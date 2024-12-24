PWM Pulse-Width Modulation Широтно-импульсная модуляция Управление мощностью
PWM и организации, системы, технологии, персоны:
|Kickstarter 127 1
|Mitsubishi Heavy Industries 34 1
|Block - Square 197 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 2
|MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
|Liliputing 59 3
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Tom’s Hardware 393 1
|DigiTimes - Издание 1310 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Markets&Markets Research 112 1
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