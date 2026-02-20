Разделы

Россия ПФО Татарстан Республика Предволжье, Предкамье, Закамье


СОБЫТИЯ


20.02.2026 МТС расширила покрытие LTE в Закамье за счет отключения устаревшего стандарта 3G 1
27.05.2025 МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы от Елабуги до Набережных Челнов 1
13.03.2025 Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 6 тысяч татарстанцев в Закамье 1
12.03.2025 Татарстанцы стали чаще отдыхать на природе 1
17.10.2024 Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
13.10.2023 Sitronics Group вошла в капитал «Пермской судоверфи» 1
25.10.2022 «Мегафон» улучшил связь в Нижнекамске 1
06.09.2022 МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске 1
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 1
26.10.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети 3G в Набережных Челнах 1
12.11.2009 «МегаФон» запустил 3G в Казани и Набережных Челнах 1
27.11.2008 «Билайн» запустил 3G в Татарстане 3

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14683 5
МегаФон 10125 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9252 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Пермская судоверфь 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57696 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8847 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9482 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74029 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4041 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25746 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17220 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8965 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22045 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25598 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3929 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9518 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3808 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3745 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4858 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8481 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9618 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1320 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8227 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12378 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 344 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12323 1
Аудиокнига - Audiobook 244 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1797 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
USB modem - USB модем 309 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 270 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 626 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 821 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 280 1
Кабанов Марат 74 2
Шакиров Марат 61 2
Атаманов Олег 2 1
Кузнецов Дмитрий 73 1
Махонин Дмитрий 20 1
Пожидаев Николай 85 1
Филатов Виктор 1 1
Бураков Алексей 2 1
Авалишвили Джемали 5 1
Русинов Михаил 52 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3268 9
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 399 8
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3321 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 4
Россия - РФ - Российская федерация 158725 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46175 3
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 123 2
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 35 2
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 25 2
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 2
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 1
Россия - ПФО - Татарстан - Ютазинский район - Уруссу 3 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Сармановский район - Сарманово 6 1
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 28 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1843 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1461 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1929 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3003 1
Россия - ПФО - Самарская область 1489 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1017 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2713 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1621 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1010 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 437 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 690 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 768 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 80 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Балтасинский район 8 1
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 21 1
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 23 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лениногорск 8 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20458 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5432 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26079 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6156 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2675 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3185 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1204 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4343 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11803 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6797 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1029 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 93 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 780 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10548 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5745 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51437 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17459 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7012 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2965 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Аренда 2583 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2976 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1832 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
