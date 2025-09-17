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Brinex Бринэкс Колёса даром

Brinex - Бринэкс - Колёса даром

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.09.2025 Wildberries запустила услуги самовывоза шин и автотоваров из автомагазинов в 66 городах России 1
01.08.2025 Благодаря Axelot WMS компания «Колеса Даром» перешла на новый уровень автоматизации логистики 1
27.12.2024 ГК Webit интегрирует сервис доставки «Почты России» в сайт компании «Колеса Даром» 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 2
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 2
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
15.07.2015 МТС отмечает рост популярности «облачных» сервисов среди корпоративных клиентов в Татарстане 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Brinex и организации, системы, технологии, персоны:

9594 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
McKinsey & Company Int 293 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Flant - Флант 213 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 2
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Capterra 4 1
Много приложений 7 1
Webit - Вебит 2 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Oracle Corporation 7074 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Эвотор - Evotor 231 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
MONT - МОНТ 187 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
МегаФон Ритейл 85 1
Монолит-Инфо 138 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 1
Nvidia Corp 4002 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Суши WOK - Суши-Вок 3 1
Leomax - Леомакс 11 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Газпром нефть 725 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
Комус 110 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Деловые Линии ГК 93 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Рост Консалтинговая группа 1 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
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Передовые технологии - RuDesktop 36 1
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MONT Office 4 1
Т1 Диск 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Microsoft Office 365 1042 1
Apple iPhone 6 4861 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 29 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 95 1
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МТС Автосекретарь 69 1
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Ширинян Торгом 2 1
Путилов Роман 2 1
Крутько Иван 27 1
Александров Вячеслав 6 1
Хаустов Кирилл 2 1
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Киселёв Алексей 90 1
Никитин Андрей 64 1
Лебедев Алексей 25 1
Николаев Александр 45 1
Иванов Игорь 36 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Юдин Дмитрий 38 1
Легостаева Светлана 96 1
Шакиров Марат 61 1
Авдеев Алексей 11 1
Городецкий Ярослав 14 1
Славин Борис 37 1
Кондратьев Дмитрий 34 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Джабиев Георгий 56 1
Минаева Евгения 3 1
Кузнецов Олег 17 1
Чегодаев Станислав 20 1
Орловский Алексей 2 1
Максименко Вячеслав 3 1
Уланов Вадим 4 1
Спасов Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Казахстан - Республика 6048 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Армения - Республика 2449 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Нидерланды 3746 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Таджикистан - Республика 953 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
Россия - Кубань 229 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 1
Атлантис 85 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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