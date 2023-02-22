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Merlion Позитроника федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники
Федеральная сеть магазинов электроники "Позитроника" – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин "Позитроника" открылся в марте 2006 года в Набережных Челнах, а франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России. От обычных магазинов электроники сеть "Позитроника" отличается расширенным ассортиментом ИТ-продуктов (более 40 000 наименований товаров есть в наличии или доступны на заказ).
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СОБЫТИЯ
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|22.02.2023
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В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж
ее чем за год Как выяснил CNews, в принадлежащей «Мерлиону» федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» сменился официальный руководитель. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором ООО «Рентсофт»
|21.06.2022
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«Позитроника» проанализировала спрос в геймерском сегменте товаров
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» проанализировала спрос на товары для геймеров в первом полугодии 2022 г. По срав
|27.04.2022
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«Позитроника» увеличивает присутствие в ЮФО
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» в апреле текущего года открыла полноформатный магазин в столице Кубани. Торговая
|06.04.2022
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«Позитроника» открыла полноформатный магазин в Ставропольском крае
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии полноформатного магазина в Георгиевске Ставропольского края
|24.03.2022
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«Позитроника» открывает два пункта выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовской области
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии двух пунктов выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовск
|17.03.2022
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«Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года. Взятый в 2019 г. курс на развитие электронн
|28.01.2022
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«Позитроника» открывает два новых пункта выдачи и оформления заказов «Поинт»
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает о запуске двух «Поинт» (точки выдачи и оформления заказов). Магазины от
|21.12.2021
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«Позитроника» открыла сразу четыре магазина
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии четырех точек выдачи и оформлении заказов «Поинт». Три новы
|16.11.2021
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«Позитроника» объявила о расширении в партнерстве с Tempoline
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» (франчайзинговый проект Merlion) подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Tempoline. Благодаря сервису «Кактус» ритейлер сможет расширить географию присутствия в ключевых
|02.06.2021
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«Позитроника» открыла самый большой магазин в своей истории
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии самого большого магазина сети. Новое подразделение запустили в Дербенте, по адресу: ул. Сальмана, д. 74А, его площадь составила 1 600 кв.м. Магазин оформлен в
|27.05.2021
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«Позитроника» открыла полноформатный магазин в Челябинской области
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии нового полноформатного магазина в с. Кунашак Челябинской области. Адрес магазина: ул. 8 Марта, д. 5А. Торговая площадь магазина – 100 кв.м. Благодаря этому в а
|16.03.2021
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«Позитроника» открыла два магазина в Ростовской области
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» в марте 2021 г. запустила два полноформатных магазина в Ростовской области. Торговые точки начали работу в Гуково, по адресу: ул. Карла Маркса, д 68, и Донецке в ТЦ «Велес». Совоку
|02.11.2020
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«Позитроника» открывает пункт выдачи заказов в Сочи
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» открыла новое подразделение в г. Сочи. Магазин будет работать в формате Поинт – точки выдачи и оформления заказов, по адресу: ул. Горького, д. 20А. Поинт занимает 20 кв.м торговой
|20.08.2020
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«Позитроника» вновь открывается в Санкт-Петербурге
Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника», развивающаяся по системе франчайзинга, усилила свое присутствие в Санкт-Петербурге, открыв сразу шесть точек выдачи и оформления заказов ПОИНТ. Магазины начали работу в ТРК «Занев
|24.05.2018
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«Позитроника» сообщила о назначении нового генерального менеджера сети
Алексей Грибовский, возглавивший федеральную сеть магазинов электроники «Позитроника», сменил на этом посту Сергея Крбашьяна, успешно руководившего проектом с декабря 2014 г. До своего назначения Алексей Грибовский занимал позицию руководителя отдела развития бизнес
|26.10.2016
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«Позитроника» подключилась к ApplePay
«Позитроника» объявила о подключении своей сети магазинов электроники к сервису бесконтактных платежей ApplePay. Как рассказали CNews в компании, сервис доступен клиентам из г. Черкесска, в ближ
|21.01.2009
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«Позитроника» откроет в Москве второй магазин
Охватив 150 городов, федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» пришла в столицу - здесь в декабре 2008 г. управляющая компания открыла первый собственный магазин. Второй магазин откроется в Москве уже в январе 2009 г. Ассортимент компьютерной
|18.12.2008
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«Позитроника» откроет в России четыре новых магазина
Сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» до конца 2008 г. откроет новые магазины в четырех регионах РФ - Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской и Рязанской областях и в Краснодарском крае. Магазины откроются в Анга
|01.07.2008
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«Позитроника» откроет новый магазин в Липецке
Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» 5 июля откроет магазин в Липецке, третий в области. Торговая площадь магазина – более 250 кв.м. Инвестиции в открытие (на ремонт и оборудование помещения, товарное наполнение, на м
|19.06.2008
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«Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе
Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открывает 21 июня три новых магазина - в Иркутской области в Братске и Усть-Куте, и в Ленинградской области - магазин в городе Кингисепп. Открывающийся магазин в Кингисеппе - первы
|09.06.2008
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«Позитроника» открыла третий магазин в Иваново
Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла в Иваново третий в городе и пятый в области магазин «Позитроника». Инвестиции в открытие магазина составили 7,5 млн. рублей. Согласно стандартам сети, новый магазин
|04.06.2008
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«Позитроника» открыла два новых магазина
Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла два новых магазина - в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) и Шуе (Ивановская область). Открывающийся магазин в Мегионе станет восьмым магазином сети в Ханты-Мансийс
|28.03.2008
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«Позитроника» выросла с нуля до 5 млрд
Федеральная сеть компьютерных магазинов «Позитроника», первый магазин которой открылся два года назад в Набережных Челнах, объявила о
|28.03.2008
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Количество магазинов «Позитроника» увеличится до 250
К концу 1 квартала 2009 г. сеть магазинов "Позитроника" будет включать до 250 объектов в 150 городах, общая торговая площадь составит 35 тыс. кв. м. На сегодня в составе сети - 164 магазина (в том числе 49 в ЦФО) общей площадью 25 тыс.
|26.03.2008
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Выручка сети «Позитроника» возросла в 4 раза
Выручка сети специализированных компьютерных магазинов "Позитроника" в 2007 финансовом году (с марта по март) возросла в 4 раза по отношению к аналогичному периоду 2006 г., составив $197 млн. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Лариса Горд
|08.02.2008
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«Позитроника» открыла 2 новых магазина
В январе 2008 г. сеть «Позитроника» открыла два новых магазина в г. Темрюк (Краснодарский край) и Зеленогорск (Красноярский край). Каждый из магазинов предлагает покупателям широкий ассортимент компьютерной и цифрово
|28.12.2007
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Магазинов «Позитроника» становится все больше
Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла два новых магазина в г. Шарья (Костромская обл.) и Белгороде. Таким образом, сеть насчитывает уже 163 магазина в более чем 140 городах РФ. Площадь нового магазина в Белгоро
|06.12.2007
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В Старом Осколе откроется магазин «Позитроника»
Федеральная розничная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника», насчитывающая более 160 магазинов в более чем 130 городах РФ, открывает магазин в Старом Осколе (Белгородская область). Новый магазин станет первым в городе и четвертым в области.
|26.11.2007
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В Магнитогорске откроется новый магазин «Позитроника»
В городе Магнитогорск открывается новый магазин «Позитроника». Это будет уже четвертый в городе магазин сети и десятый - в Челябинской области. Формат нового магазина - 100 кв.м. (общая площадь около 120 кв.м.). В магазине представлен широкий
|15.11.2007
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Новый магазин "Позитроника" открылся в Ростове
Федеральная розничная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника», насчитывающая уже более 160 магазинов в 136 городах РФ, открыла новый магазин в Ярославской области. Новый магазин «Позитроника» открылся 11 ноября 2007 г. в городе Ростов.
|24.09.2007
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"Позитроника" планирует довести число магазинов до 250
Федеральная сеть специализированных компьютерных магазинов "Позитроника" планирует к апрелю 2008г. довести число своих магазинов до 250 в 150 городах РФ, сообщает РБК. В настоящее время работают 166 магазинов "Позитроника" в 138 городах. Напомним
|20.09.2007
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«Позитроника» открыла свой самый большой магазин в Саратове
Самый крупный на сегодняшний день магазин в сети «Позитроника» открылся в Саратове. Общая площадь магазина составляет 1300 кв. м., торговая - 8
|22.02.2007
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«Позитроника» «завернула» в Москву
Действительно, еще в декабре прошлого года у компании Merlion, которая владеет брендом «Позитроника», планов по открытию магазинов-франчайзи в Москве не было. В компании объясняли э
|20.12.2006
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«Позитроника» обойдет Москву стороной
"В настоящее время мы не планируем открывать магазины сети «Позитроника» не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге: мы идем путем создания розничного б
|07.03.2006
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Открылся первый магазин "Позитроника"
В г. Набережные Челны состоялось торжественное открытие первого магазина «Позитроника», входящего в первую федеральную сеть розничных компьютерных магазинов нового формата. В первый час работы магазина было совершено 25 покупок. До конца 2006 года 150 магазинов сети
|29.11.2005
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Merlion запускает сеть магазинов под названием "Позитроника"
рой было объявлено в середине октября этого года. Специализированные компьютерные магазины, которые до конца следующего года планируется открыть практически во всех регионах России, будут называться «Позитроника». К разработке концепции, названия и логотипа бренда были привлечены ведущие российские креативные и маркетинговые агентства: Defa Group, Ima Desigh, Direct Design и Omni Marketing.
Merlion и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Дмитрий 74 8
|Абрамов Алексей 55 7
|Симоненко Вячеслав 44 7
|Левин Борис 57 6
|Карчев Олег 37 6
|Мангутов Владислав 34 6
|Грибовский Алексей 4 4
|Савин Сергей 97 4
|Расколов Сергей 43 4
|Левин Леонид 134 4
|Поспелов Георгий 11 3
|Бастрыкин Александр 27 2
|Меньшов Владимир 4 2
|Мазуренко Илья 13 2
|Ачкасов Евгений 46 2
|Суворов Сергей 14 2
|Сонк Алексей 5 2
|Гордиенко Лариса 2 2
|Шандабыло Евгений 2 2
|Хасис Лев 105 2
|Скокова Татьяна 17 1
|Левашов Александр 92 1
|Кравцов Александр 8 1
|Журавлев Алексей 17 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Славинский Михаил 13 1
|Крикушенко Владимир 19 1
|Крбашьян Сергей 1 1
|Попова Мария 141 1
|Назаровский Антон 7 1
|Билалов Денис 1 1
|Бурмистров Михаил 46 1
|Субботина Наталия 1 1
|Павлов Сергей 17 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Рыбаков Михаил 16 1
|Семушина Людмила 18 1
|Пантелеев Антон 26 1
|Андреева Татьяна 11 1
|Шеховцова Ирина 10 1
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