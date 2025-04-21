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Ситроникс Emperium Эмпериум


Emperium (входит в Sitronics Group) — первое в стране серийное производство пассажирских электросудов. В судостроительные активы компании   входят конструкторское бюро и верфь в г. Отрадном в Ленинградской области, а также доля в Пермской судоверфи. Предприятие разрабатывает и строит суда различных классов вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту. В модельному ряду уже присутствуют речные однопалубные электросуда Ecobus, двухпалубные прогулочные электрокатамараны Ecocruiser, электроверсия одноименного прогулочного теплохода «Москва 2.0» и другие. Производимые электросуда вышли на маршруты в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске и Перми. На 2024 год компанией сданы заказчикам 24 электросудна.


21.04.2025 Выручка гигантской российской ИТ-компании покатилась под откос. Эксперты обвиняют иностранных конкурентов, компания винит реструктуризацию 1
06.08.2024 Emperium построит электрическое круизное судно для путешествий по озеру Байкал 1
07.06.2024 ГТЛК заказала строительство 6 электросудов проекта «Экокруизер-м» на верфи «Эмпериум» 1
05.06.2024 Правительство Ленинградской области и Emperium подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.06.2024 В Перми запустили речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2» производства верфи Emperium 1
13.11.2023 Sitronics Group провела испытания автономного речного электросудна 1
13.10.2023 Sitronics Group вошла в капитал «Пермской судоверфи» 1
09.10.2023 Sitronics Group провела испытания прототипа электросудна на водороде в акватории реки 1
06.07.2023 Sitronics Group укрепила позиции в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
22.05.2023 Emperium разрабатывает новые модели пассажирских электросудов 1
03.05.2023 Sitronics KT оснастит электросуда Emperium радионавигационным оборудованием 1
20.01.2023 Sitronics Group создаст одно из первых судов на водородном топливе в России 1
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря 2
05.09.2022 Emperium и СПбГМТУ подписали соглашение о сотрудничестве 3
29.08.2022 Sitronics Group приобрела контрольную долю в капитале производителя электросудов Emperium 1
10.01.2019 HP представила новые мониторы, компьютеры и системы безопасности. Цены 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1327 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 97 2
Ситроникс - Sitronics Electro 48 2
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
HP Inc. 5709 1
Ampere Computing 53 1
Bang&Olufsen - B&O 138 1
Nvidia Corp 3542 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Siemens AG - Siemens Group 2600 1
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 5
Пермская судоверфь 3 3
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 42 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2557 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 93 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
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