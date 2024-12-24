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PWM Pulse-Width Modulation Широтно-импульсная модуляция Управление мощностью



24.12.2024 iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России 1
29.03.2024 XPG выпускает блок питания Core Reactor II VE и семейство вентиляторов Vento PWM 1
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
21.09.2022 Nvidia выпустила нового «убйицу» Raspberry Pi. Он в 80 раз мощнее предшественника 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 1
30.10.2020 Biostar показала новую материнскую плату B450MX 1
02.10.2019 Как искусственный интеллект оптимизирует работу ИТ-подразделений 1
03.05.2018 IK Multimedia перешла от программ к "железу" 1
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 1
18.08.2016 Выпущен Linux-компьютер ценой $5 1
26.04.2013 Топ-5 лучших сплит-систем к лету. Выбор ZOOM.CNews 1
16.12.2011 Инфракрасные мозги 1
17.10.2007 MSI HydroGen X38: системная плата с водяным охлаждением 1
27.01.2006 Trojan.Encoder занимается кибер-шантажом 1
24.05.2005 Linux-серверы учат летать 1
23.07.2004 Micrel представляет новые драйверы высокочастотных белых светодиодов 1
06.02.2004 TI удешевит телефоны начального уровня 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

PWM и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Google LLC 11775 2
Radxa 10 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 2
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Samsung Electronics 10255 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
LG Electronics 3614 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Toshiba Corporation 2927 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Intel Corporation 12197 1
Nvidia Corp 3487 1
Realtek Semiconductor 62 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
Ampere Computing 49 1
Iconikal 2 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
BirdBrain Technologies 1 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 17 1
Biostar - Biostar Microtech 32 1
IK Multimedia 10 1
Gumstix 1 1
Adata Technology 102 1
BBK vivo iQOO 16 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Kickstarter 127 1
Mitsubishi Heavy Industries 34 1
Block - Square 197 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 7
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 783 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
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Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 4
DDR - Double data rate 2730 3
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 124 3
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 13 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 5
Linux OS 9937 4
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 48 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
Google Android 13994 3
Apple macOS 2059 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Raspberry Pi Compute Module 18 2
Microsoft Windows 15657 2
Apple iPhone 6 4862 2
Raspberry Pi B Model 25 2
Raspberry Pi Pico 13 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 1
Onion Omega - Linux-компьютер 2 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 1
Microsoft DirectX 707 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
IBM DB2 371 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 56 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Ruby - Язык программирования 141 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Пименов Андрей 5 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Китай - Тайвань 3984 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Венера - планета Солнечной системы 277 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Английский язык 6634 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Liliputing 59 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Tom’s Hardware 393 1
DigiTimes - Издание 1310 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Markets&Markets Research 112 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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