Серия Realme 14 Pro поступила в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж в России серии Realme 14 Pro — первых в мире смартфонов с корпусом, меняющим цвет при понижении температуры. Обе модели — Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+ — также получили первую в индустрии тройную вспышку MagicGlow, позволяющую регулировать яркость и цветовую температуру; долговечные аккумуляторы емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт и 80 Вт соответственно; и пылевлагозащиту по стандартам IP66/68/69. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Realme 14 Pro+ получила тройную флагманскую систему камер Sony с 3Х перископом и новый процессор Snapdragon® 7s Gen 3 5G. Младшая модель Realme 14 Pro, в свою очередь, оснащена камерой Sony LYT-600 с OIS и производительным процессором MediaTek D7300 Energy.

Первый в мире смартфон, меняющий цвет при понижении температуры

В сотрудничестве с известной скандинавской студией Valeur Designers компания Realme создала революционный дизайн для смартфонов серии Realme 14 Pro в Жемчужном белом цвете. Передовые термохромные пигменты в корпусе смартфона реагируют на изменение температуры: при ее падении ниже 16 градусов задняя крышка из жемчужно-белой становится насыщенно-синей, а при повышении температуры цвет возвращается к исходному. Это напоминает цветовые трансформации жителей морских глубин, таких как медузы и моллюски. Более того: как морские раковины, каждый смартфон уникален и отличается от остальных, что отвечает стремлению молодых пользователей выражать свою индивидуальность с помощью технологий.

Серия Realme 14 Pro поступила в продажу в России

Корпус смартфонов замшевого серого цвета выполнен из веганской замши — материала, известного своими исключительными тактильными характеристиками. Инновационный дизайн с использованием специального ворсистого порошка не только повышает удобство использования, придавая поверхности смартфона противоскользящие свойства, но и выполнен из биологически чистых материалов.

Корпус смартфонов очень изящный: толщина Realme 14 Pro составляет всего 7,55 мм, а Realme 14 Pro+ — менее восьми мм.

Первая в индустрии тройная вспышка MagicGlow и флагманские камеры Sony

М 14 Pro+ — один из немногих смартфонов в сегменте, оснащенный перископическим телефотообъективом. Перископический сенсор Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп и OIS на лучшем в сегменте уровне обеспечивает 3Х оптический, 6Х внутрисенсорный и 120Х цифровой зум, гарантируя четкость деталей даже на огромных расстояниях. Размер сенсора составляет 1\1,95 дюйма, что делает его самым крупным в сегменте. Светосильный сенсор Lytia и система множественных W-отражений избавляется от ненужных бликов на фото и позволяет получать невероятные снимки на расстоянии даже в условиях низкой освещенности. Кроме того, технология обратного перископа позволяет уменьшить толщину перископ-линзы на 30% — благодаря этому блок камер меньше выступает над корпусом, что положительно влияет на энергономику смартфона.

Основная камера Sony IMX896 с разрешением 50 Мп, OIS, большой матрицей 1/1,56” и фокусным расстоянием 24 мм обеспечивает четкость на том же уровне, что и зеркальная камера, при различных условиях освещения.

В модели Realme 14 Pro используется основная камера Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп и OIS, которая оптимально подходит для съемки любых кадров, будь то ночные пейзажи, атмосферные портреты или кадры, снятые на расстоянии. 2Х внутрисенсорный зум объединяет несколько снимков, снятых центральной частью модуля, позволяя получать кадры без потери качества с популярным портретным эквивалентным фокусным расстоянием 52 мм.

Оба смартфона серии Realme 14 Pro получили новейшую технологию ИИ «Повышение четкости 2.0», которая значительно сокращает размытость изображений, эффективно устраняет шум при съемке с 20-кратным увеличением и демонстрирует сверхвысокую четкость даже при зуме 60X. В смартфонах новой серии эту технологию можно применять к более широкому спектру источников изображений, чем в предыдущем поколении: теперь можно мгновенно превращать размытые изображения в четкие и улучшать как хранящиеся на смартфоне фото, так и снимки из интернета. Режим «ИИ Захват движения» оптимально подходит для динамичных сценариев и позволяет создавать четкие и яркие кадры с быстро движущимися объектами.

Смартфоны серии Realme 14 Pro первыми в мире получили тройную вспышку MagicGlow, специально разработанную для создания отличных портретов в условиях недостаточной освещенности, например, в барах или на вечеринках. При активации вспышка MagicGlow обеспечивает освещение профессионального уровня, позволяя настраивать яркость и цветовую температуру.

Надежный чипсет, флагманский экран, закругленный с четырех сторон, и аккумулятор емкостью 6000 мАч

Серия Realme 14 Pro демонстрирует большой скачок в производительности: по сравнению с предыдущим поколением, эти смартфоны стали удобнее для работы, игр и развлечений.

В основе Realme 14 Pro+ новый чипсет Snapdragon® 7s Gen 3 5G, а Realme 14 Pro — производительный и энергоэффективный MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G. Обе модели позволяют хранить большие массивы данных при объеме памяти до 512 ГБ, а динамическая оперативная память 12 ГБ+14 ГБ обеспечивает плавность работы в режиме многозадачности.

Чтобы смартфоны не перегревались во время гейминга, серия Realme 14 Pro оснащена передовой системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6000 мм² — самой большой в сегменте. Модель 14 Pro+ обеспечивает частоту 120 кадров в секунду в таких популярных играх, как Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) и Call of Duty: Mobile (CODM), а также частоту 90 кадров в секунду в игре FreeFire.

Обе модели оснащены аккумуляторами емкостью 6000 мАч. Специальная сверхтонкая компановка значительно повысила энергетическую плотность аккумулятора: благодаря технологии Realme Flex Pack смартфоны получили на 15% большую емкость и на 20% большее время автономной работы, чем устройства предыдущего поколения, без ущерба для толщины корпуса. Батарея также отличается большим сроком службы: даже после четырех лет работы ее максимальная емкость останется на уровне больше 80%.

Быстрая зарядка Realme 14 Pro+ мощностью 80 Вт позволяет с нуля зарядить смартфон на 50% за 23-24 минуты, а полностью — менее чем за час (58 минут). Realme 14 Pro с зарядкой мощностью 45 Вт заряжается до 100% всего за 76 минут.

Оба смартфона первыми в номерной серии получили флагманский дисплей, изогнутый с четырех сторон, ранее представленный в модели Realme GT 7 Pro. Ультратонкая рамка 1,6 мм обеспечивает самое высокое в сегменте соотношение экрана к корпусу — 93,8%. Дисплей отличается высоким разрешением 1,5K и оптимальным для эргономики закруглением в 42°, а сверхвысокочастотная регулировка яркости 3840 PWM делает его безопасным для зрения.

Серия Realme 14 Pro отмечена сертификатом TÜV Rheinland «Смартфон повышенной прочности». Оба смартфона получили пылевлагозащиту по стандартам IP69, IP68 и IP66. Realme 14 Pro+ и Realme 14 Pro прекрасно работают после погружения в воду на глубину двух метров в течение 48 часов и поддерживают съемку в подводном режиме до часа.

Доступность в России

Смартфоны серии Realme 14 Pro уже доступны во всех магазинах партнеров Realme в России: Realme 14 Pro+ в конфигурации 8+256 по цене от 44,99 тыс. руб.; Realme 14 Pro+ в конфигурации 12+512 по цене от 49,99 тыс. руб.; Realme 14 Pro в конфигурации 8+256 по цене от 34,99 тыс. руб.; Realme 14 Pro в конфигурации 12+512 по цене от 39,99 тыс. руб.