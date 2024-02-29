Созданы карты памяти намного быстрее современных SSD

Карта памяти быстрее лучших SATA SSD

Компания Samsung тестирует свои первые сменные карты памяти, соответствующие стандарту SD Express и отличающиеся рекордной производительностью, пишет Ars Technica.

В компании утверждают, что новейшие компактные накопители демонстрируют стабильную работу и очень высокую скорость обмена информацией для этого типа устройств. Недорогие образцы SD-карт сегодня способны достигать скорости считывания данных в 80-90 МБ/с, с профессиональными карточками, оснащенных поддержкой интерфейса UHS-II можно рассчитывать примерно на 250 МБ/с. Samsung же обещает довести этот показатель до впечатляющих 800 МБ/с – такой скоростью последовательного чтения не могут похвастаться и нынешние твердотельные накопители (SSD), подключаемые через интерфейс SATA.

Так, производителями одних из лучших, по мнению экспертов портала Tom’s Hardware, потребительских моделей SATA SSD в 2024 г. – Samsung 860 Pro и Crucial MX500 – заявлены на уровне 560 МБ/с. То есть в теории новые карты SD Express производства Samsung в отдельных задачах могут показывать производительность в 1,5 раза более высокую, нежели все еще весьма популярные SATA SSD.

Впрочем, твердотельным накопителям NVMe SSD, даже наиболее бюджетным вариантам, новинка Samsung явно проигрывает. В частноти, 120-гигабайтный Patriot P300 имеет скорость последовательного считывания 1600 МБ/с, а наиболее «продвинутые» экземпляры устройств этого типа предлагают и вовсе заоблачную производительность. Например, в спецификациях к Crucial T705 с поддержкой шины PCIe 5.0 фигурирует значение 14500 МБ/с.

Перспективы устройства и проблема перегрева

В настоящее время южнокорейская корпорация проводит оценку модели емкостью 256 ГБ. По меркам сегодняшнего дня это явно невыдающийся показатель, однако такого объема пространства вполне достаточно для развертывания окружения на базе любого мейнстримного дистрибутива Linux и комфортной работы в нем.

Таким образом, разработка Samsung может найти применение в качестве не только флешки для фото- и видеокамер, но и загрузочного накопителя одноплатных компьютеров вроде Raspberry Pi 5. Она также могла бы выполнять функцию дополнительного хранилища данных в мобильных гаджетах – планшетах и смартфонах, при условии, что перечисленные устройства получат поддержку SD Express. До сих пор этот стандарт не мог похвастаться востребованностью на рынке.

Помешать раскрытию потенциала нового носителя информации в составе упомянутых ранее устройств может повышенное тепловыделение, свойственное высокоскоростным накопителям. Причем в случае с картами памяти задача отведения лишнего тепла представляется куда более сложной, чем, например, с NVMe SSD: считывателем таких накопителей обычно оснащаются очень компактные устройства, в которых просто отсутствует пространство для размещения радиатора, который мог бы охлаждать слот под SD-карту. Поэтому Ars Technica предполагает, что окончательная версия карточки Samsung будет демонстрировать устойчивую работу на несколько более низких скоростях, нежели заявленные 800 МБ/с.

Впрочем, спецификацией SD Express предусмотрены механизмы поддержания температуры накопителя и картридера на приемлемом уровне. Кроме того, Samsung в своем анонсе упоминает технологию “Dynamic Thermal Guard”, призванную решить проблему перегрева.

Samsung обещает, что 256-гигабайтная версия SD Express-карты появится в продаже до конца 2024 г. Рекомендуемую розничную цену нового продукта в компании не уточняют.

Непопулярный стандарт

Стандарт SD Express был одобрен ассоциацией SD Card Association (занимается разработкой стандартов карт памяти) еще в 2018 г. Он предусматривает использование одной линии высокоскоростной шины PCIe и интерфейса NVMe (современные NVMe SSD, к примеру, обычно задействуют четыре), за счет чего и достигаются рекордные по меркам накопителей этого типа скорости обмена информацией.

Осенью 2023 г. стандарт получил обновление, и теперь он допускает использование шины PCIe 4.0 вместо PCIe 3.0 и двух линий PCIe, что однако требует от производителя карты памяти SD Express оснащать накопитель дополнительным рядом контактов. В обновленной версии стандарта также определены четыре класса скорости карт памяти SD Express: 150, 300, 450 и 600. Числа соответствуют минимальной скорости считывания/записи в МБ/с, которую должна гарантировать карта для отнесения к соответствующему классу.

За прошедшие с момента принятия первой версии стандарта шесть лет он не получил большого распространения, не вызвал интереса у производителей карт памяти и гаджетов – они по-прежнему отдают предпочтение проверенному временем UHS. Широко распространены карты UHS-II, теоретический потолок скорости которых составляет 312 МБ/с. На рынке представлены накопители более современного типа UHS-III (до 624 МБ/с), но в значительнто меньшем количестве.

Среди немногих компаний – производителей флешек SD Express – Adata. В ее ассортименте присутствуют полноразмерные карточки вместимостью 256 ГБ и 512 ГБ. Lexar в 2021 г. сообщила о разработке линейки SD Express и microSD Express (миниатюрный форм-фактор) накопителей, но она так и не поступила в продажу.

Однако даже раздобыв рабочую карту памяти стандарта SD Express, найти девайс, в комбинации с которым она смогла бы проявить свои лучшие качества, будет крайне непросто. Проблему представляет и определение совместимости устройства с картами памяти SD Express, поскольку визуально разъемы картридера с поддержкой этого стандарта от характерных для UHS практически не отличаются. Установка «экспресс-флешки» в «обычный» слот не приведет к выходу из строя ни того, ни другого – накопитель даже будет работать, но его производительность значительно снизится.

В отличие от Adata и Lexar, Samsung сама является крупным производителем техники, в том числе смартфонов, поэтому в будущем имеет возможность предложить рынку не только сверхбыстрые карты памяти SD Express, но и ряд совместимых с ними девайсов.

