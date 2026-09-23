Индексная книга (каталог) CNews*
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Семушина Людмила
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Семушина Людмила и организации, системы, технологии, персоны:
|Пантелеев Антон 26 3
|Айбашева Анна 98 3
|Suzuki Kunimasa - Сузуки Кунимаса 5 2
|Махлаюк Артур 10 2
|Смольская Ульяна 13 1
|Аншаков Михаил 10 1
|Аушев Руслан 3 1
|Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
|Дюжев Дмитрий 1 1
|Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II - в миру Алексей Михайлович Ридигер 15 1
|Геров Евгений 1 1
|Богомаз Анна 4 1
|Третьяк Владислав 1 1
|Фоменко Олег 23 1
|Wolf Charlie - Вольф Чарли 9 1
|Захир Максим 22 1
|Сердюков Анатолий 85 1
|Горный Александр 44 1
|Еремин Андрей 17 1
|Губанов Андрей 118 1
|Жириновский Владимир 28 1
|Кутников Денис 22 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Муртазин Эльдар 76 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Зотова Юлия 5 1
|Павлов Сергей 17 1
|Суворов Сергей 14 1
|Рыбаков Михаил 16 1
|Известия ИД 804 2
|CNews Техноблог 62 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6148 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2540 1
|AppleInsider 400 1
|ComputerWorld 144 1
|IDC - International Data Corporation 5005 3
|Needham & Company 36 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8709 1
|SmartMarketing 74 1
|Mobile Research Group 90 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.