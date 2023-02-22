В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж

Находящаяся в управлении «Мерлиона» всероссийская сеть магазинов электроники «Позитроника» получила нового официального гендиректора. Это уже третье назначение на данный пост за последние восемь месяцев, однако свидетельством упадка бизнеса это явно не является.

Третий гендиректор менее чем за год

Как выяснил CNews, в принадлежащей «Мерлиону» федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» сменился официальный руководитель. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором ООО «Рентсофт» (именно это юрлицо указано на сайте «Позитроники» в разделе «Правовая информация») 9 февраля 2023 г. стала Марина Савицкая. Руководителем или соучредителем других юрлиц она в реестре не указана.

На этом посту Савицкая сменила Дамира Имаметдинова, который получил на него назначение менее четырех месяцев назад — 18 октября 2022 г. Представители «Мерлиона» рассказали CNews, что он ушел по собственному желанию. Сообщить его дальнейшие трудовые планы собеседники редакции не смогли.

Примечательно, что предшественник Имаметдинова Максим Уваров также пробыл гендиректором «Рентсофта» менее четырех месяцев. На эту должность он был назначен 20 июня 2022 г.

Таким образом, Савицкая — это третий новый официальный руководитель «Позитроники» менее чем за восемь месяцев. Однако представители «Мерлиона» не видят в этом какой-либо закономерности. «Целенаправленной политики по ротации сотрудников в ООО “Рентсофт” не проводится», — заверили они CNews.

Фото: соцсеть «Мерлиона» В «Позитронике» произошло третье подряд назначение гендиректора

Подробности о предыдущей трудовой деятельности Савицкой до нового назначения представители «Мерлиона» не сообщили. Поисковые системы упоминание ее имени в связке с «Мерлионом» или «Позитроникой» до 9 февраля 2023 г. не обнаруживают.

Взрывной рост интернет-бизнеса

По собственным данным «Позитроники», первый ее магазин открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день сеть включает в себя уже около 300 магазинов, представленных во всех регионах России.

«За 2022 г. рост интернет-продаж “Позитроники” составил более 200%, а общий оборот сохранился на уровне 2021 г., — рассказали CNews представители “Мерлиона”. — Продолжает развиваться офлайновая сеть — с начала текущего года мы открыли четыре магазина в Санкт-Петербурге. В ближайшее время мы сообщим и о других открытиях».

Юридические нюансы

Как отмечается на сайте сети, «Позитроника» — это совместный проект «Мерлиона» и его розничных партнеров. Представители компании называют проект франчайзинговым. Несмотря на вышеупомянутые данные из раздела сайта сети «Правовая информация», они сообщили CNews, что ООО «Рентсофт» выступает «партнером» «Позитроники».

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«На данный момент в проекте около 100 партнеров, реализующих продукцию от разных юридических лиц, — добавили они. — Все договора с франчайзи заключаются от ООО “Мерлион”».

Также представители «Мерлиона» отметили, что внутри группы директором по развитию проекта «Позитроника» является Джазо Джиндоев, который уже четыре года руководит его развитием.

В этой связи стоит отметить, что, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Рентсофт» находится в полном владении «Мерлиона». Главным соучредителем этого юрлица с долей почти в 100% выступает ООО «Мерлион инвестиции». Менее 1% долей записано на ООО «Мерлионтех».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка ООО «Рентсофт» выросла более чем в два раза (на 107%) и достигла 2 млрд руб. При этом чистая прибыл организации за отчетный период составила 24,8 млн руб.

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Отметим, что 8 февраля 2023 г. на должность руководителя «Мерлиона» был назначен Сергей Расколов. Он сменил Дмитрия Виноградова, который остается в компании, где проработал свыше 20 лет, в том числе в должности гендиректора и президента группы компаний.