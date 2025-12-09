Получите все материалы CNews по ключевому слову
Red Hat WildFly Keycloak
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Red Hat WildFly и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
|Apache Software Foundation - ASF 221 1
|Березин Максим 131 4
|Корсаков Константин 22 2
|Авдеев Алексей 10 2
|Чистов Александр 21 2
|Уланов Вадим 4 1
|Тютюнник Александр 42 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Изотов Егор 1 1
|Долгов Александр 44 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Яровой Алексей 3 1
|Сазонов Максим 40 1
|Рылеев Денис 16 1
|Крутько Иван 26 1
|Корнейчук Василий 7 1
|Лукавенко Олег 46 1
|Хаустов Кирилл 2 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Лялеко Владимир 15 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Сельдемиров Александр 55 1
|фон Розен Александр 43 1
|Солоха Антон 1 1
|Горохов Владимир 6 1
|Иванец Евгений 40 1
|Будник Иван 21 1
|Учакин Алексей 4 1
|Толокнов Андрей 31 1
|Пименова Марина 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Лебедева Гульнара 2 1
|Семенченко Сергей 3 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
|Воропаев Алексей 6 1
|Гавриленко Александр 40 1
|Варламов Леонид 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.