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Basis Базис.SDS программно-определяемая система хранения


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «Базис» представил обновлённую систему хранения данных 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 214 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
Veeam Software 321 1
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ИКС 331 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11887 1
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Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 33 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 41 1
Basis - Базис.Storage Security 1 1
Basis - Базис.Guard 7 1
Basis - Базис.Migration Assistant 7 1
Basis - Базис.Workplace 48 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 30 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 76 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6354 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
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