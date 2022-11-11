Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала

В КНР разработан одноплатный ПК Orange Pi 5 на замену классическому Raspberry Pi 4 Model B. Новая модель получила более современный процессор и большее количество опций, включая встроенную память, которая в Raspberri Pi 4 не предусмотрена. При этом в ряде комплектаций Orange Pi 5 обходится дешевле, недели Pi 4.

Такой же, только лучше

Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили одноплатный мини-компьютер Orange Pi 5 для конкуренции со знаменитыми ПК Raspberry Pi. По информации портала Liliputing, в настоящее время новинка доступна для предварительного заказа.

Orange Pi 5 выполнен в формате классического одноплатника, что делает его прямым конкурентом Raspberry Pi 4 Model B образца лета 2019 г. Более современного ПК в основной линейке Raspberry на момент выхода материала не существовало.

Orange Pi 5 обходит Raspberry Pi 4 Model B по абсолютно всем параметрам, в том числе и в плане рекомендуемой стоимости. Как сообщал CNews, этот ПК в октябре 2021 г. неожиданно подорожал, и на 11 ноября 2022 г. его самая топовая версия с 8 ГБ оперативной памяти стоит $85 (5200 руб. по курсу ЦБ на 11 ноября 2022 г.).

Синий текстолит - отличительная черта всех моделей Orange Pi

Столько же стоит и Orange Pi 5 с таким же объемом ОЗУ, но в цену также входит еще и встроенный накопитель на 32 ГБ стандарта еММС, тогда как у Raspberry Pi 4 Model B в принципе нет никакой памяти под пользовательские файлы. Такая версия в наличии и у Orange Pi 5 – за $69 (4225 руб.) можно купить плату с 4 ГБ RAM, а за $75 (4590 руб.) – с 8 ГБ. Используемый стандарт – LPDDR4X.

Супербогатый набор возможностей

Shenzhen Xunlong собрала Orange Pi 5 на 8-ядерном процессоре Rockchip RK3588S. Это двухкластерный CPU – в первом кластере находятся четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A76 на частоте до 2.4 ГГц, во втором – энергоэффективные Cortex-A55 (1,8 ГГц). Графику обрабатывает 4-ядерный модуль Mali-G610 MP4.

Для сравнения, в Raspberry Pi 4 Model B установлен Broadcom BCM2711 – CPU на четырех ядрах Cortex-A72 с частотой до 1,5 ГГц.

Orange Pi 5 способен заменить собой обычный настольный ПК или неттоп. Для этого к нему можно подключить монитор посредством разъема HDMI 2.1. Производитель заявляет поддержку экранов с разрешением вплоть до 8К и частотой обновления 60 Гц. Также присутствует интерфейс DisplayPort 1.4 с разрешением до 8K 30 Гц, реализованный через порт USB-C 3.1.

Признаков экономии не видно

Штатный накопитель в Orange Pi 5 представлен распаянной на плате микросхемой еММС. Дополнительно имеется слот под карты памяти microSD.

Размеры компьютера составляют 100х62 мм, весит он 46 граммов. Питание подается на отдельный разъем. Для работы Orange Pi 5 нужен источник питания мощностью 20 Вт (5 В, 4 А).

Много интерфейсов

Создавая Orange Pi 5, Shenzhen Xunlong не поскупилась и на различные интерфейсы. Беспроводное соединение обеспечивает отдельная микросхема с модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6 против Wi-Fi 5 у Raspberry Pi 4 Model B.

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык Инновации для промышленности

Также в ПК предусмотрены по одному USB-А 3.0 и USB-С 3.0, два порта USB 2.0, 26-контактный разъем с 2x UART, до 15x GPIO, 3x PWM, 2x I2C, 1x CAN, 1x PWR_ON. Отдельно реализованы 3,5-миллиметровый разъем под акустику или наушники и гигабитный Ethernet.

Атака клонов

Устройства Raspberry Pi популяризировали одноплатные компьютеры и на долгое время стали стандартом в отрасли. Но их популярность не давала покоя другим разработчикам, в результате чего в скором времени рынок оказался завален клонами Raspberry Pi от самых разных брендов.

Rock Pi 4 Plus

Например, компания Radxa из Китая выпускает компьютеры линейки Rock Pi. Один из них, Rock Pi 4 Plus, увидел свет в мае 2021 г. У него есть своя встроенная память и предустановленная система Twister OS – Linux-дистрибутив, имитирующий ОС Windows XP – Windows 10 и macOS. На момент релиза компьютер стоил на уровне Raspberry Pi 4 Model B, у которого штатный накопитель отсутствует.

Одноплатные ПК выходят и под маркой Iconikal. Выпущенный в сентябре 2020 г. Iconikal Rockchip 3328 оказался быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3.

Копии есть даже у самого маленького представителя линейки Raspberry – у компьютера Raspberry Pi Pico образца начала 2021 г. В октябре 2022 г. компания Pine Microsystems, владеющая брендом Pine64 и известная своими ноутбуками и смартфонами «для параноиков», создала новый одноплатный компьютер Pine64 Ox64. Он оказался намного лучше оригинального Pi Pico.