Lexar Media Shenzhen Longsys Electronics

Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.03.2026 Началось настоящее восстание машин. Нейросети научились самостоятельно скупать дефицитную оперативную память для собственных нужд 1
24.10.2024 Китай атакует. Бренды из Поднебесной захватили более трети мировой розницы SSD 1
29.02.2024 Созданы карты памяти намного быстрее современных SSD 1
22.08.2023 У любимой россиянами Xiaomi хотят отобрать бренд в России 1
16.05.2019 Первая в мире флешка емкостью 1 ТБ вышла в продажу по цене смартфона 1
29.03.2017 Toshiba объявила о банкротстве своей «дочки» — главного конкурента «Росатома» 1
07.02.2017 Покупатели рвут из рук друг у друга производство флеш-памяти Toshiba 1
16.10.2015 Lexar бьёт рекорды скорости 1
19.09.2012 Lexar создал сверхбыструю карту SD на 256 гигабайт 1
06.02.2012 Погиб генеральный директор производителя чипов памяти Micron Technology 1
23.05.2011 Lexar сделала карт-ридер для двух карт 1
17.03.2011 Lexar начала поставки скоростных SDXC-карт памяти 1
04.12.2007 Брэнды и технологии – интересные факты из жизни ноутбуков 1
06.06.2007 Выбираем флешку для цифровой фотокамеры 1
21.02.2007 Lexar представил карты памяти со скоростью записи 45 МБ/c 1
15.09.2006 Toshiba купит патенты Micron за $288 млн. 2
10.07.2006 USB-накопители Lexar признали опасными для здоровья 1
27.04.2006 Британские компании остерегаются USB-носителей 1
29.03.2005 Sony споткнулась о вибро-джойстики 1
25.03.2005 Toshiba попалась на промышленном шпионаже 2
25.03.2005 Toshiba заплатит Lexar Media $465 млн. компенсации 2
14.12.2004 Lexar представил самый маленький USB-накопитель 1
02.11.2004 Lexar выпустила два новых МР3-плеера с FM-передатчиком 1
28.09.2004 Lexar анонсировала новые картридеры 1
24.05.2004 Олигополия Samsung и Toshiba на "цифру" рухнет? 1
24.05.2004 Ведущие игроки рынка снижают цены на флэш-память 1
16.02.2004 Lexar усовершенствовал карты Memory Stick и SD 2
16.02.2004 Lexar представил CompactFlash-карты с высокой скоростью записи 2
09.12.2003 Создается группа по продвижению флэш-памяти USB 2
25.02.2003 Newcard – новый стандарт от PCMCIA 1
17.12.2002 Lexar представил программу для восстановления стертых с цифровых камер снимков 2
25.01.2002 Lexar Media выпустила новые карты флэш-памяти для профессиональных фотографов 2
02.11.2001 Lexar Media выпустила быструю флэш-память 1
01.11.2001 SanDisk будет производить Memory Stick 1

Публикаций - 34, упоминаний - 42

Lexar Media и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10746 10
Toshiba Corporation 2959 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1616 7
SanDisk 330 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 470 5
Sony 6647 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 353 4
Microsoft Corporation 25365 3
Apple Inc 12791 3
Kingston Technology 205 3
Dell EMC 5111 2
Western Digital Corporation - WDC 576 2
Amazon Inc - Amazon.com 3173 2
Intel Corporation 12599 2
IBM - International Business Machines Corp 9570 2
HP Inc. 5781 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 419 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 2
Westinghouse Electric 39 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Shenzhen Longsys Electronics 2 1
Immersion 32 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 43 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
Netac 7 1
Xiaomi 2054 1
Dell Technologies - Dell Computer 2163 1
AMD - Advanced Micro Devices 4509 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 428 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Olympus 471 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 63 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 1
Transcend Information 74 1
Adata Technology 122 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 67 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 216 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
DVD Forum 23 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2741 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6189 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10386 9
NAND flash memory - флеш-память 656 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15046 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8421 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1847 5
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 346 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16717 4
Карты памяти - Запоминающее устройство 2293 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3591 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1579 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4400 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 598 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4565 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3751 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 934 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4153 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4848 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 308 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 2
Cardreader - Кардридер - Картридер 727 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17888 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5804 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4728 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10549 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11226 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1401 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 659 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 9
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Lexar Professional SDXC 2 2
Sandisk Extreme 36 2
Lexar Multi-Card Reader 1 1
Lexar Write Acceleration 1 1
Sony MagicGate MS - Sony MagicGate Memory Stick 17 1
Genesys Logic 1 1
FreePik 1549 1
Panasonic SDR - Panasonic SDT - Panasonic SDHC - Panasonic SD - цифровые видеокамеры 24 1
Intel Ultra Mobile Platform - Intel Ultra Mobility Group 6 1
Apple iPad 3948 1
Linux OS 11070 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 1
Apple macOS 2293 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
Microsoft Windows 16471 1
Apple iPhone 6 4862 1
Meizu - Серия смартфонов 53 1
Apple iPod 1550 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4108 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 60 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 287 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 135 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 56 1
Microsoft Windows 98 451 1
Kingston DataTraveler - Kingston DT 28 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 1
Olympus xD-Picture Card 122 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
Fujitsu FMV 4 1
AMD Turion 169 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 1
Woosik Chu - Вусик Чу 6 2
Пантюхина Наталья 1 1
Береснев Павел 1 1
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 1
Tsunakawa Satoshi - Цунакава Сатоши 2 1
Волков Максим 34 1
Ксенин Алекс 311 1
Газаров Артур 77 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 12
Япония 13584 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 4
Южная Корея - Республика 6894 4
Россия - РФ - Российская федерация 159109 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13600 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Китай - Тайвань 4155 2
США - Калифорния 4785 2
Израиль 2795 1
США - Нью-Йорк 3157 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Франция - Французская Республика 8016 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Испания - Королевство 3776 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3390 1
Япония - Токио 1012 1
США - Калифорния - Санта-Клара 188 1
Перу - Республика 288 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
США - Пенсильвания 366 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 1
США - Флорида - Орландо 128 1
Израиль - Хайфа 56 1
США - Айдахо 66 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3691 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 2
Йена - денежная единица Японии 500 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4958 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3286 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 2
Энергетика - Energy - Energetically 5550 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2507 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 507 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 113 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9756 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 32 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1014 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 7
DRAMeXchange 42 2
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Bloomberg 1563 1
Tom’s Hardware 541 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2228 1
Ars Technica 439 1
AP - Associated Press 2006 1
TechRadar 96 1
Yonhap News Agency 43 1
cw360 84 1
Maeil Business Newspaper 90 1
Gartner - Гартнер 3625 2
TrendForce 151 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
