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МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы от Елабуги до Набережных Челнов

МТС улучшила голосовую связь и LTE-покрытие на 50-километровом участке федеральной автомагистрали М-12 в Татарстане. Оператор запустил новые базовые станции и модернизировал существующую сеть на трассе, проходящей через Елабугу и Набережные Челны. В результате проведенных работ и благодаря устранению «белых пятен» тысячи автомобилистов могут пользоваться в пути стабильной голосовой связью и ускоренным мобильным интернетом.

МТС обновила телеком-оборудование на территории Елабужского района и Набережных Челнов, на одном из самых оживленных участков скоростной автомагистрали М-12 в Татарстане. В дополнение к существующей сети, здесь заработали новые базовые станции стандарта LTE 1800. Они обеспечивают бесшовной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом водителей и пассажиров в пути между двумя крупными городами Закамья. Улучшение связи затронуло и часть Национального парка Нижняя Кама, вдоль которой проложена трасса, а также территории одной из крупнейших татарстанских промышленных зон в пригороде Елабуги, дачных массивов вдоль дороги и прилегающих к трассе АЗС, стоянок, зон отдыха, кафе и магазинов.

«Набережные Челны и соседние Елабуга с Нижнекамском – промышленные центры и точки притяжения в закамской зоне Татарстана. Жители соседних городов и населенных пунктов ездят сюда как на работу, так и в развлекательных целях – посетить туристические достопримечательности, природные объекты, на шопинг. Важная транспортная артерия страны – пролегающая здесь федеральная трасса М-12 – дает возможность татарстанцам с комфортом и быстро передвигаться между городами. Обеспечение дороги бесшовным покрытием мобильной связи – часть нашей работы по разворачиванию качественной цифровой инфраструктуры для татарстанских и иногородних пользователей М-12. Надежная связь и скоростной мобильный интернет позволяют им комфортно общаться, решать рабочие вопросы и участвовать в онлайн-встречах, использовать онлайн-карты и другие привычные цифровые сервисы в дороге», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

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