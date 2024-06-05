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Правительство Ленинградской области и Emperium подписали соглашение о сотрудничестве

Производитель электросудов Emperium (входит в Sitronics Group) и правительство Ленинградской области подписали соглашение, в рамках которого договорились о сотрудничестве в сфере развития промышленной инфраструктуры и судостроительного производства, реализации совместных проектов и разработке предложений для достижения этих целей.

Головная судостроительная верфь Emperium располагается в городе Отрадном Ленинградской области. Верфь специализируется на производстве пассажирских судов на электротяге, что делает их экологичными и экономичными в обслуживании. В модельном ряду речные электротрамваи «Экобас» для регулярного круглогодичного сообщения в Москве, двухпалубные электрокатамараны «Экокруизер» для туристических и экскурсионных маршрутов (курсируют на линиях в Нижнем Новгороде, Красноярске и Перми). На верфи заложены головные проекты прогулочных судов «Москва 2.0» – электроверсии известного теплохода, и электросудна для Санкт-Петербурга. Со стапелей корабелами предприятия было передано заказчикам уже 24 инновационных судна.

«Сегодня у России важнейшая задача – импортозамещение. И не просто адекватное, а превосходящее зарубежные образцы – во всех ключевых отраслях. И, конечно, в судостроении. Ленинградская область поддерживает проект, тем более что готовые электросуда будут использоваться на наших туристических маршрутах», – сказал губернатор Александр Дрозденко.

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Импортонезависимость

«Верфь является первой в России, запустившей производство инновационного водного пассажирского электротранспорта. Производимые предприятием электросуда в круглогодичном режиме отходили уже год в Москве, что можно считать знаком качества. Сегодня мы нацелены на расширение производства, запуск новых проектов и благодарны правительству Ленинградской области за поддержку наших инициатив», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Сегодня на предприятии Emperium в Санкт-Петербурге и Отрадном трудятся 375 человек – сотрудники верфи, корабелы, команда собственного конструкторского бюро. Мощность предприятия составляет 12 судов в год. В планах Emperium увеличить производственные мощности верфи для выпуска до 25 судов в год при строительстве производства полного цикла. В планах компании построить в Отрадном новые эллинг, корпусо-сборочный и механический цеха. Для этого предполагается увеличить штат до 750 человек. Об этом было заявлено в ходе визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на производственную площадку, что теперь закреплено в соглашении.

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