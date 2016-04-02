Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер

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Sony анонсировала новый тонкий фотоаппарат с HD-съемкой Компания Sony анонсировала новый фотоаппарат Sony Cyber-shot T500, выполненный в тонком корпусе, оборудованный CCD-матрицей с разрешением 10,1

Sony анонсировала новые фотоаппараты: W300 и H50 графировать в условиях плохой освещенности, а вспышка «достает» объекты на расстоянии до 18 метров. Sony Cyber-shot DSC-W300 Sony Cyber-shot DSC-H50 DSC-W300 появится в мае по цене $350,

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Sony анонсировала Cyber-shot S730 Компания Sony представляет на европейском рынке новую цифровую фотокамеру начального уровня – Cyber-shot S730. Камера оборудована 7,2-мегапиксельным сенсором и 3-кратным оптическим зумом.

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Sony Ericsson K770: пополнение в линейке Cyber-shot Компания Sony Ericsson анонсировала Sony Ericsson K770 (Victoria) – свежее пополнение линейки Cyber-shot. В телефон установлена 3,2-МП камера с автофокусом, активной шторкой, 3-кратным ци

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