Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал

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Raspberry Pi 5 поступает в продажу

Разработчики из Raspberry Pi Foundation объявили о выпуске пятого поколения популярных одноплатных компьютеров Raspberry Pi.

Новинка предлагает значительно улучшенную производительность и некоторые новые возможности при сохранении классического форм-фактора. Цена, за которую можно приобрести представителя семейства Raspberry Pi 5, также несколько выросла по сравнению со стоимостью ряда моделей одноплатников предыдущего поколения.

С выпуском Raspberry Pi 5 разработчики миниатюрного компьютера нарушили собственную традицию, в соответствии с которой семейства RPI сменяют друг друга с периодичностью примерно раз в три года. Пятое поколение увидело свет спустя более чем четыре года после релиза крайне успешной четвертой модели, который состоялся в июне 2019 г.

Особенности устройства

Raspberry Pi работает под управлением однокристальной системы (SoC) Broadcom BCM2712, которая включает четыре 64-битных процессорных ядра Arm Cortex-A76, работающих на тактовой частоте до 2,4 ГГц, с кеш-памятью второго уровня размером в 512 КБ на ядро, 2 МБ общего кеша третьего уровня и дополнительными возможностями криптографии.

Фото: Phoronix.com Обновленный одноплатный компьютер Raspberry Pi

В RPI 4, напомним, использовалась микросхема Broadcom BCM2711 с четырьмя ядрами Cortex-A72, которые оперирует на частоте до 1,5 ГГц.

По сообщению разработчиков, из команды Raspberry Pi, обновление процессорных ядер в новом поколении одноплатников позволило увеличить их производительность CPU в два-три раза по сравнению с теми, что применяются в RPI 4.

За обработку графики в новинке отвечает видеочип VideoCore VII с поддержкой стандартов OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.2. Заявлена возможность одновременного вывода на два экрана изображения в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду и наличии HDR через HDMI-порты. Кроме того, в наличии два интерфейса MIPI (по четыре линии) для подключения дисплея или камеры.

ОЗУ устройства представлено не самой производительной на сегодняшний день памятью LPDDR4X-4267. На старте продаж заказчикам доступны конфигурации лишь с 4 ГБ и 8 ГБ оперативки.

Raspberry Pi 5 по-прежнему не имеет встроенной флеш-памяти, наличием которой могут похвастаться многие из огромного числа клонов «малины». Однако он оснащен слотом под флеш-карту стандарта microSD с поддержкой сравнительно скоростного режима работы SDR104.

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Кроме того, пользователю доступна одна линия PCI Express 2.0, но для подключения быстрой периферии потребуется адаптер, который в базовый комплект поставки не входит.

Другое значимое новшество – наличие в RPI 5 часов реального времени, которые питаются от отдельной сменной батарейки. Подобное решение актуально в ситуациях, когда устройство по той или иной причине не имеет возможности синхронизировать часы уровня операционной системы с удаленным сервером времени в течение продолжительных периодов.

Что касается сетевых возможностей устройства, то его пользователям доступна беспроводная связь Bluetooth 5.0 (BLE) и Wi-Fi 2,4/5 ГГц (802.11ac). Также присутствует гигабитный порт Ethernet с поддержкой питания по сети.

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Подключение внешних устройств может осуществляться посредством интерфейса USB. Всего доступно пять портов этого типа: по два USB 3.0 и USB 2.0 Type-B и один Type-C. Последний используется для подачи электропитания (5В/5А).

Наконец, плата несет стандартный для серии Raspberry Pi 40-контактный разъем расширения и может похвастаться наличием кнопки включения/выключения питания. Предшественник «пятерки» такой кнопки не имел.

Без потерь не обошлось

Raspberry Pi нового поколения остался без 3,5-миллиметрового разъема, который позволял выводить аналоговый звук и видео через композитный (RCA-Jack 3.5) кабель. Разработчики, по словам главы Raspberry Pi Foundation Эбена Аптона (Eben Upton), приняли решение отказаться от интеграции этого выхода в связи с недостатком пространства на плате устройства.

Заметный рост производительности

Результаты тестирования, проведенного экспертами Phoronix, в целом соотносятся с заявлениями команды RPI о производительности нового мини-компьютера. К примеру, в кодировании видео с использованием кодека libx264 RPI 5 показал примерно в 2,2 раза более высокие показатели, чем RPI 4.

Также специалисты пришли к выводу о том, что новинка гораздо более чувствительна к теплоотводу, нежели ее предшественники. Причем для обеспечения стабильной работы ядер на максимальной тактовой частоте пользователям, вероятно, понадобится активное охлаждение.

Цены

Рекомендованная розничная цена моделей из новой линейки Raspberry Pi несколько выросла в сравнении с предыдущим поколением, но незначительно – всего на $5. Во всяком случае это действительно для конфигураций доступных на старте продаж: одноплатник с 4 ГБ оперативной памяти на борту обойдется покупателю в $60, за 8-гигабатную модель придется выложить уже $80.

При расчете стоимости апгрейда с RPI прошлых серий пользователям также придется закладывать расходы на дополнительные средства охлаждения устройства, а также на новый корпус – старые, от RPI 4, к новинке не подойдут.

Доступность

Учитывая дефицит продукции Raspberry Pi, возникший в период пандемии covid-19, важное значение имеет не только рекомендованная производителем цена устройства, но и его складские запасы, размер которых напрямую влияет на возможность приобретения новинки по этой цене.

По словам Аптона, в компании ожидают, что к моменту начала продаж, то есть к концу октября 2023 г., к отгрузке будет готово 100 тыс. штук Raspberry Pi 5. Новые партии будут выводиться на рынок в последующие несколько месяцев. Выпускать новейшую модель знаменитого одноплатника планируется как минимум до 2035 г.