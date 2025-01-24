Саркисов Тигран
Саркисов Тигран и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 12
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Кирьянова Александра 135 15
|Кулик Вадим 180 13
|Райгородский Андрей 37 13
|Зеленков Юрий 37 13
|Натрусов Артем 284 13
|Шадаев Максут 1008 13
|Чаркин Евгений 296 13
|Абакумов Евгений 205 13
|Нестеров Алексей 143 13
|Ульянов Николай 112 13
|Ефёров Алексей 44 13
|Аксенов Олег 44 13
|Дьяченко Валерий 95 12
|Пшиченко Дмитрий 46 12
|Плешков Алексей 67 12
|Козак Николай 161 12
|Демидов Сергей 127 12
|Трофимова Людмила 50 12
|Каюмов Шамиль 53 12
|Прохорова Алла 65 12
|Халматов Максим 64 12
|Урьяс Вадим 98 12
|Клепиков Алексей 117 12
|Сотин Денис 205 12
|Слышкин Василий 129 12
|Егоров Владимир 82 12
|Карпов Иван 78 12
|Семенихин Игорь 56 12
|Степченков Максим 65 12
|Сыкулев Андрей 84 12
|Соловьев Алексей 88 12
|Васильев Владислав 58 12
|Мискевич Евгений 49 12
|Ямщиков Владимир 51 12
|Генкина Екатерина 43 12
|Лебедев Антон 51 12
|Рубин Адар 47 12
|Леонов Алексей 79 12
|Гришин Дмитрий 208 12
|Смык Виталий 46 12
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
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|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
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