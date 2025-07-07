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Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenMetadata


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 МТС Web Services запустила ИИ-агента для автоматического описания данных компаний 1
17.01.2024 Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

OpenMetadata и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 150 1
i-Free Just AI 34 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 1
Yandex - Яндекс 7876 1
IBM - International Business Machines Corp 9483 1
Цифра ГК 2488 1
Promt - Промт 300 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 496 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 2
Data Fusion - Слияние данных 76 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3768 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 415 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1180 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 565 1
Торговля - RetailTech - Умные полки (RFID) - Smart shelves 11 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 193 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3267 1
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Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1335 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 833 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1785 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 520 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5440 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 380 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5609 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5841 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16371 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6988 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10817 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3341 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 683 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1993 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1281 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7807 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4960 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 428 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2265 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 300 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6959 1
СалютДевайсы - GigaChat 271 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 272 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 160 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 172 1
Саркисов Тигран 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17598 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14320 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3025 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1655 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2216 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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