Россияне расписались в недоверии к облакам. По всей стране дикими темпами растут продажи флешек, на них тратят миллиарды

Россияне наращивают закупки флеш-накопителей, несмотря на наличие всевозможных облачных сервисов. Продажи USB-носителей исчисляются миллиардами рублей, и чаще всего берут самые емкие из доступных, чтобы иметь физический доступ ко всей информации.

Все свое ношу с собой

В России стремительно растут продажи USB-накопителей – флешек, сообщили CNews представители «М.Видео». Появившись в своем нынешнем виде примерно 20 лет назад, они почти полностью вытеснили оптические диски – CD, DVD и Blu-Ray. Позже им на смену пришли облачные хранилища, но в современных реалиях россияне им не очень-то доверяют.

По данным «М.Видео, с 1 января по 30 сентября 2025 г. россияне купили 6,4 млн флешек в сумме на 4 млрд руб. Рост рынка год к году составил 5% в натуральном выражении и на те же 5% в деньгах.

Что не так с облаками

На вопрос CNews, почему россияне скупают флешки при существовании облаков, представители «М.Видео» ответили: «Рост продаж флеш-накопителей обусловлен тем, что, несмотря на развитие облачных сервисов и рост встроенной памяти в смартфонах, пользователям по-прежнему нужны простые и автономные решения для хранения и передачи данных. Флешка не зависит от интернета, подписок и аккаунтов, подходит для работы и учебы, легко передает большие файлы между устройствами и востребована в корпоративных и офлайн-средах, где облака ограничены политиками безопасности. Она заменила СD-диски и стала важным дополнением при сдаче официальных отчетных документов». «Дополнительный вклад дает рост популярности моделей на 64 и 128 ГБ, снижение их стоимости и увеличение объемов фото- и видеоконтента, который многие предпочитают хранить на физическом носителе как резервную копию или переносной архив», – добавили представители ритейлера.

Sebastiaan Chia / Unsplash Доверия к столь крошечным устройствам, которые так легко потерять, у россиян больше, чем к чужим виртуальным хранилищам

Напомним, что в 2025 г. россияне столкнулись с регулярно неработающим мобильным интернетом. Жителям и гостям страны хотят оставить доступ только к паре десятков сайтов из так называемого «белого списка».

Сам список еще не сформирован окончательно, и в нем нет и десятой доли существующих в стране облачных сервисов хранения информации. Иностранные сервисы такого рода в нем и вовсе отсутствуют полностью.

В некоторых регионах России периодически не работает еще и домашний интернет. К примеру, с такой проблемой, хоть и длившейся всего несколько часов столкнулись жители всех районов Волгограда в середине ноября 2025 г. – все основные провайдеры города одновременно отключили жителям доступ в Сеть по проводу.

Также, как сообщал CNews, российские операторы научились «резать» скорость домашнего интернета конкретным абонентам под самыми разными предлогами. Нет гарантии, что они не станут применять такие меры к широким массам пользователей.

Российских брендов нет

Согласно статистике «М.Видео», россиян в большинстве своем совершенно не интересуют USB-накопители российских брендов. Так, на первом месте по продажам количественном выражении находится компания SmartBuy с долей 27,5%. На втором месте – Kingston с долей 15,5%, на четвертом – Netac (5,9%), на пятом – Adata (5,8%). Тройку лидеров замыкают группа небрендированных накопителей, у которой в сумме 12,9%.

В денежном выражении первое место удерживает Kingston (19,8%), далее следуют SmartBuy (17,7%), небрендированные устройства (12,8%) и Adata (6,4%).

Чем больше и дешевле, тем лучше

Еще один современный тренд на российском рынке USB-накопителей – это стремление покупателей приобрести как можно более емкую флешку (с учетом ее стоимости, разумеется). Наиболее востребованными за отчетный период оказались модели на 64 ГБ, формирующие около четверти всех покупок. Второе место – у моделей на 128 ГБ, востребованность которых варьируется от 18-25%, в зависимости от месяца.

А вот доля моделей 8 ГБ и 16 ГБ уменьшается. По данным «М.Видео», этот факт подтверждает общий тренд перехода к более вместительным решениям для работы с фото- и видеофайлами. Доли 8- и 16-гигабайтных флешек ритейлер не приводит.

В то же время россияне не готовы тратить много денег на USB-накопители. Наибольший вклад в продажи за первые девять месяцев 2025 г. сформировал ценовой сегмент 500-1000 руб. – у него доля 34,3%. Доля устройств дороже 1000 руб. увеличилась до 11,1% год к году (показатель 2024 г. ритейлер не привел).

«Рост продаж моделей с большим объемом памяти и увеличением доли накопителей стоимостью свыше 1000 руб. подтверждают изменение подхода покупателей: флеш-накопители становятся инструментом длительного хранения и работы с тяжелыми файлами. Мы ожидаем дальнейшего увеличения популярности легких, компактных и высокоскоростных решений, а также расширения спроса на модели с интерфейсом USB-С и повышенной надежностью», – сказала CNews руководитель департамента «Аксессуары» в «М.Видео» Жанна Илюхина.

Одновременно снижается популярность моделей стоимостью 375-500 руб. Их доля упала на 7,3%, а это отмечают в «М.Видео», указывает «на расслоение спроса: покупатели выбирают либо ультрабюджетные устройства для базовых задач, либо модели с продвинутыми характеристиками».