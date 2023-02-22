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Merlion Позитроника федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники

Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники

Федеральная сеть магазинов электроники "Позитроника" – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин "Позитроника" открылся в марте 2006 года в Набережных Челнах, а франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России. От обычных магазинов электроники сеть "Позитроника" отличается расширенным ассортиментом ИТ-продуктов (более 40 000 наименований товаров есть в наличии или доступны на заказ).

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22.02.2023 В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж

ее чем за год Как выяснил CNews, в принадлежащей «Мерлиону» федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» сменился официальный руководитель. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором ООО «Рентсофт»
21.06.2022 «Позитроника» проанализировала спрос в геймерском сегменте товаров

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» проанализировала спрос на товары для геймеров в первом полугодии 2022 г. По срав
27.04.2022 «Позитроника» увеличивает присутствие в ЮФО

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» в апреле текущего года открыла полноформатный магазин в столице Кубани. Торговая
06.04.2022 «Позитроника» открыла полноформатный магазин в Ставропольском крае

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии полноформатного магазина в Георгиевске Ставропольского края
24.03.2022 «Позитроника» открывает два пункта выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовской области

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии двух пунктов выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовск
17.03.2022 «Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года. Взятый в 2019 г. курс на развитие электронн
28.01.2022 «Позитроника» открывает два новых пункта выдачи и оформления заказов «Поинт»

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает о запуске двух «Поинт» (точки выдачи и оформления заказов). Магазины от
21.12.2021 «Позитроника» открыла сразу четыре магазина

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии четырех точек выдачи и оформлении заказов «Поинт». Три новы
16.11.2021 «Позитроника» объявила о расширении в партнерстве с Tempoline

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» (франчайзинговый проект Merlion) подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Tempoline. Благодаря сервису «Кактус» ритейлер сможет расширить географию присутствия в ключевых

02.06.2021 «Позитроника» открыла самый большой магазин в своей истории

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии самого большого магазина сети. Новое подразделение запустили в Дербенте, по адресу: ул. Сальмана, д. 74А, его площадь составила 1 600 кв.м. Магазин оформлен в

27.05.2021 «Позитроника» открыла полноформатный магазин в Челябинской области

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии нового полноформатного магазина в с. Кунашак Челябинской области. Адрес магазина: ул. 8 Марта, д. 5А. Торговая площадь магазина – 100 кв.м. Благодаря этому в а
16.03.2021 «Позитроника» открыла два магазина в Ростовской области

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» в марте 2021 г. запустила два полноформатных магазина в Ростовской области. Торговые точки начали работу в Гуково, по адресу: ул. Карла Маркса, д 68, и Донецке в ТЦ «Велес». Совоку
02.11.2020 «Позитроника» открывает пункт выдачи заказов в Сочи

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» открыла новое подразделение в г. Сочи. Магазин будет работать в формате Поинт – точки выдачи и оформления заказов, по адресу: ул. Горького, д. 20А. Поинт занимает 20 кв.м торговой

20.08.2020 «Позитроника» вновь открывается в Санкт-Петербурге

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника», развивающаяся по системе франчайзинга, усилила свое присутствие в Санкт-Петербурге, открыв сразу шесть точек выдачи и оформления заказов ПОИНТ. Магазины начали работу в ТРК «Занев
24.05.2018 «Позитроника» сообщила о назначении нового генерального менеджера сети

Алексей Грибовский, возглавивший федеральную сеть магазинов электроники «Позитроника», сменил на этом посту Сергея Крбашьяна, успешно руководившего проектом с декабря 2014 г. До своего назначения Алексей Грибовский занимал позицию руководителя отдела развития бизнес
26.10.2016 «Позитроника» подключилась к ApplePay

«Позитроника» объявила о подключении своей сети магазинов электроники к сервису бесконтактных платежей ApplePay. Как рассказали CNews в компании, сервис доступен клиентам из г. Черкесска, в ближ
21.01.2009 «Позитроника» откроет в Москве второй магазин

Охватив 150 городов, федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» пришла в столицу - здесь в декабре 2008 г. управляющая компания открыла первый собственный магазин. Второй магазин откроется в Москве уже в январе 2009 г. Ассортимент компьютерной

18.12.2008 «Позитроника» откроет в России четыре новых магазина

Сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» до конца 2008 г. откроет новые магазины в четырех регионах РФ - Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской и Рязанской областях и в Краснодарском крае. Магазины откроются в Анга
01.07.2008 «Позитроника» откроет новый магазин в Липецке

Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» 5 июля откроет магазин в Липецке, третий в области. Торговая площадь магазина – более 250 кв.м. Инвестиции в открытие (на ремонт и оборудование помещения, товарное наполнение, на м
19.06.2008 «Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе

Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открывает 21 июня три новых магазина - в Иркутской области в Братске и Усть-Куте, и в Ленинградской области - магазин в городе Кингисепп. Открывающийся магазин в Кингисеппе - первы
09.06.2008 «Позитроника» открыла третий магазин в Иваново

Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла в Иваново третий в городе и пятый в области магазин «Позитроника». Инвестиции в открытие магазина составили 7,5 млн. рублей. Согласно стандартам сети, новый магазин

04.06.2008 «Позитроника» открыла два новых магазина

Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла два новых магазина - в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) и Шуе (Ивановская область). Открывающийся магазин в Мегионе станет восьмым магазином сети в Ханты-Мансийс
28.03.2008 «Позитроника» выросла с нуля до 5 млрд

Федеральная сеть компьютерных магазинов «Позитроника», первый магазин которой открылся два года назад в Набережных Челнах, объявила о 
28.03.2008 Количество магазинов «Позитроника» увеличится до 250

К концу 1 квартала 2009 г. сеть магазинов "Позитроника" будет включать до 250 объектов в 150 городах, общая торговая площадь составит 35 тыс. кв. м. На сегодня в составе сети - 164 магазина (в том числе 49 в ЦФО) общей площадью 25 тыс.

26.03.2008 Выручка сети «Позитроника» возросла в 4 раза

Выручка сети специализированных компьютерных магазинов "Позитроника" в 2007 финансовом году (с марта по март) возросла в 4 раза по отношению к аналогичному периоду 2006 г., составив $197 млн. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Лариса Горд
08.02.2008 «Позитроника» открыла 2 новых магазина

В январе 2008 г. сеть «Позитроника» открыла два новых магазина в г. Темрюк (Краснодарский край) и Зеленогорск (Красноярский край). Каждый из магазинов предлагает покупателям широкий ассортимент компьютерной и цифрово
28.12.2007 Магазинов «Позитроника» становится все больше

Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла два новых магазина в г. Шарья (Костромская обл.) и Белгороде. Таким образом, сеть насчитывает уже 163 магазина в более чем 140 городах РФ. Площадь нового магазина в Белгоро
06.12.2007 В Старом Осколе откроется магазин «Позитроника»

Федеральная розничная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника», насчитывающая более 160 магазинов в более чем 130 городах РФ, открывает магазин в Старом Осколе (Белгородская область). Новый магазин станет первым в городе и четвертым в области.
26.11.2007 В Магнитогорске откроется новый магазин «Позитроника»

В городе Магнитогорск открывается новый магазин «Позитроника». Это будет уже четвертый в городе магазин сети и десятый - в Челябинской области. Формат нового магазина - 100 кв.м. (общая площадь около 120 кв.м.). В магазине представлен широкий
15.11.2007 Новый магазин "Позитроника" открылся в Ростове

Федеральная розничная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника», насчитывающая уже более 160 магазинов в 136 городах РФ, открыла новый магазин в Ярославской области. Новый магазин «Позитроника» открылся 11 ноября 2007 г. в городе Ростов.
24.09.2007 "Позитроника" планирует довести число магазинов до 250

Федеральная сеть специализированных компьютерных магазинов "Позитроника" планирует к апрелю 2008г. довести число своих магазинов до 250 в 150 городах РФ, сообщает РБК. В настоящее время работают 166 магазинов "Позитроника" в 138 городах. Напомним
20.09.2007 «Позитроника» открыла свой самый большой магазин в Саратове

Самый крупный на сегодняшний день магазин в сети «Позитроника» открылся в Саратове. Общая площадь магазина составляет 1300 кв. м., торговая - 8
22.02.2007 «Позитроника» «завернула» в Москву

Действительно, еще в декабре прошлого года у компании Merlion, которая владеет брендом «Позитроника», планов по открытию магазинов-франчайзи в Москве не было. В компании объясняли э
20.12.2006 «Позитроника» обойдет Москву стороной

"В настоящее время мы не планируем открывать магазины сети «Позитроника» не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге: мы идем путем создания розничного б
07.03.2006 Открылся первый магазин "Позитроника"

В г. Набережные Челны состоялось торжественное открытие первого магазина «Позитроника», входящего в первую федеральную сеть розничных компьютерных магазинов нового формата. В первый час работы магазина было совершено 25 покупок. До конца 2006 года 150 магазинов сети

29.11.2005 Merlion запускает сеть магазинов под названием "Позитроника"

рой было объявлено в середине октября этого года. Специализированные компьютерные магазины, которые до конца следующего года планируется открыть практически во всех регионах России, будут называться «Позитроника». К разработке концепции, названия и логотипа бренда были привлечены ведущие российские креативные и маркетинговые агентства: Defa Group, Ima Desigh, Direct Design и Omni Marketing.

Публикаций - 83, упоминаний - 106

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1011 47
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 29
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 17
Merlion iRU - Деловой офис 356 14
Merlion Бюрократ 46 11
Microsoft Corporation 25842 8
Apple Inc 13253 7
Intel Corporation 12859 7
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 7
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 7
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 6
ОТР ГК - ЭнергоТех - High Energy 26 6
Samsung Electronics 11121 5
ОТР ГК - ОТР 2000 228 5
Merlion Engineering 11 4
LG Electronics 3744 4
Acer Group - Acer Inc 2814 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5030 4
Europlat - Европлат 24 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 3
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 67 2
Skyworth Group - Skyworth Digital 39 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Merlion - Tempoline - Темполайн 3 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 2
Ultra Connect - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 16 2
Skyworth Group - Metz 6 2
Dell EMC 5204 2
Yandex - Яндекс 9324 2
Lenovo Group 2472 2
Xiaomi - Сяоми 2271 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
HP Inc. 5907 2
BBK Electronics Corp 333 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 441 2
Philips 2100 2
Sony 6754 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 755 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2985 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1358 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 7
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
Рапида НКО - платежные система 146 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 5
Связной ГК 1401 5
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 3
RosExpress 6 3
Почта России ПАО 2387 3
Groupe SEB - Tefal 108 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 65 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
Евросеть 1421 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 23 1
Цифроград 171 1
Hansa - Ханса 119 1
Белый Ветер 365 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Braun GmbH 79 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Nescafé 6 1
Солидарность 0 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 1
Велес ТЦ 1 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Ardo - Ардо 36 1
АстМаркет - Jacoo - Gurman - Astix - Holleberg - Vaks - Mojo 2 1
Сокол ТЦ 1 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
PinPay Express - Пинпэй 3 1
QuickPay - Квикпей 11 1
Walmart - Wal-Mart Stores 407 1
eBay Inc 1642 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 217 4
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7935 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5879 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3277 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 8
Merlion - MerliOnCloud 41 6
Google Android 15325 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 3
Apple iPhone 6 4860 3
Yota SIM-карты 26 2
Много приложений - RuStore - Рустор 652 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7677 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 2
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Visa payWave 78 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2490 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
Сбер - СберПрайм 68 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 118 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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