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Sony DSC Sony Digital Still Camera Sony Cyber-shot серия цифровых фотокамер

Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер


02.04.2016 Расширение с третьей попытки
16.11.2015 Фотоаппарат Sony RX100M4: выбор видеоблогера
15.10.2015 У Sony Cyber-shot RX1R появился преемник
13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения?
18.03.2014 Sony представила компактную камеру Cyber-shot DSC-HX60
19.02.2014 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор?
13.02.2014 Суперзумы Sony - самые "супер"
30.10.2013 Первый взгляд на фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-RX10: хорошо, но дорого
16.10.2013 Суперзум от Sony - просто супер!
05.09.2013 Объектив на все случаи жизни
27.06.2013 Sony обновила линейку камер Cyber-shot
16.05.2013 По мнению экспертов, Sony Cyber-shot DSC-RX1 - лучшая
25.04.2013 Ультразумная компактность
25.06.2012 Дюймовая матрица и оптика Carl Zeiss: первый взгляд на Sony Cyber-shot DSC-RX100
08.06.2012 Sony Cyber-shot RX100: компактная камера с дюймовой матрицей на 20 МП
06.06.2012 Sony представила камеру Cyber-shot DSC-RX100
28.02.2012 Sony представила 7 новых фотокамер Cyber-shot
31.01.2012 Sony наделила «компакты» Cyber-shot массой новых функций
18.01.2012 Sony представила в России новые камеры своей самой массовой линейки. ФОТО
17.02.2011 Первый взгляд на новый Sony Cyber-shot: лучший ультразум
04.02.2011 Новые камеры Sony анонсированы на российском рынке
28.01.2011 Sony показала ультракомпакт с OLED-экраном
08.07.2010 Анонсированы первые камеры Sony Cyber-shot с поддержкой 3D
07.08.2009 Sony: две новые камеры и личный фотограф. ФОТО
07.08.2009 Sony представила две новые фотокамеры и «персонального фотографа»
28.05.2009 Sony представила две новые фотокамеры Cyber-shot
03.03.2009 Sony выпустила ультразум с расширенной панорамной съемкой
04.09.2008 Sony анонсировала новый тонкий фотоаппарат с HD-съемкой
08.08.2008 Sony выпустила фотокамеру с 4 ГБ встроенной памяти
27.02.2008 Sony анонсировала новые фотоаппараты: W300 и H50
24.01.2008 Новые фотокамеры: Sony Cyber-shot H10 и T300
27.12.2007 Sony анонсировала Cyber-shot S730
01.11.2007 Российский анонс Sony Cyber-shot T2
24.10.2007 Sony выпускает фотокамеру с 4 ГБ памяти
22.08.2007 Cyber-shot DSC-H3, T200 и T70: новинки от Sony
14.08.2007 Sony Ericsson K770: пополнение в линейке Cyber-shot
03.08.2007 Sony отзывает фотокамеры Cyber-shot
03.08.2007 Sony отзывает 416 тысяч фотокамер Cyber-shot
28.04.2007 Sony оснастит серию Cyber-shot S вдвое большим зумом
24.04.2007 Sony выпустил камеру с самым большим ЖК-дисплеем

Публикаций - 222, упоминаний - 561

Sony DSC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6145 201
Canon 1339 46
Nikon 588 42
Sony Ericsson 1107 39
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 34
Olympus 450 33
Samsung Electronics 9333 32
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 25
Leica Camera 239 19
Konica Minolta 356 19
Lenovo Motorola 3463 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 13
Apple Inc 10683 13
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 10
Шахты 99 9
Ростех - Автоматика Концерн 1008 9
Ricoh Pentax 213 9
LG Electronics 3372 8
Eastman Kodak - Кодак 481 7
Casio 325 7
Microsoft Corporation 22497 6
Элемент ГК - Elementec 1523 6
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 5
Asahi Pentax 50 5
Google LLC 10352 5
Белый Ветер Цифровой 197 3
SanDisk 311 3
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 229 3
HTC Corporation 1428 3
VAIO 279 3
Nvidia Corp 3118 3
NTT DoCoMo 1109 3
Sharp Corporation 1024 3
Toshiba Corporation 2830 3
Lenovo Group 2077 3
Twitter 2493 3
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 3
Carl Zeiss 294 35
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 8
Белый Ветер 340 5
Dixis - Диксис 343 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 4
Точка 1820 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Россети Ленэнерго 786 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Евросеть 1393 2
Walt Disney Company 556 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
Sony Music Entertainment 140 1
Верный - торговая сеть 133 1
eBay Inc 1576 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
UMA - United Music Agency 32 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
KIA Motors 91 1
Hyundai Motor 316 1
Tesla Motors 285 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
Ford 386 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 1425 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 76
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 55
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 52
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 48
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 414 45
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 44
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 43
Автофокус - Автофокусировка 699 42
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи - Видеоблог - Video content - Video blog 8030 41
RAW - Формат цифровых файлов изображения 526 39
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 39
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 36
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 35
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 379 33
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 32
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 32
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 149 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 25
Карты памяти - Запоминающее устройство 745 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 22
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 207 21
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 231 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 16
FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица 223 16
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
Аксессуары 1383 15
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 15
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 15
Видеокамера - Camcorder 569 14
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 14
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 126 14
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 14
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 42
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 38
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 36
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 30
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 29
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 24
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 96 23
Sony Walkman 232 22
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 153 22
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 60 21
Google Android 11959 20
Microsoft Windows 2000 2856 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 15
Canon Digital IXUS 86 14
Canon DIGIC - серия процессоров 195 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 13
ЭОС Дело СЭД 4365 11
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 11
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 42 10
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 9
Nokia Symbian OS 1388 9
Sony Bravia 124 9
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 9
Nokia Nseries 424 8
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 7
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 42 7
Apple iOS 6422 6
Sony Xperia X - серия смартфонов 31 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 6
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 48 6
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 208 6
Sony E-mount байонет 28 5
Asahi Pentax Optio 37 5
Asahi Pentax K 49 5
Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 47 5
Olympus xD-Picture Card 108 5
Google YouTube - Видеохостинг 2277 5
Apple iPod 1369 4
Лаптева Марина 114 5
Москалева Татьяна 73 3
Поляков Анатолий 8 2
Симонов Игорь 100 2
Газаров Артур 77 2
Бровкин Дмитрий 56 2
Буров Олег 25 1
Башков Дмитрий 0 1
Токаренко Сергей 0 1
Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
Черников Денис 2 1
Музалев Дмитрий 13 1
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Савин Сергей 94 1
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Захир Максим 22 1
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Южная Корея - Республика 4394 5
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США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 2
Европа Западная 1329 2
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Солнечная система - Solar system 2236 2
Китай - Тайвань 2115 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 2
Германия - Берлин 635 2
Америка 2011 2
Европа Восточная 2927 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 1
Арктика - Арктический регион 387 1
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Германия - Саксония - Лейпциг 65 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 6
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 1
Благотворительность - Благотворительные организации - Благотворительный сектор экономики 54 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 0 1
Финансовые показатели 786 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 1
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Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 0 1
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
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