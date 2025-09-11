«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис»

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» отказалась от зарубежного решения в пользу экосистемы российского разработчика инфраструктурного ПО «Базис». Организация внедрила в ИТ-инфраструктуру комплекс решений вендора: платформу виртуализации серверов Basis Dynamix Standard, платформу виртуализации рабочих мест Basis Workplace и инструмент миграции виртуальных машин Basis Migration Assistant. Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

Программные продукты будут развернуты в московском офисе компании. Внедрение будет осуществляться на базе российского оборудования.

«Выбор в пользу экосистемного подхода позволил нам отказаться от необходимости комбинировать разрозненные компоненты и получить комплекс интегрированных друг с другом решений «из одного окна». Такой подход упрощает управление, повышает устойчивость ИТ-среды и дает возможность в будущем бесшовно подключать дополнительные сервисы и продукты «Базиса» без обязательной доработки архитектуры», — отметил директор по информационным технологиям СК «Росгосстрах Жизнь» Вячеслав Максименко.

«Примечательно и ценно, что заказчик делает ставку не на точечную замену отдельных решений, а на построение устойчивой цифровой инфраструктуры на базе единой технологической экосистемы. Комплексный подход открывает возможности для масштабируемого развития — добавления новых функций и сервисов без сложных интеграций. Это подход в интересах надежности и гибкости бизнеса», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».