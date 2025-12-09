Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Red Hat WildFly Keycloak

Red Hat WildFly - Keycloak

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.12.2025 RooX представила решение для создания цифрового ID 1
08.12.2025 «Т1 Интеграция» автоматизировала поддержку пользователей «Северсталь-инфокома» 1
08.12.2025 «Бриз» 1.8.0 — обновленная безопасность, стабильные звонки и удобные конференции 1
03.12.2025 «Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера» 1
24.11.2025 Nord Clan разработала пилотную версию решения «Меняй и живи» для компании «Плюс» 1
22.10.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала единый ID сервис для идентификации, аутентификации и авторизации клиентов 1
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке 1
18.09.2025 «Контур.Эгида» усилила отказоустойчивость и расширила сценарии аутентификации в сервисе двухфакторной аутентификации ​ 1
11.09.2025 «Группа Лента» и GlowByte внедрили оптимизатор на базе решения CM Ocean Optimum вендора Data Sapience 1
28.07.2025 «Диасофт» разработал сервер аутентификации enterprise-уровня для замены зарубежных IAM-решений 1
18.07.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала собственное решение для управления API компаний 1
30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
26.06.2025 Обновление Bi.Zone AntiFraud: внедрение продукта стало проще, а защита от атак — надежнее 1
15.05.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки данных геопорталов и пространственных баз данных 1
14.05.2025 В SimpleOne появился инструмент для расширенной работы со списками и поддержка защищенной авторизации 1
13.05.2025 Кирилл Антонов, «Липтсофт»: У некоторых банков до сих пор работают системы десятилетней давности 1
21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 1
16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД 1
25.03.2025 Совместимость Multifactor с продуктами zVirt и Termit усилит защиту ключевых ИТ-систем компаний 1
24.03.2025 Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi 1
18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro 1
11.02.2025 Security Vision представила обновление платформы: новые возможности аутентификации, улучшенные рабочие процессы и обновленный интерфейс 1
23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» 1
14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
26.12.2024 В RooX назвали факторы, повлиявшие на развитие рынка digital identity в 2024 году 1
24.12.2024 Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое 1
26.11.2024 ГК «Корус Консалтинг» внедрила HR-платформу K-Team на базе «Битрикс24» для ГК «Ташир Медика» 1
08.11.2024 Вышло обновление модуля Metrica платформы ESMP 1
21.10.2024 Secret Technologies выпустила новую версию Secret Cloud Enterprise 1
04.10.2024 ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt 1
13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие 1
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO 1
30.07.2024 Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2 1
17.07.2024 Orion soft расскажет о масштабных обновлениях системы zVirt 1
28.05.2024 eXpress получил новую для корпоративных платформ функцию – ролевую модель 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1

Публикаций - 54, упоминаний - 55

Red Hat WildFly и организации, системы, технологии, персоны:

8983 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 7
Red Hat 1344 6
Broadcom - VMware 2490 6
Orion soft - Орион софт - 205 5
Microsoft Corporation 25236 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
Yandex - Яндекс 8434 4
Telegram Group 2571 3
Корус Консалтинг ГК 1334 3
Oracle Corporation 6867 3
МегаФон 9892 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Nginx - Энджайникс 186 2
Zabbix SIA - Заббикс 133 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 2
Luxms 99 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 54 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 28 2
TeamViewer 131 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 193 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 78 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 210 2
Softline - Софтлайн 3261 2
Esri 171 2
Sangfor Technologies 11 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 32 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 1
Scalaxi Group - Скалакси Групп 2 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 34 1
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 25 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
VK - Много приложений 6 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Слайдер Презентации 13 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 3
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 7 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Фирма Гален 4 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Leomax - Леомакс 7 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 2 1
Газпром ПАО 1416 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Альфа-Банк 1868 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
АСК 48 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 27 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Правительство Челябинской области 74 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 20
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 6
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 175 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 6
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 104 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 5
Оповещение и уведомление - Notification 5376 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 5
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 119 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 11
Linux OS 10896 9
Google Android 14679 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 7
Apple iOS 8242 6
Microsoft Windows 16327 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 5
Microsoft Office 3952 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 4
Передовые технологии - RuDesktop 32 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 3
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 137 3
RooX UIDM 45 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 105 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 2
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 2
Новые облачные технологии - МойОфис 891 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Oracle Java - язык программирования 3328 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 2
1С:ERP Управление предприятием 712 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 2
JetBrains - Kotlin - язык программирования 113 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 2
Luxms BI 97 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
VK Teams 80 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 2
Axiom JDK СЗИ 132 2
Apple macOS 2248 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 64 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 207 2
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 21 2
Березин Максим 131 4
Корсаков Константин 22 2
Авдеев Алексей 10 2
Чистов Александр 21 2
Уланов Вадим 4 1
Тютюнник Александр 42 1
Сгибнева Ольга 8 1
Изотов Егор 1 1
Долгов Александр 44 1
Сергеева Наталья 50 1
Яровой Алексей 3 1
Сазонов Максим 40 1
Рылеев Денис 16 1
Крутько Иван 26 1
Корнейчук Василий 7 1
Лукавенко Олег 46 1
Хаустов Кирилл 2 1
Гуренков Михаил 41 1
Лялеко Владимир 15 1
Ведерникова Ольга 6 1
Сельдемиров Александр 55 1
фон Розен Александр 43 1
Солоха Антон 1 1
Горохов Владимир 6 1
Иванец Евгений 40 1
Будник Иван 21 1
Учакин Алексей 4 1
Толокнов Андрей 31 1
Пименова Марина 1 1
Глодя Наталья 1 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Козлаков Андрей 1 1
Лебедева Гульнара 2 1
Семенченко Сергей 3 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Воропаев Алексей 6 1
Гавриленко Александр 40 1
Варламов Леонид 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Сингапур - Республика 1906 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Казахстан - Республика 5792 2
Европа 24634 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 509 1
Куба - Республика 395 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Индия - Bharat 5697 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Израиль 2784 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Нидерланды 3631 1
Армения - Республика 2368 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 248 1
Молдавия - Республика Молдова 721 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Английский язык 6876 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 262 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Образование в России 2559 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews Инновация года - награда 133 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
1С:Проект года 28 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще