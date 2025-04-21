Emperium (входит в Sitronics Group) — первое в стране серийное производство пассажирских электросудов. В судостроительные активы компании входят конструкторское бюро и верфь в г. Отрадном в Ленинградской области, а также доля в Пермской судоверфи. Предприятие разрабатывает и строит суда различных классов вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту. В модельному ряду уже присутствуют речные однопалубные электросуда Ecobus, двухпалубные прогулочные электрокатамараны Ecocruiser, электроверсия одноименного прогулочного теплохода «Москва 2.0» и другие. Производимые электросуда вышли на маршруты в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске и Перми. На 2024 год компанией сданы заказчикам 24 электросудна.