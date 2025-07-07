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OpenMetadata
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|МТС Web Services запустила ИИ-агента для автоматического описания данных компаний 1
|17.01.2024
|Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов 1
OpenMetadata и организации, системы, технологии, персоны:
|ИИ-Технологии 150 1
|i-Free Just AI 34 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 1
|Yandex - Яндекс 7876 1
|IBM - International Business Machines Corp 9483 1
|Цифра ГК 2488 1
|Promt - Промт 300 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 496 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
|Саркисов Тигран 37 1
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