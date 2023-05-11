Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11

Orange Pi 5 Plus

Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой, усовершенствованной моделью – Orange Pi 5 Plus.

Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом форм-факторе британского компьютера Raspberry Pi, однако отличается от последнего несколько более внушительными габаритами – 100х70 мм – и чуть менее напоминает кредитную карту, с которой по размеру принято сравнивать Raspberry Pi.

Orange Pi 5 Plus по сравнению с оригинальным Orange Pi 5, выпущенным в ноябре 2022 г., предлагает более богатый набор интерфейсов. Пожалуй, самым заметным отличием от предшественника является наличие у новинки сразу двух Ethernet-портов на 2,5 GbE, двух HDMI-выходов и одного HDMI-входа, а также возможности подключения дополнительного твердотельного накопителя (SSD) через сверхбыстрый интерфейс PCIe NVMe.

По своим характеристикам устройство во многом схоже с еще одним девайсом китайского происхождения – NanoPC-T6 разработчика FriendlyELEC. Однако Orange Pi 5 Plus, по утверждению его создателей, окажется существенно более доступным с финансовой точки зрения. Если NanoPC-T6 на старте был доступен по цене от $100 (около 7.6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 мая 2023 г.), то Orange Pi 5 Plus, как ожидается, обойдется покупателю в сумму от $89.

Фото: Shenzhen Xunlong Новинка семейства Orange Pi – одноплатник Orange Pi 5 Plus

Начало продаж Orange Pi 5 Plus намечено на середину мая 2023 г. Устройство можно будет приобрести на нескольких популярных американских и китайских торговых площадках.

Процессор и модули беспроводной связи

Orange Pi 5 Plus построен на базе однокристальной системы Rockchip RK3588, которая является более «продвинутой» версией (поддерживает больше современных интерфейсов) крайне популярного среди производителей «клонов» Raspberry Pi чипа Rockchip RK3588. Эта SoC имеет четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A76, которые работают на частоте до 2,4 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц).

За графические функции отвечает интегрированный GPU Mali-G610 MP4. Он поддерживает технологии OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.1. Видеопроцессор системы способен декодировать видеосигнал в разрешении 8K (7680x4320) при 60 кадрах в секунду (кодеки H.265/AVS2/VP9/H.264/AV1).

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Широкий выбор интерфейсов

Orange Pi 5 Plus может похвастаться наличием сразу шести USB-портов – парой USB 3.0 (Type-A), одним USB 3.1 Gen 1 (Type-C) и двумя менее скоростными USB 2.0 (Type-A). Еще один Type-C USB предназначен для подключения сетевого адаптера (5 В/4 А) и не подходит для передачи данных.

Взаимодействие с внешним миром обеспечивается при помощи двух 2,5-гигабитных портов RJ45 для проводного подключения к сетям Ethernet с использованием контроллера RTL8125BG.

Другая интересная особенность устройства – наличие HMDI-входа стандарта версии 2.0 с поддержкой видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Таким образом, Orange Pi 5 Plus в теории можно использовать не только как многофункциональный медиацентр или роутер, но и как устройство захвата видеосодержимого экрана.

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Помимо HDMI-входа, девайс оснащен тремя интерфейсами вывода видеосигнала, один из которых – DisplayPort 1.4 (через USB Type-C; разрешение 8K при 30 кадрах в секунду), а пара оставшихся – HDMI 2.1 (8K при 60 fps).

На одноплатнике распаян сокет M.2 2230 (PCIe 2.0 x1/PCM/UART/USB2.0), подходящий для установки коммуникационных радиомодулей Wi-Fi и Bluetooth. Встроенных средств беспроводной связи, помимо инфракрасного порта, разработчики в Orange Pi 5 Plus не предусмотрели.

Взглянув на плату мини-компьютера, сложно не заметить привычный для любителей «клонов» Raspberry Pi 40-контактный разъем для взаимодействия с внешними устройствами, например, разнообразными датчиками.

Кроме того, к девайсу можно подключить 5-вольтовый вентилятор, часы реального времени (RTC), динамики (в том числе посредством 3,5-миллиметрового разъема), камеру через интерфейс MIPI CIS.

Память и цены

Что касается памяти, то емкость ОЗУ стандарта LPDDR4/4x в зависимости от выбранной заказчиком конфигурации может составлять 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ. За хранение данных в отсутствие питания отвечает необязательный eMMC-модуль на 32 ГБ, 64 ГБ или 256 ГБ, также в наличии приспособления для чтения карт памяти формата MicroSD.

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Предусмотрен разъем M.2 2280 для подключения SSD-накопителя по шине PCIe (3.0 x4) посредством высокопроизводительного интерфейса NVMe.

Всего на рынке будет доступно три конфигурации мини-компьютера, отличающиеся друг от друга объемом встроенной оперативной памяти. Orange Pi 5 Plus с 4 ГБ обойдется покупателю в $89, с 8 ГБ – в $109. Наконец, топовая сборка с 16 ГБ будет предложена по цене $129.

Поддерживаемые операционные системы

По информации портала CNX Software, в списке поддерживаемых новинкой операционных систем значатся Ubuntu, Debian, Android 12. С высокой вероятностью в дальнейшем будет реализована поддержка Armbian – Linux-дистрибутива, предназначенного для отладотчных плат на ARM-процессорах.

Визуальное оформление Orange Pi OS действительно вызывает ассоциации с Windows 11

Кроме того, пользователям доступна Orange Pi OS – разработка самой Shenzhen Xunlong, представленная в ноябре 2022 г., которая предлагает десктопное окружение на основе ОС Google Android с визуальным оформлением в стиле Microsoft Windows 11.