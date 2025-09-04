Разделы

Телеком Навигация
|

Sitronics KT оснастила электросуда производства «Эмпериум» радионавигационным оборудованием

В рамках контракта разработчик решений для судоходства Sitronics KT обеспечил высокоточными ГЛОНАСС/GPS-приемниками, АИС-приемниками, а также стационарными и носимыми радиостанциями электросуда производства «Эмпериум» для регулярных городских речных маршрутов Москвы.

Российский разработчик программного и аппаратного обеспечения Sitronics KT поставил оборудование для 10 электросудов, произведенных компанией «Эмпериум», являющейся первым российским производителем инновационных электросудов, запустившим их серийное производство.

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи
Импортонезависимость

В поставку вошли навигационные эхолоты, стационарные и носимые УКВ-радиостанции для обеспечения связи между членами экипажа, высокоточные ГЛОНАСС/GPS-приемники с функцией спутникового навигационного компаса и приемники АИС (класс B) для обеспечения автоматического обмена навигационной, статической, рейсовой информацией, сообщениями, касающимися безопасности плавания с другими судами и береговыми станциями.

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) — разработчик интеллектуальных решений для судоходства, в том числе систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

В Москве запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: