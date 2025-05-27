Разделы

Россия ПФО Татарстан Набережные Челны Набережночелнинская агломерация

СОБЫТИЯ


27.05.2025 МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы от Елабуги до Набережных Челнов

коренным мобильным интернетом. МТС обновила телеком-оборудование на территории Елабужского района и Набережных Челнов, на одном из самых оживленных участков скоростной автомагистрали М-12 в Тат
22.05.2025 В Набережных Челнах завершили работы по модернизации инфраструктуры связи

В Набережных Челнах завершили работы по модернизации инфраструктуры связи. В результате скорость загрузки онлайн-сервисов во всех районах автограда выросла от 30% до 70%. Инженеры «МегаФона» моде
29.08.2023 МТС прокачала сеть к городским фестивалям в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах

проведенных работ, скорость мобильного интернета в них увеличилась в среднем на 30%, а емкость сетей – на 28%. Помимо жилых районов, модернизация сети затронула и общественные пространства в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС провела технические работы и усилила сеть в местах массовых скоплений людей, в том числе на территории активно раз
17.05.2023 Мобильный интернет ускорили в новых микрорайонах Набережных Челнов

родские новостройки. Ранее техническая служба «Мегафона» модернизировала около 130 объектов связи в Набережных Челнах и ближайшем пригороде. Использование дополнительного частотного ресурса пом
16.02.2023 В Набережных Челнах увеличили скорость мобильного интернета

афон» завершил здесь масштабную программу рефарминга — расширения полосы частот в диапазоне LTE 1800 МГц. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Оператор модернизировал 130 объектов связи в Набережных Челнах и ближайшем пригороде, где проживает свыше 600 тыс. человек. Использование дополнительного частотного ресурса помогло увеличить емкость сети на 50% в диапазоне 1800 МГц и уско
16.02.2023 МТС оборудовала трамваи Набережных Челнов умными сервисами для обеспечения безопасности пассажиров

МТС снабдила системой умного видеонаблюдения и тревожной сигнализацией более трети трамваев в Набережных Челнах. Установленное оборудование поможет обеспечить безопасность пассажиров при

08.12.2022 МТС ускорила интернет для бизнеса в промзонах Казани и Набережных Челнов

вязи для посетителей торгово-развлекательных центров «Порт» и «Моки» в Казани, «Торговый квартал» в Набережных Челнах, «Сити молл» и ТРК “Ramus Mall” в Нижнекамске.
14.12.2016 «Мегафон» расширил сеть в Набережных Челнах

«Мегафон» объявил о вводе в эксплуатацию ряда новых базовых станций стандартов 2G, 3G и 4G в Набережных Челнах и Тукаевском районе Татарстана. Как рассказали CNews в компании, это позволило увеличить скорости мобильного интернета и улучшить качество голосовой связи. Новые базовые станц
26.10.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети 3G в Набережных Челнах

Компания «Мегафон» расширила покрытие сети 3G в Набережных Челнах. Увеличившийся охват сети в крупнейшем городе Закамья позволил обеспечить связью и мобильным интернетом городские территории, где раньше сигнал сотовой связи был недостаточно

23.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в Казани, Тамбове и Набережных Челнах

Выдача SIM-карт федерального мобильного оператора Yota для смартфонов и планшетов стартует в трех городах: Казани, Тамбове и Набережных Челнах. Об этом CNews сообщили в Yota. Отправить заявку на SIM-карту для планшета или смартфона и заказать доставку курьером можно с помощью приложения Yota для Android или iOS. Для

30.10.2014 «Телфин» начинает продажи городских номеров Набережных Челнов

«Телфин» начинает продажи городских номеров Набережных Челнов в коде 8552. Стоимость подключения данного номера составляет 1000 руб., абонентская плата — 300 руб. в месяц. В настоящий момент «Телфин» располагает пулом номеров 46 городов

31.07.2012 ТТК организовал бесплатные Wi-Fi зоны в зданиях ж/д-вокзалов Ульяновска, Уфы и Набережных Челнов

Компания «ТрансТелеКом» сообщила об организации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в зданиях железнодорожных вокзалов Ульяновска, Уфы и Набережных Челнов. Беспроводной доступ в интернет организован специалистами «ТТК-Самара», регионального предприятия ТТК, на территории залов ожидания железнодорожных вокзалов трех городов. Тепе
17.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Набережных Челнах

В Набережных Челнах открылся филиал национального оператора связи «Энфорта». «Набережные Челны

12.11.2009 «МегаФон» запустил 3G в Казани и Набережных Челнах

Оператор мобильной связи «МегаФон» объявил о том, что в Казани и Набережных Челнах завершилось тестирование сетей 3G и началась их коммерческая эксплуатация.

10.11.2009 Sollers автоматизировала управление автосборочными предприятиями на базе решений SAP

Компания Sollers внедрила технологии SAP на двух автосборочных предприятиях компании в г. Елабуга и Набережные Челны, говорится в сообщении компании SAP. Так, в мае 2007 г. компания «Sollers–Елабуга» одновременно с решением о строительстве завода по производству автомобилей в г. Елабуга приня
09.09.2009 «Синтерра» построила магистраль Казань – Набережные Челны – Уфа

Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной линии Казань – Набережные Челны – Уфа в Приволжском федеральном округе (ПФО). Общая протяженность нового участка Казань – Сорочьи Горы – Шереметьевка – Набережные Челны – Джалиль – Бугульма – Бавлы – О
08.04.2008 24 апреля в Набережных Челнах пройдет форум MEIT-2008

24 и 25 апреля в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) на территории дирекции компании «КАМАЗ» пройдет 1-й Международный форум на тему «Информационные технологии и информационная безопасность в машиностроении
19.03.2008 24 апреля в Набережных Челнах пройдет форум MEIT-2008

24 и 25 апреля в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) на территории дирекции компании «КАМАЗ» пройдет 1-й Международный форум на тему «Информационные технологии и информационная безопасность в машиностроении
03.03.2008 24 апреля в Набережных Челнах пройдет форум MEIT-2008

24 и 25 апреля в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) на территории дирекции компании «КАМАЗ» пройдет 1-й Международный форум на тему «Информационные технологии и информационная безопасность в машиностроении
29.02.2008 «Техносила» открыла 2-й гипермаркет в Набережных Челнах

электроники и бытовой техники Набережных Челнов составит 23%. Первый гипермаркет сети «Техносила» в Набережных Челнах, площадью около 3 500 кв. метров, был открыт в августе 2006 г. Инвестиции в
28.01.2008 «Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах

Группа компаний «Формоза» совместно с компанией «Компьютерный мир» (г. Альметьевск) открыла магазин «Компьютеры Formoza» по продаже компьютерной техники в г. Набережные Челны. Для группы компаний «Формоза» это уже пятый магазин в Республике Татарстан. Магазины «Компьютеры Formoza» уже работают в Альметьевске, Лениногорске, Азнакаево и Бугульме. Мага
10.08.2007 «Мир» выходит в Набережные Челны

9 августа начал работу первый гипемаркет бытовой техники «Мир» в Набережных Челнах. Для компании «Мир» это уже третий магазин в республике Татарстан и 12-й в Приволжском федеральном округе, где «Мир» работает с 2003 года. Новый гипермаркет расположен в ТЦ «Р
23.04.2003 «Би Лайн GSM» запущен в Набережных Челнах

 апреля 2003 года ОАО «ВымпелКом» запустил сотовая сеть «Би Лайн GSM» в коммерческую эксплуатацию в Набережных Челнах — втором по величине городе Татарстана. В течение трех месяцев сотовая
01.08.2001 В Набережных Челнах состоится семинар, посвященный продукции Epson

анизаторами семинара, посвященного представлению новых продуктов Epson и стандарту цифровой фотографии - технологии PRINT Image Matching.Семинар состоится 15 августа в Деловом Центре "Форт Диалог"(г. Набережные Челны). Руководителям предприятий и организаций, IT-специалистам региона будут представлены следующие доклады:Технология PRINT Image Matching как стандарт цифровой фотографии.EPSON S
17.10.2000 Faktura.ru провела семинары для руководителей предприятий в Набережных Челнах и Воронеже

нтернет Faktura.ru в рамках маркетинговой программы "Новый корпоративный стандарт" проводит серию региональных семинаров для руководителей предприятий. В первой половине октября семинары состоялись в Набережных Челнах и Воронеже. В Набережных Челнах организатором семинара "Интернет как система бизнеса" выступил официальный региональный партнер Faktura.ru городской коммерческий банк "

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 53
МегаФон 9912 28
СИНХ - Таттелеком 219 27
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 16
Ростелеком 10313 15
Yandex - Яндекс 8443 14
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 13
8996 13
SAP SE 5430 12
Microsoft Corporation 25238 10
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 9
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 9
Apple Inc 12632 9
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 8
Softline - Софтлайн 3266 8
Samsung Electronics 10626 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 7
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5279 6
Directum - Директум 1169 6
Галактика - Корпорация 1506 6
Микротест 280 5
Haier Group 206 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 5
Huawei 4222 5
NVision Group - Энвижн Груп 685 5
Компьюлинк ГК - Compulink 446 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 5
HP Inc. 5762 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 39
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 7
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 7
Татнефть 238 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 6
Белый Ветер 362 5
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 5
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 5
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 8 5
РЖД - Российские железные дороги 2002 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 5
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 57 4
Технопарк-Мордовия 17 4
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 18 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 4
Uber 337 3
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 3
Traft - Трафт 23 3
Автоградбанк 8 3
Татфондбанк АИКБ 81 3
Крокус Сити Молл 15 3
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 3
Торговый квартал 5 3
Евросеть 1417 3
Почта России ПАО 2247 3
Ак Барс Банк 274 3
Ford 424 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1649 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 2
Яндекс.Доставка 95 2
ЯКласс 68 2
Uber Russia 3 2
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 22
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 16
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 8
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
Администрация Набережные Челны 5 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2164 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 13
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Черноземье - Ассоциация экономического взаимодействия 1 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 152
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 85
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 52
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9333 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 49
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8809 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 34
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 22
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6697 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 16
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 16
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7289 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 14
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2056 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 13
Apple iOS 8245 9
Google Android 14688 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 7
Apple iPhone 6 4862 7
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 690 6
Microsoft Windows 2000 8662 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 5
Microsoft Windows 16333 5
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 4
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 3
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 3
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 143 3
Directum СЭД - ECM-система 297 3
Honor Magic 66 3
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 222 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 21 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 416 3
Apple iPad 3938 3
Apple - App Store 3009 3
Ericsson Radio System - ERS 74 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 18 2
Uber Eats - UberEATs 38 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 241 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Шакиров Марат 61 13
Никифоров Николай 1136 13
Минниханов Рустам 119 8
Русинов Михаил 50 8
Шайхутдинов Роман 113 7
Кабанов Марат 65 7
Медведев Дмитрий 1662 6
Когогин Сергей 20 5
Воробьев Михаил 52 4
Фазылзянов Фарит 30 4
Носов Михаил 18 4
Семериков Андрей 37 3
Губанов Андрей 108 3
Грачев Антон 8 3
Поваразднюк Игорь 6 3
Слизень Виталий 243 2
Старовойт Роман 21 2
Грибовский Алексей 4 2
Григорьев Александр 23 2
Патока Андрей 110 2
Маяковский Владимир 7 2
Ивицкий Дмитрий 20 2
Тюрина Мария 57 2
Варданян Рубен 13 2
Нурутдинов Айрат 11 2
Коваленко Эдуард 7 2
Никитин Евгений 14 2
Мурадян Артур 17 2
Кумпель Артем 42 2
Гарифуллин Раиф 4 2
Махлин Дмитрий 112 2
Торгов Игорь 42 2
Халиков Ильдар 14 2
Шпиленко Андрей 9 2
Афанасьев Георгий 11 2
Насыров Динар 7 2
Михалков Сергей 4 2
Крылов Иван 9 2
Клочков Юрий 3 2
Гадельшин Алмаз 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 157000 248
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 212
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3202 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 80
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 72
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 62
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 57
Россия - СФО - Новосибирск 4656 56
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 56
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 122 54
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 49
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1230 48
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2199 42
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 42
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 42
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 39
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 38
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 37
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1114 35
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 35
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 34
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 32
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2420 32
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 32
Россия - СФО - Омская область - Омск 1209 29
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 77 27
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 26
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 304 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 25
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 23
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 782 22
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1708 21
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 21
Европа 24639 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1692 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 65
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 50
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 20
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 16
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5712 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6788 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 10
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1051 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 10
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 4
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 3
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
GizChina - Издание 81 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Известия ИД 706 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Российская газета 275 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Юность - радиостанция 51 1
Mash - telegram-канал 19 1
KazanFirst 2 1
Мобильные системы 117 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
За рулем 1 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
РИА Новости 984 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
IDC - International Data Corporation 4943 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 94 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Fortune Global 1000 51 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
StartupBlink 5 1
StartupIndex - Стартап Индекс 6 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 235 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 3
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 220 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 1
МГУК - Московский государственный университет коммерции 2 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
UAB Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona - Автономный университет Барселоны 3 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
КГАВМ - Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 2 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
Technische Universität Ilmenau - Технический университет Ильменау 4 1
Адымнар - Билингвальная школа 4 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 668 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
МТС - Телеком Идея 52 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 2
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
CeBIT 612 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Russian Code Cup 12 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 9 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
E-COMMEX - международная выставка и конференция по электронной коммерции 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
