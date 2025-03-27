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Семенченко Сергей


27.03.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Семенченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 2
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 39 1
МегаФон Ритейл 81 1
Samsung Electronics 10313 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
МегаФон 9082 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Oracle Corporation 6735 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 1
Эвотор - Evotor 186 1
McKinsey & Company Int 250 1
Цифра ГК 2451 1
Монолит-Инфо 121 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 177 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
VK - Много приложений 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Автодом - АВТОDOM 23 1
eBay Inc 1622 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4638 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5838 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6061 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6842 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3166 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5115 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3221 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5168 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2982 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9270 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 21 1
GZIP - GNU Zip 30 1
Google WebP 28 1
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Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
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Уланов Вадим 4 1
Яровой Алексей 3 1
Крутько Иван 22 1
Хаустов Кирилл 2 1
Ведерникова Ольга 6 1
Будник Иван 19 1
Беларусь - Белоруссия 5761 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
Казахстан - Республика 5594 1
Армения - Республика 2304 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Сингапур - Республика 1863 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 1
Израиль 2744 1
Германия - Федеративная Республика 12739 1
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Узбекистан - Республика 1758 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 227 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 714 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1390 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4947 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 251 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1289 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3198 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
Слепые зоны 116 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1683 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2444 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5015 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2764 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 517 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5239 1
Fashion industry - Индустрия моды 247 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 262 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2047 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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