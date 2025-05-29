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Basis Базис.SDS программно-определяемая система хранения
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|«Базис» представил обновлённую систему хранения данных 1
|11.12.2023
|«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 214 1
|Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
|CipherCloud - Lookout CASB 6 1
|Veeam Software 321 1
|1С 8486 1
|ИКС 331 1
|Commvault 173 1
|Nutanix 104 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5034 1
|Broadcom - VMware 2406 1
|Ростелеком 9926 1
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 531 1
|Citrix Systems 822 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1139 1
|ГПБ - Газпромбанк 1107 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
|Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
|Рензяев Константин 66 1
|Мартиросов Давид 65 1
|M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6354 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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