Nord Clan разработала пилотную версию решения «Меняй и живи» для компании «Плюс»

Компания Nord Clan объявила о завершении разработки пилотной версии цифрового решения «Меняй и живи» для группы «Плюс» (управляет франчайзинговой сетью «Самолет Плюс»). Проект представляет собой сервис обмена недвижимости (трейд‑ин) с полной цифровой реализацией оценки, подбора и подачи заявки на обмен жилья.

Компания Nord Clan завершила разработку пилотной версии цифрового сервиса «Меняй и живи» для группы «Плюс». Проект реализован для проверки востребованности трейд‑ин‑сделок и автоматизации обмена недвижимости при минимальном участии сотрудников.

Сервис объединяет оценку недвижимости, подбор альтернативных вариантов и подачу заявки на обмен в одном интерфейсе. Пользовательский путь включает онбординг, авторизацию через KeyCloak, ввод параметров квартиры, получение диапазона стоимости и подборку объектов для обмена. Пользователь может фильтровать объекты, добавлять их в избранное и отправлять заявку на обмен или консультацию.

Для оценки недвижимости используется сервис AI Plus – решение группы «Плюс», которое подбирает аналоги по геолокации и ключевым характеристикам объекта, рассчитывает среднюю цену за квадратный метр и диапазон стоимости. В ходе оптимизации алгоритма были сокращены необязательные параметры (этаж, отделка), увеличен радиус поиска и расширен допуск по площади ±10%, что позволило получать стабильный результат даже при неполных данных. Там, где выборка мала, сервис корректно расширяет диапазон стоимости, а менеджеры могут вручную уточнять оценку.

Административная панель реализована через Excel‑интерфейс, что позволяет еженедельно обновлять перечень объектов без доработки кода. Все заявки интегрируются в CRM Top&Lab, обеспечивая автоматическую маршрутизацию и обработку лидов.

MVP построен на Vue.js, бэкенд — FastAPI/Python 3.13.4, данные хранятся в PostgreSQL 16 с использованием SQLAlchemy и миграций через Alembic. Архитектура позволяет масштабировать сервис, добавлять новые функциональные блоки и интегрировать дополнительные сценарии B2B и агентских приложений без полной переработки системы.

Проект стартовал 4 августа 2025 г., MVP был запущен 9 октября 2025 г. «Мы создавали MVP с акцентом на скорость, надёжность и масштабируемость. Сервис сразу позволяет собирать данные о взаимодействии пользователей и проверять интерес к модели трейд‑ин», — отметил Илья Каштанкин, генеральный директор Nord Clan.

Руководитель продукта «Меняй и Живи» группы «Плюс» Анна Титаева сказала: «Благодаря созданному сервису обмен недвижимости становится прозрачным и автоматизированным, сокращается время между продажей старого и покупкой нового жилья и становится доступной аналитика для дальнейшего развития продукта».

Пилотная версия уже доступна пользователям на платформе «Самолет Плюс». На основе анализа первых данных планируется масштабирование решения и расширение функционала.