Электросуда Электрические корабли Electric vessels Electric ships


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Sitronics KT оснастила электросуда производства «Эмпериум» радионавигационным оборудованием 1
10.07.2024 «Лаборатория Касперского» и Sitronics Group подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.06.2024 ГТЛК заказала строительство 6 электросудов проекта «Экокруизер-м» на верфи «Эмпериум» 1
05.06.2024 Правительство Ленинградской области и Emperium подписали соглашение о сотрудничестве 1
31.10.2023 Sitronics Group разработала автоматические системы учета пассажиропотока и информирования для регулярных маршрутов электросудов Москвы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Электросуда и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1355 4
Ситроникс - Sitronics Electro 52 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5128 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 17 2
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 41 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 44 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4700 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2648 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10018 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1537 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 85 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21886 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1376 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 579 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3180 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 2
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 571 1
Пожидаев Николай 85 3
Дрозденко Александр 15 1
Пономарев Евгений 8 1
Сафарян Армен 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 3
Россия - РФ - Российская федерация 152740 2
Москва - Печатники 137 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1769 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1559 1
Украина - Киев 1135 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2781 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6774 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 727 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5896 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 950 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4239 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381901, в очереди разбора - 735855.
Создано именных указателей - 182218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

