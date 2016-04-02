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Sony DSC Sony Digital Still Camera Sony Cyber-shot серия цифровых фотокамер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.04.2016
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Расширение с третьей попытки
ниверсальность в обмен на светосилу – так вкратце можно охарактеризовать третье поколение фотокамер Sony Cyber-shot DSC-RX10. Новая Sony Cyber-shot RX10 III, судя по всему, не собирается идти н
|16.11.2015
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Фотоаппарат Sony RX100M4: выбор видеоблогера
ество видео, особенно при комнатном или вечернем/ночном освещении. И всё же: почему мы говорим, что RX100M4, в первую очередь, хороша именно как видеокамера? Специально для этого обзора мы срав
|15.10.2015
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У Sony Cyber-shot RX1R появился преемник
«Бюджетный» конкурент цифровым компактам Leica от компании Sony – модель Cyber-shot RX1R – получила преемника. Новая фотокамера ожидаемо носит имя Sony Cyber-shot
|06.10.2015
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Обзор фотокамеры Sony DSC-RX10 II: универсал класса люкс
и общей «мобильности» системы. Стоимость же сопоставимых по параметрам фотоаппаратов, таких как Panasonic DMC-GX8 или Fujifilm X-T1, с учетом объективов будет значительно выше. Для роли повседневной камеры Sony RX10 II несколько громоздка и тяжела. Но она отлично подойдет тем, кто нуждается в универсальной камере для съемки фотографий и видео, или путешественникам, которые не хотят возить
|13.11.2014
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Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения?
раться, что же такое идеальная карманная камера, и примерять эти критерии на героиню нашей статьи — Sony Cyber-shot DSC-RX100 III. Для сопровождения своего владельца при любом его передвижении
|27.05.2014
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Пан или пропал: первый взгляд на фотокамеры Sony SLT-A77 II и Sony DSC-RX100 III
овых конкурентов) репортёрскую фиксозеркалку Sony SLT-A77 II и третье поколение топовых компактов - Sony Cyber-shot DSC-RX100 III.Sony SLT-A77 II Даже ещё ничего не зная в подробностях о технич
|18.03.2014
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Sony представила компактную камеру Cyber-shot DSC-HX60
Sony представила компактную камеру Cyber-shot DSC-HX60. Благодаря 30-кратному оптическому зуму камера станет незаменимым спутник
|19.02.2014
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Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор?
кционал По рекламным картинкам сложно было представить те ощущения, которые возникают, когда камера Sony Cyber-shot RX10 оказывается в руках. Только тут ощущаешь ее увесистость — как у полупроф
|13.02.2014
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Суперзумы Sony - самые "супер"
Компания Sony представила два знаковых фотоаппарата-ультразума: Cyber-shot DSC-HX400 и Cyber-shot WX350. Sony Cyber-shot DSC-HX400 – это первый в мире
|31.12.2013
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Смартографы Sony DSC-QX10 и DSC-QX100: полевое тестирование "беспроводных объективов"
емало, так что времени на знакомство, в особенности со старшей моделью, у нас было совсем не много. Sony Cyber-shot DSC-QX10 Ранее эксперименты с модульными аппаратами уже встречались. Возмож
|30.10.2013
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Первый взгляд на фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-RX10: хорошо, но дорого
линейки Cyber-shot DSC-RX. Изначально линейка состояла из двух камер Sony Cyber-shot DSC-RX1 и Sony Cyber-shot DSC-RX100. Первая была компактной камерой с ретро-дизайном на основе полнокадровог
|16.10.2013
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Суперзум от Sony - просто супер!
ания Sony расширила линейку высококлассных компактных фотоаппаратов Cyber-shot RX моделью суперзума Sony Cyber-shot RX10. Новая камера уникальна по своим характеристикам: она единственная на ры
|05.09.2013
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Объектив на все случаи жизни
твительной матрицы, трансфокального объектива и электронных компонентов в едином корпусе. Общая для Sony Cyber-shot DSC-QX100 и Cyber-shot DSC-QX10 позволяет подключать беспроводные объективы к
|27.06.2013
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Sony обновила линейку камер Cyber-shot
Sony анонсировала две новые компактные цифровые камеры: Sony Cyber-shot RX100 II и Cyber-shot RX1R - обе новинки идут на смену прошлогодним дебютанта
|16.05.2013
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По мнению экспертов, Sony Cyber-shot DSC-RX1 - лучшая
Полнокадровый компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX1 был награждён престижной премией Camera Grand Prix 2013. Премия Camera Grand Prix вручается с 1984 года, выбор её лауреатов возложен на 57 представителей клуба Camera Jo
|25.04.2013
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Ультразумная компактность
Компания Sony представила ультразум Cybershot DSC-HX50V. Sony Cybershot DSC-HX50V базируется на матрице типоразмера 1/2,3’
|17.04.2013
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Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей
ной CMOS-матрицей. «Неужто полноформатная беззеркалка»? – ёкнуло сердце у фотографов-энтузиастов. Sony DSC-RX1 Но, как оказалось, сменять оптику RX1 не позволяет — она оснащена жестковстроенн
|25.06.2012
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Дюймовая матрица и оптика Carl Zeiss: первый взгляд на Sony Cyber-shot DSC-RX100
инеек зеркальных камер по совокупной функциональности и цене. Новая универсальная фотокамера Sony - Cyber-shot DSC-RX100 Проблема производства фотокамер, сочетающих высокое качество съёмки с
|08.06.2012
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Sony Cyber-shot RX100: компактная камера с дюймовой матрицей на 20 МП
то делается в профессиональных фотокамерах. Часто используемые функции можно привязать к кнопке Fn. Sony Cyber-shot RX100 Продажи Sony Cyber-shot RX100 начнутся в июле по цене ?650.
|06.06.2012
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Sony представила камеру Cyber-shot DSC-RX100
Компания Sony представила камеру Cyber-shot DSC-RX100. Новинка использует 20,9-мегапиксельную матрицу CMOS с обратной подсветк
|28.02.2012
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Sony представила 7 новых фотокамер Cyber-shot
токамер. Ее можно эксплуатировать в воде, на морозе и в других сложных условиях. Флагманская модель Sony Cyber-shot DSC-HX20V Новые фотокамеры Sony Cyber-shot выйдут в продажу на европей
|31.01.2012
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Sony наделила «компакты» Cyber-shot массой новых функций
Корпорация Sony анонсировала три новые компактные камеры линейки Cyber-shot: DSC-TX200V, DSC-WX70 и DSC-WX50 - выделяющиеся богатым функциональным наполнением
|17.02.2011
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Первый взгляд на новый Sony Cyber-shot: лучший ультразум
ервых в этом году свой новый ультразум анонсировала компания Sony, объявив о выходе в апреле камеры Sony Cyber-shot DSC-HX100V с 30-тикратным диапазоном фокусных расстояний. Sony Cyber-shot<
|04.02.2011
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Новые камеры Sony анонсированы на российском рынке
Корпорация Sony анонсировала на российском рынке три новые камеры Cyber-shot. Модель Cyber-shot HX100V снабжена CMOS-сенсором на 16,1 МП (1/2,3), 30-кра
|08.07.2010
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Анонсированы первые камеры Sony Cyber-shot с поддержкой 3D
нонсированная в июле 2009 г. компанией Fujifilm. Что же касается представленных сегодня новых камер Cyber-shot DSC-WX5 и DSC-TX9, то в них стереоэффект построен на функции Sweep Panorama, котор
|07.08.2009
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Sony представила две новые фотокамеры и «персонального фотографа»
рном, серебристом и золотом. Новинки появятся в продаже в сентябре 2009 г. Стоимость не сообщается. Sony Cyber-shot TX1 Sony Cyber-shot WX1 Sony Party-shot IPT-DS1 Вместе с камерами в пр
|28.05.2009
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Sony представила две новые фотокамеры Cyber-shot
rowser, которое позволяет составлять коллекцию фотографий на компьютере и размещать их в интернете. Sony Cyber-shot W180 В продаже Sony Cyber-shot W180 и W190 появятся в июле 2009 г. Цен
|04.09.2008
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Sony анонсировала новый тонкий фотоаппарат с HD-съемкой
Компания Sony анонсировала новый фотоаппарат Sony Cyber-shot T500, выполненный в тонком корпусе, оборудованный CCD-матрицей с разрешением 10,1
|27.02.2008
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Sony анонсировала новые фотоаппараты: W300 и H50
графировать в условиях плохой освещенности, а вспышка «достает» объекты на расстоянии до 18 метров. Sony Cyber-shot DSC-W300 Sony Cyber-shot DSC-H50 DSC-W300 появится в мае по цене $350,
|24.01.2008
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Новые фотокамеры: Sony Cyber-shot H10 и T300
оснащена линзами с увеличением 10x, оптической стабилизацией и обладает чувствительностью ISO 3200. Sony Cyber-shot T300 с 10,1-мегапиксельным сенсором является обновлением T200. Новинка отлича
|27.12.2007
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Sony анонсировала Cyber-shot S730
Компания Sony представляет на европейском рынке новую цифровую фотокамеру начального уровня – Cyber-shot S730. Камера оборудована 7,2-мегапиксельным сенсором и 3-кратным оптическим зумом.
|07.12.2007
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Самые продаваемые фотокамеры октября
ся на карты памяти xD-Picture Card, в камере встроена внутренняя память объемом 20МБ. Вес – 122 г. Камеры SONY всегда отличались ярким дизайном и высоким качеством. Не стала исключением и Sony
|01.11.2007
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Российский анонс Sony Cyber-shot T2
ого потребуется соединительный кабель для передачи сигнала высокой четкости (в комплект не входит). Sony Cyber-shot T2 Фотокамера Sony Cyber-shot T2 станет доступна российским покупателя
|24.10.2007
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Sony выпускает фотокамеру с 4 ГБ памяти
учить доступ. Фотокамера также предлагает функцию Sharemark для обмена снимками в социальных сетях. Sony Cyber-shot T2 Фотокамера Sony Cyber-shot T2 поступит в продажу в пяти цветовых ре
|01.10.2007
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Фотоаппараты: хиты продаж
их стильных компактов. Среди хитов Sony W90 Тонкие сверхкомпактные камеры у Sony получаются еще и суперстильными, правда, при этом цена на эти шедевры отнюдь не низкая. Хит летнего сезона 2007 года - Sony Cyber-shot T100 с пятикратным оптическим зумом и восьмимегапиксельной матрицей. Но за счет более низкой цены по популярности на перове место в своей ценовой категории в августе вышла камер
|22.08.2007
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Cyber-shot DSC-H3, T200 и T70: новинки от Sony
r. Она автоматически выставляет экспозицию и тональность каждой фотографии перед ее сжатием в JPEG. Sony Cyber-shot DSC-H3 Камеры T200 и T70 оборудованы сенсорным дисплеем (3,5 дюйма – в первой
|14.08.2007
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Sony Ericsson K770: пополнение в линейке Cyber-shot
Компания Sony Ericsson анонсировала Sony Ericsson K770 (Victoria) – свежее пополнение линейки Cyber-shot. В телефон установлена 3,2-МП камера с автофокусом, активной шторкой, 3-кратным ци
|03.08.2007
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Sony отзывает фотокамеры Cyber-shot
Отзыв компанией Sony своих продуктов касается 350 тыс. фотокамер Sony Cyber-shot DSC-T5, проданных в США, Европе и Китае, и около 66 тыс. аппаратов, проданных в Яп
|03.08.2007
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Sony отзывает 416 тысяч фотокамер Cyber-shot
возврата компания обещает заменить эту деталь бесплатно, сообщает AP. Отзыв касается 350 тыс. камер Cyber-shot DSC-T5, проданных в США, Европе и Китае и около 66 тыс. аппаратов, проданных в Япо
|28.04.2007
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Sony оснастит серию Cyber-shot S вдвое большим зумом
800 — 8,1 МП. Роль видоискателя выполняет 2,5-дюймовый ЖК-дисплей. Объем встроенной памяти — 56 МБ. Sony Cyber-shot DSC-S800 Sony Cyber-shot DSC-S800 с 6-кратным зумом появится в продаже
Sony DSC и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптева Марина 114 15
|Газаров Артур 77 12
|Бровкин Дмитрий 55 6
|Москалева Татьяна 73 5
|Поляков Анатолий 8 4
|Симонов Игорь 103 3
|Бушуева Светлана 8 3
|Мамонтова Евгения 6 2
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Токаренко Сергей 4 2
|Yuhara Takao - Юхара Такао 5 2
|Кожевников Алексей 66 2
|Гордеева Анна 36 2
|Михайлов Алексей 115 2
|Демидов Михаил 134 1
|Савин Сергей 97 1
|Сергеев Иван 74 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Лахова Олеся 35 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Борушевский Денис 37 1
|Буров Олег 25 1
|Румянцев Андрей 14 1
|Принцевская Людмила 34 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Камытбаева Зарина 16 1
|Семушина Людмила 18 1
|Музалев Дмитрий 13 1
|Смольская Ульяна 13 1
|Аншаков Михаил 9 1
|Черников Денис 2 1
|Яновский Кирилл 5 1
|Баева Светлана 3 1
|Пан Иннокентий 3 1
|Аушев Руслан 3 1
|Левин Михаил 7 1
|Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
|Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
|Копелиович Сергей 2 1
|Башков Дмитрий 1 1
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