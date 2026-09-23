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Shenzhen Xunlong Software Orange Pi PC Zero одноплатный мини-компьютер

Shenzhen Xunlong Software - Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.09.2026 НПК «Атроник» представила российскую альтернативу Orange Pi и Raspberry Pi для промышленного применения 1
31.08.2026 «Ред Софт» выпустила обновление «Ред ОС» 8.0.3 для архитектуры ARM 5
17.07.2026 Студенческая ОС для БПЛА рвется в реестр российского ПО. Она заточена под китайское «железо», ищет цели без GPS и понимает обычный язык 8
13.01.2026 D-Link внедрила учебный стенд DTK-1 для проведения демонстрационного экзамена в екатеринбургском техникуме «Автоматика» 1
29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров 2
23.12.2025 Wheelies обеспечил автономную работу квадрокоптера «Вий-4М» от компании ОКБ «Аэрокейс» 1
14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине 4
08.10.2025 Студент НГУ создал интеллектуального робота-манипулятора для автоматического сбора томатов в промышленных теплицах 1
29.09.2025 Сертифицированное обновление ОС «Альт СП 10.2.1»: поддержка новых процессоров Intel и «Эльбрус» 1
11.08.2025 «Ред ОС» 8 портирована на одноплатный компьютер ROCKPro64 1
10.07.2025 Опубликованы образы «Ред ОС 8» для Raspberry Pi 4b и Raspberry Pi 5 1
08.07.2025 «Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W 4
20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос 2
05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала 5
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала 3
13.06.2024 Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство 1
27.10.2023 Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом 6
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 4
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 4
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК 2
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 2
14.12.2022 Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже 2
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 2
22.11.2022 Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi 3
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 2
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 3
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 2
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 2
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 3
10.11.2016 Выпущен компьютер за $20 3

Публикаций - 31, упоминаний - 82

Shenzhen Xunlong Software и организации, системы, технологии, персоны:

Shenzhen Xunlong Software 17 16
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 13
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 7
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 5
Microsoft Corporation 25856 5
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 647 4
Radxa 10 4
CubieBoard 4 4
PandaBoard 5 4
BeagleBone 4 4
Ред Софт - Red Soft 1260 4
FriendlyELEC 4 3
Huawei 4705 3
Intel Corporation 12864 3
Raspberry Pi Trading 3 2
Iconikal 2 2
Qilinlog 3 2
AMD - Advanced Micro Devices 4692 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 993 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 2
Allwinner Technology 23 2
Imagination Technologies - VideoLogic 43 1
Google LLC 12775 1
Nvidia Corp 4075 1
HardKernel 2 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 157 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 1
Флай дрон - Fly Drone 26 1
Palantir Technologies 34 1
СалютДевайсы - Элпитех 42 1
Элрон 8 1
9tripod Innovation and Development 1 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 37 1
Дронкам - Dronecam 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1847 1
Amazon Inc - Amazon.com 3302 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3473 1
Apple Inc 13264 1
9685 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1812 1
Атроник НПК - Атроник Русс 11 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5745 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5804 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 1
РНФ - Российский научный фонд 216 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 571 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22763 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10461 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10660 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4240 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7983 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6289 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17083 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3990 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8875 10
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 809 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3917 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2431 8
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 103 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6517 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3217 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8582 7
USB Type-A - USB-A 714 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4720 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1672 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 6
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 88 6
USB micro 975 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1160 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10825 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 922 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3826 5
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 5
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 408 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 650 5
Наушники - Headphones 4533 5
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 413 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10802 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2346 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7575 4
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 613 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 226 22
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 18
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1225 16
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 600 16
Linux OS 11634 14
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 14
Linux - Debian GNU 574 11
Broadcom BCM chip 65 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1027 9
Google Android 15339 8
Raspberry Pi B Model 29 7
Raspberry Pi Zero 32 6
Shenzhen Xunlong Software - Orange Pi OS (Arch) 6 6
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 6
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 65 6
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 86 6
Google Android 12 - Android Snow Cone 123 5
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 5
Raspberry Pi A Model 10 4
Microsoft Windows 11 854 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1639 4
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1315 3
Linux KDE Plasma 269 3
Microsoft Windows 16989 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 998 3
Huawei Mate - серия смартфонов 456 3
Raspberry Pi Compute Module 22 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 283 3
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 12 3
Iconikal Rockchip - серия одноплатный компьютеров 2 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5266 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 48 2
Pine64 - ROCKPro64 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1050 2
Apple macOS 2457 2
Intel x86 - архитектура процессора 2183 2
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 207 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 2
Linux OpenWRT OS 22 2
Upton Eben - Аптон Эбен 12 3
Лебедев Иван 23 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
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Тиняев Роман 11 1
Ивашов Николай 2 1
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Европа 25017 1
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Польша - Республика 2037 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4531 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1720 1
Германия - Федеративная Республика 13288 1
Россия - СФО - Новосибирск 4925 1
Китай - Тайвань 4284 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1046 1
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Великобритания - Кембридж 264 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7575 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1798 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11920 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16295 1
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Liliputing 76 5
Tom’s Hardware 614 2
Huawei Central 20 1
Дронус 1 1
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ZDnet 666 1
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СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 183 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 606 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 340 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 119 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 311 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 404 1
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