Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSD

Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSDВ 2023 г китайские производители SSD отгрузили 34% от всех поступивших на розничный рынок SSD. Своим успехом они обязаны высокому спросу на внутреннем рынке КНР и поддержке со стороны государства.
Китайские бренды SSD набирают популярность
Вендоры из КНР усиливают свои позиции на глобальном розничном рынке твердотельных накопителей (SSD).
Согласно данным TrendForce, в десятку крупнейших поставщиков SSD-модулей, в которых задействована флеш-память сторонних производителей, по итогам 2023 г. вошли сразу пять китайских брендов. На их долю пришлось около 34% от общего количества отгруженных устройств.
В рейтинге TrendForce представлены как сравнительно малоизвестные за пределами КНР бренды вроде Kimtigo, Biwin, так и их более именитые конкуренты в лице Teclast, Colorful и Lexar. Бренд Lexar, первоначально американский, в 2017 г. перешел от Micron китайской Longsys, которая специализируется на разработке и производстве устройств хранения данных.
Успех Kimtigo и Biwin в значительной степени обусловлен ростом спроса на родном для этих компаний внутреннем китайском рынке. Biwin, дебютировавшая в топ-10 по версии TrendForce, сразу же заняла пятую строчку с рыночной долей в 7%. Kimtigo застолбила за собой четвертую позицию с показателем в 9%.
Teclast по-прежнему остается достаточно конкурентоспособным игроком на мировом розничном рынке SSD. Компания, также выпускающая портативные компьютеры и планшеты, укрепила свои позиции по сравнению с 2022 г., что позволило её подняться на одну строчку рейтинга вверх – восьмое место и 2%.
Colorful, также известная как производитель потребительских видеокарт, начала применять новый SSD-контроллер собственной разработки, что позволило ей снизить себестоимость продукции и поднять продажи, в результате доведя свою долю до 5%, отмечает TrendForce. Lexar продемонстрировала высокие результаты на рынке SSD (11%), особенно отличившись в КНР.
Китайцы «голосуют кошельком» за отечественное
В 2023 г. из числа десяти крупнейших вендоров SSD выпала компания Netac из КНР, которая еще в 2022 г. замыкала первую пятерку с 6-процентной долей. Таким образом, общее количество поставщиков из континентального Китая за год уменьшилось.
Однако, как отмечают в TrendForce, попавшие в актуальную версию рейтинга вендоры SSD оущитмо сократили технологическое отставание от конкурентов из западных стран и соседнего Тайваня, за счет государственной поддержки. Им, в частности, удалось перейти с использования шины PCIe 4 на PCIe 5 – технологию, применение которой может быть сопряжено с определенными трудностями. Модернизацию проходят и поставщики компонентов для SSD, в частности, главный китайский производитель флеш-памяти NAND YMTC, который вынужден действовать в условиях санкционных ограничений со стороны США.
Также производителям SSD из КНР сыграла на руку «мода на китайское» – тенденция, усиление которой фиксируют эксперты TrendForce. Китайский потребитель все чаще «голосует кошельком», поддерживая отечественного производителя и тем самым позволяя локальным брендам сохранять способность конкурировать с глобальными игроками.
Позиции Kingston непоколебимы
Несмотря на определенные успехи китайских вендоров, никто из них пока не может потеснить бренд Kingston (США), который по в 2023 г. удерживал пальму первенства с долей в 34%.
Тайваньская Adata продемонстрировала сопоставимый с Lexar результат – компании поделили между собой вторую и третьи строчки (по 11%).
Оставшиеся позиции – за тайваньскими брендами Gigabyte (2% и седьмая строчка), PNY (1% и 9 строчка), а также Transcend (1% и 10 место).
Эксперты TrendForce констатируют, что бренды SSD, доминировавшие на рынке ранее, в 2023 г. только усилили свои позиции, причем весьма существенно. Если по итогам 2022 г. первая пятерка лидеров совокупно отгрузила 59% всех оказавшихся на рынке устройств, то к концу 2023 г. этот показатель достиг уже 72%.
Крупнейшие игроки розничного рынка SSD не стесняются использовать свое господствующее положения для извлечения экономической выгоды, например, добиваясь более выгодных цен на необходимую для SSD флеш-память от лидеров в сфере производства NAND Flash – Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia.
Драйверы роста розничных поставок SSD
По данным TrendForce, всего в 2023 г. на розничных рынок было поставлено 118 млн SSD, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Аналитики связывают рост спроса на данный тип накопителей подошедшим сроком модернизации или замены компьютеров, приобретенных в период пандемии коронавируса.
Кроме того, большая часть ПК и ноутбуков в сборе поставляются с накопителями емкостью 256 и 512 ГБ, которой оказывается уже недостаточно, особенно для любителей интерактивных развлечений и создателей контента. Такие SSD подлежат замене на более вместительные модели – емкостью от 2 ТБ, что также двигает продажи вверх.
Наконец, следует принять во внимание и тот факт, что во второй половине 2023 г. поставщики флеш-памяти NAND целенаправленно сократили производство, чтобы создать на рынке искусственный дефицит и добиться повышения цены на свою продукцию. Дополнительные расходы на комплектующие производители SSD в конечном счете переложили на плечи потребителей, которые не следили за рыночными тенденциями и не поспешили приобрести новый накопитель заранее по более доступным ценам. Те же, кто все же проявил предусмотрительность, косвенно способствовали увеличению объема поставок SSD на розничный рынок в 2023 г.