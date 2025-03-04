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Индексная книга (каталог) CNews*
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Basis Базис.Migration Assistant



04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 1
06.11.2024 «Базис» переводит Т2 на импортонезависимую экосистему виртуализации 1
21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
14.03.2024 «Базис» первым в России представил полностью импортонезависимую экосистему решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
14.03.2024 Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2378 4
Microsoft Corporation 24682 3
Nutanix 99 2
Citrix Systems 814 2
Базис Консалтинговая компания 23 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 2
Ростелеком 9766 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Veeam Software 319 1
Commvault 173 1
ИКС 321 1
8275 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Canonical 203 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 60 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 205 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
Unsplash 836 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 912 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
DevOps - Development и Operations 896 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2163 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 539 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 97 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 337 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 299 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1113 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1086 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 334 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6294 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 148 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1129 1
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 13 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 16 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 58 6
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 29 6
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 32 5
Basis - Базис.Workplace 42 5
Basis - Базис.Guard 7 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 4
Broadcom - VMware vSphere 564 3
Linux OS 10033 2
Microsoft Azure 1412 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 146 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 2
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 37 2
Citrix XenDesktop 98 2
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 2
Basis - Базис.SDS - программно-определяемая система хранения 1 1
Basis - Базис.Storage Security 1 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 866 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1079 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 144 1
Red Hat OpenShift 133 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 1
HPE SimpliVity 29 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 280 1
Jenkins 45 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Redmine 17 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 25 1
Basis - Базис.vCore 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Мартиросов Давид 60 4
Рензяев Константин 63 1
Сорокин Дмитрий 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 6
Россия - УФО - Свердловская область 1522 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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