Ефёров Алексей 44 13
Аксенов Олег 44 13
Дьяченко Валерий 95 12
Пшиченко Дмитрий 46 12
Плешков Алексей 67 12
Козак Николай 161 12
Демидов Сергей 127 12
Трофимова Людмила 50 12
Каюмов Шамиль 53 12
Прохорова Алла 65 12
Халматов Максим 64 12
Урьяс Вадим 98 12
Клепиков Алексей 117 12
Сотин Денис 205 12
Слышкин Василий 129 12
Егоров Владимир 82 12
Карпов Иван 78 12
Семенихин Игорь 56 12
Степченков Максим 65 12
Сыкулев Андрей 84 12
Соловьев Алексей 88 12
Васильев Владислав 58 12
Мискевич Евгений 49 12
Ямщиков Владимир 51 12
Генкина Екатерина 43 12
Лебедев Антон 51 12
Рубин Адар 47 12
Леонов Алексей 79 12
Гришин Дмитрий 208 12
Смык Виталий 46 12
Россия - РФ - Российская федерация 144186 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 22
Европа Восточная 3075 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Индия - Bharat 5431 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 20
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 12
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 5
Информатика - computer science - informatique 1053 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Экономический эффект 1067 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Мобильные системы 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 13
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 7
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 13
CNews AWARDS - награда 519 13
CNews Баттл 64 12
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 3
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще