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Basis Базис.Migration Assistant
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1089 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
|Unsplash 836 1
|Мартиросов Давид 60 4
|Рензяев Константин 63 1
|Сорокин Дмитрий 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 6
|Россия - УФО - Свердловская область 1522 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
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