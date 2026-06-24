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Netac

Netac

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.06.2026 «М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет 1
16.03.2026 «М.видео»: продажи USB-накопителей в России превысили 9 млн устройств 1
21.11.2025 Россияне расписались в недоверии к облакам. По всей стране дикими темпами растут продажи флешек, на них тратят миллиарды 1
21.11.2025 «М.Видео»: флешки на 64 Гб стали лидерами продаж среди USB-накопителей за 9 месяцев 2025 года 1
03.10.2025 Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет 1
24.10.2024 Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSD 1
22.12.2023 Обзор DIGMA PRO Magnus M: бизнес-ноутбук с большим экраном 1
16.02.2007 Netac выпустил MP3-плеер со встроенным FM-передатчиком 2
24.09.2004 В Китае упали цены на USB-накопители 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Netac и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 215 4
Samsung Electronics 10985 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1665 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 510 2
SmartBuy 7 2
Aigo - Beijing Huaqi Information Digital Technology 9 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
AMD - Advanced Micro Devices 4618 1
Seagate Technology 765 1
SanDisk 340 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 70 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 411 1
BOE Technology 45 1
Transcend Information 81 1
Digma 247 1
Phison 18 1
Colorful 11 1
PNY Technologies 37 1
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 37 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2894 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10538 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1890 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3740 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2338 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27096 3
Аксессуары 4246 3
NAND flash memory - флеш-память 675 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15351 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1639 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8667 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10558 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4504 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14672 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2767 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13383 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3873 1
DDR - Double data rate 3057 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7874 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1726 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6569 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4167 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22377 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17814 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10207 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 1
WAV - Waveform Audio File Format 532 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2696 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4177 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1200 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13474 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 115 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1523 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 626 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 38 1
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 26 1
Microsoft Windows 11 805 1
Digma Pro 76 1
FreePik 1788 1
Илюхина Жанна 16 3
Россия - РФ - Российская федерация 164338 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 3
Китай - Тайвань 4229 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54409 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1179 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6105 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3939 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 471 1
Tom’s Hardware 588 1
DigiTimes - Издание 1331 1
TrendForce 173 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
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