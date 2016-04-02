Индексная книга CNews*
Sony DSC Sony Digital Still Camera Sony Cyber-shot серия цифровых фотокамер
Публикаций - 222, упоминаний - 561
Sony DSC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
|Лаптева Марина 114 5
|Москалева Татьяна 73 3
|Поляков Анатолий 8 2
|Симонов Игорь 100 2
|Газаров Артур 77 2
|Бровкин Дмитрий 56 2
|Буров Олег 25 1
|Башков Дмитрий 0 1
|Токаренко Сергей 0 1
|Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
|Черников Денис 2 1
|Музалев Дмитрий 13 1
|Демидов Михаил 132 1
|Савин Сергей 94 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|Баева Светлана 3 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Лахова Олеся 35 1
|Gruber John - Грубер Джон 17 1
|Захир Максим 22 1
|Сорокин Андрей 18 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 23
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
|FT - Financial Times 1118 1
|The Register 1286 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
|IDG - International Data Group 97 1
|AP - Associated Press 1975 1
|TG Daily 98 1
|Electronista 166 1
|Times 500 1
|Boy Genius Report - BGR 49 1
|Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 36
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.