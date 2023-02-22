Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники

В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж ее чем за год Как выяснил CNews, в принадлежащей «Мерлиону» федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» сменился официальный руководитель. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором ООО «Рентсофт»

«Позитроника» проанализировала спрос в геймерском сегменте товаров Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» проанализировала спрос на товары для геймеров в первом полугодии 2022 г. По срав

«Позитроника» увеличивает присутствие в ЮФО Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» в апреле текущего года открыла полноформатный магазин в столице Кубани. Торговая

«Позитроника» открыла полноформатный магазин в Ставропольском крае Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии полноформатного магазина в Георгиевске Ставропольского края

«Позитроника» открывает два пункта выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовской области Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии двух пунктов выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовск

«Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года. Взятый в 2019 г. курс на развитие электронн

«Позитроника» открывает два новых пункта выдачи и оформления заказов «Поинт» Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает о запуске двух «Поинт» (точки выдачи и оформления заказов). Магазины от

«Позитроника» открыла сразу четыре магазина Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии четырех точек выдачи и оформлении заказов «Поинт». Три новы

«Позитроника» объявила о расширении в партнерстве с Tempoline Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» (франчайзинговый проект Merlion) подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Tempoline. Благодаря сервису «Кактус» ритейлер сможет расширить географию присутствия в ключевых

«Позитроника» открыла самый большой магазин в своей истории Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии самого большого магазина сети. Новое подразделение запустили в Дербенте, по адресу: ул. Сальмана, д. 74А, его площадь составила 1 600 кв.м. Магазин оформлен в

«Позитроника» открыла полноформатный магазин в Челябинской области Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии нового полноформатного магазина в с. Кунашак Челябинской области. Адрес магазина: ул. 8 Марта, д. 5А. Торговая площадь магазина – 100 кв.м. Благодаря этому в а

«Позитроника» открыла два магазина в Ростовской области Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» в марте 2021 г. запустила два полноформатных магазина в Ростовской области. Торговые точки начали работу в Гуково, по адресу: ул. Карла Маркса, д 68, и Донецке в ТЦ «Велес». Совоку

«Позитроника» открывает пункт выдачи заказов в Сочи Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» открыла новое подразделение в г. Сочи. Магазин будет работать в формате Поинт – точки выдачи и оформления заказов, по адресу: ул. Горького, д. 20А. Поинт занимает 20 кв.м торговой

«Позитроника» вновь открывается в Санкт-Петербурге Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника», развивающаяся по системе франчайзинга, усилила свое присутствие в Санкт-Петербурге, открыв сразу шесть точек выдачи и оформления заказов ПОИНТ. Магазины начали работу в ТРК «Занев

«Позитроника» сообщила о назначении нового генерального менеджера сети Алексей Грибовский, возглавивший федеральную сеть магазинов электроники «Позитроника», сменил на этом посту Сергея Крбашьяна, успешно руководившего проектом с декабря 2014 г. До своего назначения Алексей Грибовский занимал позицию руководителя отдела развития бизнес

«Позитроника» подключилась к ApplePay «Позитроника» объявила о подключении своей сети магазинов электроники к сервису бесконтактных платежей ApplePay. Как рассказали CNews в компании, сервис доступен клиентам из г. Черкесска, в ближ

«Позитроника» откроет в Москве второй магазин Охватив 150 городов, федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» пришла в столицу - здесь в декабре 2008 г. управляющая компания открыла первый собственный магазин. Второй магазин откроется в Москве уже в январе 2009 г. Ассортимент компьютерной

«Позитроника» откроет в России четыре новых магазина Сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» до конца 2008 г. откроет новые магазины в четырех регионах РФ - Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской и Рязанской областях и в Краснодарском крае. Магазины откроются в Анга

«Позитроника» откроет новый магазин в Липецке Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» 5 июля откроет магазин в Липецке, третий в области. Торговая площадь магазина – более 250 кв.м. Инвестиции в открытие (на ремонт и оборудование помещения, товарное наполнение, на м

«Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открывает 21 июня три новых магазина - в Иркутской области в Братске и Усть-Куте, и в Ленинградской области - магазин в городе Кингисепп. Открывающийся магазин в Кингисеппе - первы

«Позитроника» открыла третий магазин в Иваново Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла в Иваново третий в городе и пятый в области магазин «Позитроника». Инвестиции в открытие магазина составили 7,5 млн. рублей. Согласно стандартам сети, новый магазин

«Позитроника» открыла два новых магазина Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла два новых магазина - в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) и Шуе (Ивановская область). Открывающийся магазин в Мегионе станет восьмым магазином сети в Ханты-Мансийс

«Позитроника» выросла с нуля до 5 млрд Федеральная сеть компьютерных магазинов «Позитроника», первый магазин которой открылся два года назад в Набережных Челнах, объявила о

Количество магазинов «Позитроника» увеличится до 250 К концу 1 квартала 2009 г. сеть магазинов "Позитроника" будет включать до 250 объектов в 150 городах, общая торговая площадь составит 35 тыс. кв. м. На сегодня в составе сети - 164 магазина (в том числе 49 в ЦФО) общей площадью 25 тыс.

Выручка сети «Позитроника» возросла в 4 раза Выручка сети специализированных компьютерных магазинов "Позитроника" в 2007 финансовом году (с марта по март) возросла в 4 раза по отношению к аналогичному периоду 2006 г., составив $197 млн. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Лариса Горд

«Позитроника» открыла 2 новых магазина В январе 2008 г. сеть «Позитроника» открыла два новых магазина в г. Темрюк (Краснодарский край) и Зеленогорск (Красноярский край). Каждый из магазинов предлагает покупателям широкий ассортимент компьютерной и цифрово

Магазинов «Позитроника» становится все больше Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла два новых магазина в г. Шарья (Костромская обл.) и Белгороде. Таким образом, сеть насчитывает уже 163 магазина в более чем 140 городах РФ. Площадь нового магазина в Белгоро

В Старом Осколе откроется магазин «Позитроника» Федеральная розничная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника», насчитывающая более 160 магазинов в более чем 130 городах РФ, открывает магазин в Старом Осколе (Белгородская область). Новый магазин станет первым в городе и четвертым в области.

В Магнитогорске откроется новый магазин «Позитроника» В городе Магнитогорск открывается новый магазин «Позитроника». Это будет уже четвертый в городе магазин сети и десятый - в Челябинской области. Формат нового магазина - 100 кв.м. (общая площадь около 120 кв.м.). В магазине представлен широкий

Новый магазин "Позитроника" открылся в Ростове Федеральная розничная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника», насчитывающая уже более 160 магазинов в 136 городах РФ, открыла новый магазин в Ярославской области. Новый магазин «Позитроника» открылся 11 ноября 2007 г. в городе Ростов.

"Позитроника" планирует довести число магазинов до 250 Федеральная сеть специализированных компьютерных магазинов "Позитроника" планирует к апрелю 2008г. довести число своих магазинов до 250 в 150 городах РФ, сообщает РБК. В настоящее время работают 166 магазинов "Позитроника" в 138 городах. Напомним

«Позитроника» открыла свой самый большой магазин в Саратове Самый крупный на сегодняшний день магазин в сети «Позитроника» открылся в Саратове. Общая площадь магазина составляет 1300 кв. м., торговая - 8

«Позитроника» «завернула» в Москву Действительно, еще в декабре прошлого года у компании Merlion, которая владеет брендом «Позитроника», планов по открытию магазинов-франчайзи в Москве не было. В компании объясняли э

«Позитроника» обойдет Москву стороной "В настоящее время мы не планируем открывать магазины сети «Позитроника» не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге: мы идем путем создания розничного б

Открылся первый магазин "Позитроника" В г. Набережные Челны состоялось торжественное открытие первого магазина «Позитроника», входящего в первую федеральную сеть розничных компьютерных магазинов нового формата. В первый час работы магазина было совершено 25 покупок. До конца 2006 года 150 магазинов сети