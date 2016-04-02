Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Sony DSC Sony Digital Still Camera Sony Cyber-shot серия цифровых фотокамер

Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.04.2016 Расширение с третьей попытки

ниверсальность в обмен на светосилу – так вкратце можно охарактеризовать третье поколение фотокамер Sony Cyber-shot DSC-RX10. Новая Sony Cyber-shot RX10 III, судя по всему, не собирается идти н
16.11.2015 Фотоаппарат Sony RX100M4: выбор видеоблогера

ество видео, особенно при комнатном или вечернем/ночном освещении. И всё же: почему мы говорим, что RX100M4, в первую очередь, хороша именно как видеокамера? Специально для этого обзора мы срав
15.10.2015 У Sony Cyber-shot RX1R появился преемник

«Бюджетный» конкурент цифровым компактам Leica от компании Sony – модель Cyber-shot RX1R – получила преемника. Новая фотокамера ожидаемо носит имя Sony Cyber-shot

06.10.2015 Обзор фотокамеры Sony DSC-RX10 II: универсал класса люкс

и общей «мобильности» системы. Стоимость же сопоставимых по параметрам фотоаппаратов, таких как Panasonic DMC-GX8 или Fujifilm X-T1, с учетом объективов будет значительно выше. Для роли повседневной камеры Sony RX10 II несколько громоздка и тяжела. Но она отлично подойдет тем, кто нуждается в универсальной камере для съемки фотографий и видео, или путешественникам, которые не хотят возить

13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения?

раться, что же такое идеальная карманная камера, и примерять эти критерии на героиню нашей статьи — Sony Cyber-shot DSC-RX100 III. Для сопровождения своего владельца при любом его передвижении

27.05.2014 Пан или пропал: первый взгляд на фотокамеры Sony SLT-A77 II и Sony DSC-RX100 III

овых конкурентов) репортёрскую фиксозеркалку Sony SLT-A77 II и третье поколение топовых компактов - Sony Cyber-shot DSC-RX100 III.Sony SLT-A77 II Даже ещё ничего не зная в подробностях о технич
18.03.2014 Sony представила компактную камеру Cyber-shot DSC-HX60

Sony представила компактную камеру Cyber-shot DSC-HX60. Благодаря 30-кратному оптическому зуму камера станет незаменимым спутник
19.02.2014 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор?

кционал По рекламным картинкам сложно было представить те ощущения, которые возникают, когда камера Sony Cyber-shot RX10 оказывается в руках. Только тут ощущаешь ее увесистость — как у полупроф
13.02.2014 Суперзумы Sony - самые "супер"

Компания Sony представила два знаковых фотоаппарата-ультразума: Cyber-shot DSC-HX400 и Cyber-shot WX350. Sony Cyber-shot DSC-HX400 – это первый в мире
31.12.2013 Смартографы Sony DSC-QX10 и DSC-QX100: полевое тестирование "беспроводных объективов"

емало, так что времени на знакомство, в особенности со старшей моделью, у нас было совсем не много. Sony Cyber-shot DSC-QX10   Ранее эксперименты с модульными аппаратами уже встречались. Возмож
30.10.2013 Первый взгляд на фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-RX10: хорошо, но дорого

линейки Cyber-shot DSC-RX. Изначально линейка состояла из двух камер Sony Cyber-shot DSC-RX1 и Sony Cyber-shot DSC-RX100. Первая была компактной камерой с ретро-дизайном на основе полнокадровог
16.10.2013 Суперзум от Sony - просто супер!

ания Sony расширила линейку высококлассных компактных фотоаппаратов Cyber-shot RX моделью суперзума Sony Cyber-shot RX10. Новая камера уникальна по своим характеристикам: она единственная на ры
05.09.2013 Объектив на все случаи жизни

твительной матрицы, трансфокального объектива и электронных компонентов в едином корпусе. Общая для Sony Cyber-shot DSC-QX100 и Cyber-shot DSC-QX10 позволяет подключать беспроводные объективы к
27.06.2013 Sony обновила линейку камер Cyber-shot

Sony анонсировала две новые компактные цифровые камеры: Sony Cyber-shot RX100 II и Cyber-shot RX1R - обе новинки идут на смену прошлогодним дебютанта
16.05.2013 По мнению экспертов, Sony Cyber-shot DSC-RX1 - лучшая

Полнокадровый компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX1 был награждён престижной премией Camera Grand Prix 2013. Премия Camera Grand Prix вручается с 1984 года, выбор её лауреатов возложен на 57 представителей клуба Camera Jo
25.04.2013 Ультразумная компактность

Компания Sony представила ультразум Cybershot DSC-HX50V. Sony Cybershot DSC-HX50V базируется на матрице типоразмера 1/2,3’
17.04.2013 Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей

ной CMOS-матрицей. «Неужто полноформатная беззеркалка»? – ёкнуло сердце у фотографов-энтузиастов.   Sony DSC-RX1 Но, как оказалось, сменять оптику RX1 не позволяет — она оснащена жестковстроенн
25.06.2012 Дюймовая матрица и оптика Carl Zeiss: первый взгляд на Sony Cyber-shot DSC-RX100

инеек зеркальных камер по совокупной функциональности и цене. Новая универсальная фотокамера Sony - Cyber-shot DSC-RX100   Проблема производства фотокамер, сочетающих высокое качество съёмки с

08.06.2012 Sony Cyber-shot RX100: компактная камера с дюймовой матрицей на 20 МП

то делается в профессиональных фотокамерах. Часто используемые функции можно привязать к кнопке Fn. Sony Cyber-shot RX100 Продажи Sony Cyber-shot RX100 начнутся в июле по цене ?650.
06.06.2012 Sony представила камеру Cyber-shot DSC-RX100

Компания Sony представила камеру Cyber-shot DSC-RX100. Новинка использует 20,9-мегапиксельную матрицу CMOS с обратной подсветк
28.02.2012 Sony представила 7 новых фотокамер Cyber-shot

токамер. Ее можно эксплуатировать в воде, на морозе и в других сложных условиях. Флагманская модель Sony Cyber-shot DSC-HX20V Новые фотокамеры Sony Cyber-shot выйдут в продажу на европей
31.01.2012 Sony наделила «компакты» Cyber-shot массой новых функций

Корпорация Sony анонсировала три новые компактные камеры линейки Cyber-shot: DSC-TX200V, DSC-WX70 и DSC-WX50 - выделяющиеся богатым функциональным наполнением
17.02.2011 Первый взгляд на новый Sony Cyber-shot: лучший ультразум

ервых в этом году свой новый ультразум анонсировала компания Sony, объявив о выходе в апреле камеры Sony Cyber-shot DSC-HX100V с 30-тикратным диапазоном фокусных расстояний. Sony Cyber-shot<
04.02.2011 Новые камеры Sony анонсированы на российском рынке

Корпорация Sony анонсировала на российском рынке три новые камеры Cyber-shot. Модель Cyber-shot HX100V снабжена CMOS-сенсором на 16,1 МП (1/2,3), 30-кра
08.07.2010 Анонсированы первые камеры Sony Cyber-shot с поддержкой 3D

нонсированная в июле 2009 г. компанией Fujifilm. Что же касается представленных сегодня новых камер Cyber-shot DSC-WX5 и DSC-TX9, то в них стереоэффект построен на функции Sweep Panorama, котор
07.08.2009 Sony представила две новые фотокамеры и «персонального фотографа»

рном, серебристом и золотом. Новинки появятся в продаже в сентябре 2009 г. Стоимость не сообщается. Sony Cyber-shot TX1 Sony Cyber-shot WX1 Sony Party-shot IPT-DS1 Вместе с камерами в пр
28.05.2009 Sony представила две новые фотокамеры Cyber-shot

rowser, которое позволяет составлять коллекцию фотографий на компьютере и размещать их в интернете. Sony Cyber-shot W180 В продаже Sony Cyber-shot W180 и W190 появятся в июле 2009 г. Цен
04.09.2008 Sony анонсировала новый тонкий фотоаппарат с HD-съемкой

Компания Sony анонсировала новый фотоаппарат Sony Cyber-shot T500, выполненный в тонком корпусе, оборудованный CCD-матрицей с разрешением 10,1

27.02.2008 Sony анонсировала новые фотоаппараты: W300 и H50

графировать в условиях плохой освещенности, а вспышка «достает» объекты на расстоянии до 18 метров. Sony Cyber-shot DSC-W300 Sony Cyber-shot DSC-H50 DSC-W300 появится в мае по цене $350,
24.01.2008 Новые фотокамеры: Sony Cyber-shot H10 и T300

оснащена линзами с увеличением 10x, оптической стабилизацией и обладает чувствительностью ISO 3200. Sony Cyber-shot T300 с 10,1-мегапиксельным сенсором является обновлением T200. Новинка отлича
27.12.2007 Sony анонсировала Cyber-shot S730

Компания Sony представляет на европейском рынке новую цифровую фотокамеру начального уровня – Cyber-shot S730. Камера оборудована 7,2-мегапиксельным сенсором и 3-кратным оптическим зумом.
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

ся на карты памяти xD-Picture Card, в камере встроена внутренняя память объемом 20МБ. Вес – 122 г.  Камеры SONY всегда отличались ярким дизайном и высоким качеством. Не стала исключением и Sony
01.11.2007 Российский анонс Sony Cyber-shot T2

ого потребуется соединительный кабель для передачи сигнала высокой четкости (в комплект не входит). Sony Cyber-shot T2 Фотокамера Sony Cyber-shot T2 станет доступна российским покупателя
24.10.2007 Sony выпускает фотокамеру с 4 ГБ памяти

учить доступ. Фотокамера также предлагает функцию Sharemark для обмена снимками в социальных сетях. Sony Cyber-shot T2 Фотокамера Sony Cyber-shot T2 поступит в продажу в пяти цветовых ре
01.10.2007 Фотоаппараты: хиты продаж

их стильных компактов. Среди хитов Sony W90 Тонкие сверхкомпактные камеры у Sony получаются еще и суперстильными, правда, при этом цена на эти шедевры отнюдь не низкая. Хит летнего сезона 2007 года - Sony Cyber-shot T100 с пятикратным оптическим зумом и восьмимегапиксельной матрицей. Но за счет более низкой цены по популярности на перове место в своей ценовой категории в августе вышла камер
22.08.2007 Cyber-shot DSC-H3, T200 и T70: новинки от Sony

r. Она автоматически выставляет экспозицию и тональность каждой фотографии перед ее сжатием в JPEG. Sony Cyber-shot DSC-H3 Камеры T200 и T70 оборудованы сенсорным дисплеем (3,5 дюйма – в первой
14.08.2007 Sony Ericsson K770: пополнение в линейке Cyber-shot

Компания Sony Ericsson анонсировала Sony Ericsson K770 (Victoria) – свежее пополнение линейки Cyber-shot. В телефон установлена 3,2-МП камера с автофокусом, активной шторкой, 3-кратным ци
03.08.2007 Sony отзывает фотокамеры Cyber-shot

Отзыв компанией Sony своих продуктов касается 350 тыс. фотокамер Sony Cyber-shot DSC-T5, проданных в США, Европе и Китае, и около 66 тыс. аппаратов, проданных в Яп
03.08.2007 Sony отзывает 416 тысяч фотокамер Cyber-shot

возврата компания обещает заменить эту деталь бесплатно, сообщает AP. Отзыв касается 350 тыс. камер Cyber-shot DSC-T5, проданных в США, Европе и Китае и около 66 тыс. аппаратов, проданных в Япо
28.04.2007 Sony оснастит серию Cyber-shot S вдвое большим зумом

800 — 8,1 МП. Роль видоискателя выполняет 2,5-дюймовый ЖК-дисплей. Объем встроенной памяти — 56 МБ. Sony Cyber-shot DSC-S800 Sony Cyber-shot DSC-S800 с 6-кратным зумом появится в продаже

Публикаций - 316, упоминаний - 687

Sony DSC и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 282
Canon 1439 80
Nikon 646 67
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 59
Olympus 475 56
Samsung Electronics 11064 50
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 48
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 37
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 33
Konica Minolta 423 29
Leica Camera 282 28
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 18
Apple Inc 13154 17
Lenovo Motorola 3566 17
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 15
Casio 338 15
LG Electronics 3735 10
Eastman Kodak - Кодак 509 10
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 6
Victor Hasselblad AB 57 6
Microsoft Corporation 25775 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Шахты 0 6
Google LLC 12688 6
VAIO 475 6
Fujitsu 2105 5
Seiko Epson Corporation 908 5
JVC Kenwood 422 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 4
Huawei 4676 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
HTC Corporation 1512 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 4
Sharp Corporation 1062 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 3
X Corp - Twitter 2938 3
Carl Zeiss AG 307 42
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 12
Dixis - Диксис - Dиксис 371 11
Белый Ветер 365 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Имидж.ру 12 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 3
Связной ГК 1401 3
Евросеть 1421 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Walt Disney Company 647 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Assist - Ассист 218 2
Верный - торговая сеть 326 2
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
101Hotels.com 456 1
Charlotte Motor Speedway 3 1
REI - Recreational Equipment 6 1
eBay Inc 1640 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
TMT Investments 115 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 84
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 207
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 137
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 130
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 128
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 126
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 118
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 112
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 107
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 106
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 103
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 96
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 94
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 77
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 76
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 76
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 75
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 72
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 67
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 60
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 59
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 58
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 55
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 55
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 53
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 47
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 46
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 45
Аксессуары 4282 44
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 40
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 37
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 37
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 36
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 35
Контрастность 3042 34
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 33
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 32
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 31
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 59
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 58
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 58
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 52
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 45
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 41
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 38
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 34
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 30
Sony Walkman 285 29
Google Android 15243 29
Canon Digital IXUS 86 24
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 24
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 23
Carl Zeiss Vario-Tessar 45 22
Canon DIGIC - серия процессоров 199 21
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 18
Fujifilm FinePix 107 18
Casio Exilim 108 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 16
Sony Bravia 251 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 12
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 12
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 11
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 11
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 11
Carl Zeiss Vario-Sonnar 27 11
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 11
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 11
Nokia Nseries 538 10
Sony Sweep Panorama 18 10
Samsung Digimax 38 10
Apple iOS 8583 10
Olympus xD-Picture Card 122 9
Лаптева Марина 114 15
Газаров Артур 77 12
Бровкин Дмитрий 55 6
Москалева Татьяна 73 5
Поляков Анатолий 8 4
Симонов Игорь 103 3
Бушуева Светлана 8 3
Мамонтова Евгения 6 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Токаренко Сергей 4 2
Yuhara Takao - Юхара Такао 5 2
Кожевников Алексей 66 2
Гордеева Анна 36 2
Михайлов Алексей 115 2
Демидов Михаил 134 1
Савин Сергей 97 1
Сергеев Иван 74 1
Фадеев Михаил 57 1
Лахова Олеся 35 1
Клинаичев Андрей 33 1
Борушевский Денис 37 1
Буров Олег 25 1
Румянцев Андрей 14 1
Принцевская Людмила 34 1
Адров Дмитрий 34 1
Камытбаева Зарина 16 1
Семушина Людмила 18 1
Музалев Дмитрий 13 1
Смольская Ульяна 13 1
Аншаков Михаил 9 1
Черников Денис 2 1
Яновский Кирилл 5 1
Баева Светлана 3 1
Пан Иннокентий 3 1
Аушев Руслан 3 1
Левин Михаил 7 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
Копелиович Сергей 2 1
Башков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
Япония 13807 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 46
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 33
Европа 24964 33
Швеция - Королевство 3782 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Южная Корея - Республика 7052 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Азия - Азиатский регион 5920 6
Солнечная система - Solar system 2569 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Индия - Bharat 5869 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Европа Восточная 3138 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
Европа Западная 1496 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Америка - Американский регион 2206 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Китай - Тайвань 4245 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 2
Германия - Берлин 732 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Италия - Венеция 78 1
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Сингапур - Республика 1953 1
Ergonomics - Эргономика 1755 51
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 48
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 46
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 40
Видеокамера - Видеосъёмка 720 35
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 10
Металлы - Серебро - Silver 827 10
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
Физика - Градус Цельсия 293 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Зоология - наука о животных 2887 6
Металлы - Золото - Gold 1251 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 5
Увлечения и хобби - Hobbies 395 5
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 4
Дневной свет - Дневное освещение 146 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 43
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
9to5Google 60 3
9to5Mac 70 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
LetsGoDigital 10 2
Electronista 166 1
TG Daily 98 1
Times 661 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
Daring Fireball 12 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Медуза - Meduza 48 1
IDG - International Data Group 117 1
AP - Associated Press 2007 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Strategy Analytics 285 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ITResearch 123 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
Photokina 60 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Фотофорум 48 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
MacWorld Expo 35 1
CEATEC 45 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Венецианский кинофестиваль 5 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще