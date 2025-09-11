Получите все материалы CNews по ключевому слову
Максименко Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
Максименко Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Базальт СПО - BaseALT 741 1
|1С 8728 1
|SAP SE 5383 1
|Microsoft Corporation 25046 1
|McKinsey & Company Int 257 1
|Галактика - Корпорация 1494 1
|Flant - Флант 131 1
|Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 31 1
|Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 36 1
|Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
|Capterra 4 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
|Роскачество - Российская система качества 40 1
|Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 1
|Linux OS 10625 1
|Microsoft Windows 16127 1
|Red Hat OpenShift 134 1
|Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 128 1
|Смирнов Алексей 247 1
|Семенов Алексей 84 1
|Афанасьев Александр 39 1
|Иванов Игорь 32 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Юдин Дмитрий 26 1
|Славин Борис 35 1
|Кондратьев Дмитрий 33 1
|Бухвалов Дмитрий 17 1
|Самуилова Анастасия 1 1
|Месонжик Мирон 1 1
|Спасов Михаил 1 1
|Сулиманов Равиль 2 1
|Месонжник Мирон 1 1
|Милек Татьяна 10 1
