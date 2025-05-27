Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|27.05.2025
|
МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы от Елабуги до Набережных Челнов
коренным мобильным интернетом. МТС обновила телеком-оборудование на территории Елабужского района и Набережных Челнов, на одном из самых оживленных участков скоростной автомагистрали М-12 в Тат
|22.05.2025
|
В Набережных Челнах завершили работы по модернизации инфраструктуры связи
В Набережных Челнах завершили работы по модернизации инфраструктуры связи. В результате скорость загрузки онлайн-сервисов во всех районах автограда выросла от 30% до 70%. Инженеры «МегаФона» моде
|29.08.2023
|
МТС прокачала сеть к городским фестивалям в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах
проведенных работ, скорость мобильного интернета в них увеличилась в среднем на 30%, а емкость сетей – на 28%. Помимо жилых районов, модернизация сети затронула и общественные пространства в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС провела технические работы и усилила сеть в местах массовых скоплений людей, в том числе на территории активно раз
|17.05.2023
|
Мобильный интернет ускорили в новых микрорайонах Набережных Челнов
родские новостройки. Ранее техническая служба «Мегафона» модернизировала около 130 объектов связи в Набережных Челнах и ближайшем пригороде. Использование дополнительного частотного ресурса пом
|16.02.2023
|
В Набережных Челнах увеличили скорость мобильного интернета
афон» завершил здесь масштабную программу рефарминга — расширения полосы частот в диапазоне LTE 1800 МГц. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Оператор модернизировал 130 объектов связи в Набережных Челнах и ближайшем пригороде, где проживает свыше 600 тыс. человек. Использование дополнительного частотного ресурса помогло увеличить емкость сети на 50% в диапазоне 1800 МГц и уско
|16.02.2023
|
МТС оборудовала трамваи Набережных Челнов умными сервисами для обеспечения безопасности пассажиров
МТС снабдила системой умного видеонаблюдения и тревожной сигнализацией более трети трамваев в Набережных Челнах. Установленное оборудование поможет обеспечить безопасность пассажиров при
|08.12.2022
|
МТС ускорила интернет для бизнеса в промзонах Казани и Набережных Челнов
вязи для посетителей торгово-развлекательных центров «Порт» и «Моки» в Казани, «Торговый квартал» в Набережных Челнах, «Сити молл» и ТРК “Ramus Mall” в Нижнекамске.
|14.12.2016
|
«Мегафон» расширил сеть в Набережных Челнах
«Мегафон» объявил о вводе в эксплуатацию ряда новых базовых станций стандартов 2G, 3G и 4G в Набережных Челнах и Тукаевском районе Татарстана. Как рассказали CNews в компании, это позволило увеличить скорости мобильного интернета и улучшить качество голосовой связи. Новые базовые станц
|26.10.2016
|
«Мегафон» расширил покрытие сети 3G в Набережных Челнах
Компания «Мегафон» расширила покрытие сети 3G в Набережных Челнах. Увеличившийся охват сети в крупнейшем городе Закамья позволил обеспечить связью и мобильным интернетом городские территории, где раньше сигнал сотовой связи был недостаточно
|23.12.2014
|
Выдача SIM-карт Yota стартует в Казани, Тамбове и Набережных Челнах
Выдача SIM-карт федерального мобильного оператора Yota для смартфонов и планшетов стартует в трех городах: Казани, Тамбове и Набережных Челнах. Об этом CNews сообщили в Yota. Отправить заявку на SIM-карту для планшета или смартфона и заказать доставку курьером можно с помощью приложения Yota для Android или iOS. Для
|30.10.2014
|
«Телфин» начинает продажи городских номеров Набережных Челнов
«Телфин» начинает продажи городских номеров Набережных Челнов в коде 8552. Стоимость подключения данного номера составляет 1000 руб., абонентская плата — 300 руб. в месяц. В настоящий момент «Телфин» располагает пулом номеров 46 городов
|31.07.2012
|
ТТК организовал бесплатные Wi-Fi зоны в зданиях ж/д-вокзалов Ульяновска, Уфы и Набережных Челнов
Компания «ТрансТелеКом» сообщила об организации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в зданиях железнодорожных вокзалов Ульяновска, Уфы и Набережных Челнов. Беспроводной доступ в интернет организован специалистами «ТТК-Самара», регионального предприятия ТТК, на территории залов ожидания железнодорожных вокзалов трех городов. Тепе
|17.11.2010
|
«Энфорта» открыла филиал в Набережных Челнах
В Набережных Челнах открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «Набережные Челны
|12.11.2009
|
«МегаФон» запустил 3G в Казани и Набережных Челнах
Оператор мобильной связи «МегаФон» объявил о том, что в Казани и Набережных Челнах завершилось тестирование сетей 3G и началась их коммерческая эксплуатация.
|10.11.2009
|
Sollers автоматизировала управление автосборочными предприятиями на базе решений SAP
Компания Sollers внедрила технологии SAP на двух автосборочных предприятиях компании в г. Елабуга и Набережные Челны, говорится в сообщении компании SAP. Так, в мае 2007 г. компания «Sollers–Елабуга» одновременно с решением о строительстве завода по производству автомобилей в г. Елабуга приня
|09.09.2009
|
«Синтерра» построила магистраль Казань – Набережные Челны – Уфа
Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной линии Казань – Набережные Челны – Уфа в Приволжском федеральном округе (ПФО). Общая протяженность нового участка Казань – Сорочьи Горы – Шереметьевка – Набережные Челны – Джалиль – Бугульма – Бавлы – О
|08.04.2008
|
24 апреля в Набережных Челнах пройдет форум MEIT-2008
24 и 25 апреля в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) на территории дирекции компании «КАМАЗ» пройдет 1-й Международный форум на тему «Информационные технологии и информационная безопасность в машиностроении
|19.03.2008
|
|03.03.2008
|
|29.02.2008
|
«Техносила» открыла 2-й гипермаркет в Набережных Челнах
электроники и бытовой техники Набережных Челнов составит 23%. Первый гипермаркет сети «Техносила» в Набережных Челнах, площадью около 3 500 кв. метров, был открыт в августе 2006 г. Инвестиции в
|28.01.2008
|
«Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах
Группа компаний «Формоза» совместно с компанией «Компьютерный мир» (г. Альметьевск) открыла магазин «Компьютеры Formoza» по продаже компьютерной техники в г. Набережные Челны. Для группы компаний «Формоза» это уже пятый магазин в Республике Татарстан. Магазины «Компьютеры Formoza» уже работают в Альметьевске, Лениногорске, Азнакаево и Бугульме. Мага
|10.08.2007
|
«Мир» выходит в Набережные Челны
9 августа начал работу первый гипемаркет бытовой техники «Мир» в Набережных Челнах. Для компании «Мир» это уже третий магазин в республике Татарстан и 12-й в Приволжском федеральном округе, где «Мир» работает с 2003 года. Новый гипермаркет расположен в ТЦ «Р
|23.04.2003
|
«Би Лайн GSM» запущен в Набережных Челнах
апреля 2003 года ОАО «ВымпелКом» запустил сотовая сеть «Би Лайн GSM» в коммерческую эксплуатацию в Набережных Челнах — втором по величине городе Татарстана. В течение трех месяцев сотовая
|01.08.2001
|
В Набережных Челнах состоится семинар, посвященный продукции Epson
анизаторами семинара, посвященного представлению новых продуктов Epson и стандарту цифровой фотографии - технологии PRINT Image Matching.Семинар состоится 15 августа в Деловом Центре "Форт Диалог"(г. Набережные Челны). Руководителям предприятий и организаций, IT-специалистам региона будут представлены следующие доклады:Технология PRINT Image Matching как стандарт цифровой фотографии.EPSON S
|17.10.2000
|
Faktura.ru провела семинары для руководителей предприятий в Набережных Челнах и Воронеже
нтернет Faktura.ru в рамках маркетинговой программы "Новый корпоративный стандарт" проводит серию региональных семинаров для руководителей предприятий. В первой половине октября семинары состоялись в Набережных Челнах и Воронеже. В Набережных Челнах организатором семинара "Интернет как система бизнеса" выступил официальный региональный партнер Faktura.ru городской коммерческий банк "
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Шакиров Марат 61 13
|Никифоров Николай 1136 13
|Минниханов Рустам 119 8
|Русинов Михаил 50 8
|Шайхутдинов Роман 113 7
|Кабанов Марат 65 7
|Медведев Дмитрий 1662 6
|Когогин Сергей 20 5
|Воробьев Михаил 52 4
|Фазылзянов Фарит 30 4
|Носов Михаил 18 4
|Семериков Андрей 37 3
|Губанов Андрей 108 3
|Грачев Антон 8 3
|Поваразднюк Игорь 6 3
|Слизень Виталий 243 2
|Старовойт Роман 21 2
|Грибовский Алексей 4 2
|Григорьев Александр 23 2
|Патока Андрей 110 2
|Маяковский Владимир 7 2
|Ивицкий Дмитрий 20 2
|Тюрина Мария 57 2
|Варданян Рубен 13 2
|Нурутдинов Айрат 11 2
|Коваленко Эдуард 7 2
|Никитин Евгений 14 2
|Мурадян Артур 17 2
|Кумпель Артем 42 2
|Гарифуллин Раиф 4 2
|Махлин Дмитрий 112 2
|Торгов Игорь 42 2
|Халиков Ильдар 14 2
|Шпиленко Андрей 9 2
|Афанасьев Георгий 11 2
|Насыров Динар 7 2
|Михалков Сергей 4 2
|Крылов Иван 9 2
|Клочков Юрий 3 2
|Гадельшин Алмаз 3 2
