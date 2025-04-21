Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ситроникс Emperium Эмпериум
Emperium (входит в Sitronics Group) — первое в стране серийное производство пассажирских электросудов. В судостроительные активы компании входят конструкторское бюро и верфь в г. Отрадном в Ленинградской области, а также доля в Пермской судоверфи. Предприятие разрабатывает и строит суда различных классов вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту. В модельному ряду уже присутствуют речные однопалубные электросуда Ecobus, двухпалубные прогулочные электрокатамараны Ecocruiser, электроверсия одноименного прогулочного теплохода «Москва 2.0» и другие. Производимые электросуда вышли на маршруты в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске и Перми. На 2024 год компанией сданы заказчикам 24 электросудна.
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Пожидаев Николай 85 8
|Катков Алексей 42 2
|Гурленов Андрей 26 2
|Добровольский Юрий 6 2
|Дрейгер Павел 40 1
|Дрозденко Александр 14 1
|Бураков Алексей 2 1
|Куликов Юрий 3 1
|Правдин Андриан 1 1
|Туричин Глеб 1 1
|Малухин Николай 1 1
|Махонин Дмитрий 13 1
|Багаутдинов Ришат 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.