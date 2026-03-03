Получите все материалы CNews по ключевому слову
Lexar Media Shenzhen Longsys Electronics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Lexar Media и организации, системы, технологии, персоны:
|Woosik Chu - Вусик Чу 6 2
|Пантюхина Наталья 1 1
|Береснев Павел 1 1
|Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 1
|Tsunakawa Satoshi - Цунакава Сатоши 2 1
|Волков Максим 34 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Газаров Артур 77 1
|Gartner - Гартнер 3625 2
|TrendForce 151 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.