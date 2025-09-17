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Brinex Бринэкс Колёса даром
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 10
Brinex и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
|Роскачество - Российская система качества 49 1
|Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
|Яровой Алексей 3 2
|Афанасьев Александр 53 2
|Месонжик Мирон 1 1
|Самуилова Анастасия 1 1
|Еремин Максим 6 1
|Ширинян Торгом 2 1
|Путилов Роман 2 1
|Крутько Иван 27 1
|Александров Вячеслав 6 1
|Хаустов Кирилл 2 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Будник Иван 23 1
|Семенченко Сергей 3 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
|Воропаев Алексей 6 1
|Желтов Василий 1 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Никитин Андрей 64 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Николаев Александр 45 1
|Иванов Игорь 36 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Юдин Дмитрий 38 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Шакиров Марат 61 1
|Авдеев Алексей 11 1
|Городецкий Ярослав 14 1
|Славин Борис 37 1
|Кондратьев Дмитрий 34 1
|Бухвалов Дмитрий 17 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Минаева Евгения 3 1
|Кузнецов Олег 17 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Орловский Алексей 2 1
|Максименко Вячеслав 3 1
|Уланов Вадим 4 1
|Спасов Михаил 1 1
|Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.