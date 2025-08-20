Разделы

Ситроникс КТ Кронштадт Технологии Кронштадт групп Sitronics KT

Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) — разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций. Стратегической целью компании является унификация решений для морской индустрии на базе собственного программного обеспечения, разрабатываемого согласно требованиям российского законодательства

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 125 дел, на cумму 1 347 396 021 ₽*

Судебные дела (125) на сумму 1 347 396 021 ₽*
в качестве истца (49) на сумму 807 141 642 ₽*
в качестве ответчика (72) на сумму 539 053 910 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.08.2025 В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Запуск производства Представители Sitronics KT (входит в Sitronics Group) открывают направление разработки беспилотных маломерных судов в России, пишет «Коммерсант». Маломерные суда будут предназначены для доставки грузов по ре
06.08.2025 Sitronics KT прорабатывает автоматизацию отображения эталонного набора показателей социально-экономического развития муниципалитета в одной платформе

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над новым значительным расширением функциональности цифровой платформы управления территорией. ИТ-специалисты продумывают алгоритмы для автомати
21.07.2025 Sitronics KT создаст 3 новых подсистемы в цифровой платформе для медучреждений

Российский разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над развитием функциональности цифровой платформы управления здравоохранением. Система создана для медицинских учреждений как единое информацион
10.07.2025 Sitronics KT разработала аналог зарубежного датчика положения руля, используемого в системе автономного судовождения

Разработчик комплексных систем и решений для морского и речного транспорта Sitronics KT (входит в Sitronics Group) представил датчик для контроля положения руля собственной разработки. Его компания будет применять в новых проектах по «а-Навигации», а также в составе д
20.06.2025 Sitronics KT автоматизирует контроль за дорожными знаками и разметкой

В рамках цифровой платформы управления территорией (ЦПУТ) разработчики Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрили систему, которая в режиме реального времени оценивает состояние дорожных знаков, а также степень износа дорожной разметки. Система позволяет фик
11.06.2025 Базовая станция автоматической идентификационной системы производства Sitronics KT внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования

Производимая в Санкт-Петербурге компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group) базовая станция АИС «Т214» внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT. Береговы
09.06.2025 Sitronics KT внедрила автоматизированный контроль размещения рекламы в муниципалитете Ленобласти

ИТ-компания Sitronics KT внедрила систему мониторинга и фиксации нанесения несанкционированных надписей,

03.06.2025 Sitronics KT расширила функциональность цифровой платформы управления территорией системой мониторинга уличного освещения

ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) доработал систему мониторинга уличного освещения в рамках цифровой платформы управления территорией. Теперь система в автоматическом режиме оценивает исп
29.05.2025 ПО «Шкипер» компании Sitronics KT получило одобрение РКО

Разработчик решений для судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил сертификат об одобрении компьютерного приложения «Шкипер» от Российского классификационного общества, что подтверждает полную готовность продукта
29.04.2025 ПО «Шкипер» от Sitronics KT прошло успешную апробацию на судах ФБУ «Администрация Волго-Балт»

пешное прохождение апробации программного обеспечения «Шкипер», предназначенного для управления коллекцией государственных электронных навигационных карт. Об этом CNews сообщил представитель компании Sitronics KT. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Система была протестирована на т/х «Алиот» и «Ладожский», что позволило оцен
22.04.2025 Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан

Специалисты Sitronics KT приняли участие в проекте создания новой экспозиции МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей» в Республике Татарстан. Кинотеатр установлен в новом здании краеведческого

06.03.2025 Sitronics KT разработала модуль аналитики единой автоматизированной диспетчерской службы

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) расширил функциональность одного из своих флагманских продуктов – цифровой платформы управления территорией. Новый модуль в режиме реального времени позв
27.02.2025 Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ

Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ. Платформа может быть развернута в медицинских организациях различного масштаба. Разработчики наукоемких решений Sitronics KT

26.02.2025 Sitronics KT оснастила учебные кабинеты департамента техносферной безопасности РУДН

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT в рамках госконтракта выполнил поставку собственных решений и комплексное оснащение центра под ключ. Для обучения и повышения квалификации стали доступны кабинеты для подготовки оп
21.02.2025 Sitronics KT поставила третий VR-тренажер бульдозера для компании «Сервис-Четра»

Специалисты компании Sitronics KT завершили монтаж современного VR-тренажера бульдозера «Четра». Тренажер с технологией высокореалистичной симуляции разработан специалистами Sitronics KT (входит в Sitronics

12.02.2025 Sitronics KT разрабатывает модуль цифрового контроля за состоянием объектов культурного наследия

Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) создаст новое программное решение для организаций, занимающихся охраной и управлением объектами исторического и культурного наследия. Это будет цифровой

24.01.2025 Sitronics KT оснастила более 50 учебных и научно-образовательных заведений по всей стране

Российская компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) оснащает вузы, училища и школы, центры развития и патриотического воспитания учебным оборудованием и мультимедиа системами, VR-тренажерами, разрабатывает
20.01.2025 Программное обеспечение Sitronics KT для контрольно-корректирующих станций включено в реестр Минцифры России

С и GPS и контроля её качества. Встроенное программное обеспечение, входящее в состав ККС «АКВА-Станция-М», включено в реестр российского ПО Минцифры РФ. Более 80 контрольно-корректирующий станций от Sitronics KT уже функционируют на морском побережье и внутренних водных путях России в целях обеспечения безопасности судоходства. При этом 8 ККС обеспечивают безопасность мореплавания на трасс
14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера

кв. км. В 2025 г. работы продолжатся в рамках второго этапа реализации контракта с Министерством транспорта РФ по созданию электронных навигационных карт Онежского озера. Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершил первый этап создания электронных навигационных карт северной части третьего по площади озера в России. Специалистами были выполнены промеры аква
27.12.2024 Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер»

тографической системой «Шкипер». Комплексы предназначены для оснащения 60 судов, работающих в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Комплекс обеспечивает управление коллекцией государственных электронных навигационных карт (ГЭНК) формата S-57/S-63, их отображение и сопряжение с навиг
03.12.2024 Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора»

ому музею за проявленное доверие, и что практически через десять лет мы заново участвовали в проекте связанного с одним из символов нашего города – с крейсером «Аврора», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин. Sitronics KT имеет многолетний опыт проектирования и оснащения мультимедийных музейных экспозиций. Ранее компания в рамках создания новой экспозиции музея к
28.11.2024 Sitronics KT разработала электронную картографическую систему «Шкипер»

Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала программное обеспечение для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя. Программное обеспечение «Ш
25.11.2024 Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО

Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил свидетельство об одобрении типа изделия на систему управления техническими средствами судов (СУТС) от Российского Классификационного Общества. Св
07.11.2024 Цифровая платформа управления территорией Sitronics KT включена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанная Sitronics KT цифровая платформа управления территорией поселения, города или региона зарегистрирована в Едином реестре российских программ Минцифры. Разработка является одним из модулей ситуаци
23.10.2024 Sitronics KT обеспечит базовыми станциями АИС 5 бассейновых администраций Росморречфлота

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) заключили двухлетний контракт на поставку комплектов береговых (базовых) станций автоматической идентификационной системы. Базовые станции АИС предназнач
17.10.2024 Система управления техническими средствами для морских и речных судов Sitronics KT внесена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанный Sitronics KT (входит в Sitronics Group) программный комплекс «Система управления техническими средствами» (СУТС) зарегистрирован в Едином реестре российских программ Минцифры. Решение может при
07.10.2024 Sitronics KT и Университет Иннополис объединят усилия для разработки новых геоинформационных продуктов и цифровых проектов по управлению территориями

ИТ-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Университет Иннополис договорились о проведении сов
17.06.2024 Sitronics KT проведет аудит цифровой зрелости Гатчинского муниципального округа

Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Гатчина реализуют пилотный проект по проведению цифрового аудита территории. Соглашение о реализации проекта подписали ИТ-разработчик и администрация м
08.05.2024 Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега»

Компания Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега». Радионавигационное оборудование, а также система контроля и управления техническими средствами судна (
07.05.2024 Sitronics KT разработала VR-тренажер бульдозера для Чебоксарского тракторного завода

Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала учебный тренажер-симулятор на основе технологии виртуальной реальности для подготовки машинистов бульдозера и сервисных специалистов. Тренаже
17.04.2024 Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов

о скажется на безопасности судоходства. Продление контракта, свидетельствует о доверии к нашей компании и эффективности реализуемого проекта», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.
10.04.2024 Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО

рганов власти и территорий, внесена в реестр российского ПО. «Советник BI» относится к классу средств обработки данных и интеллектуального анализа бизнес-процессов. Программа разрабатывалась командой Sitronics KT (входит в Sitronics Group) как инструмент для поддержки принятия решений, который может использоваться в различных отраслях экономики для мониторинга бизнес-процессов, выявления те
06.02.2024 «Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля

роникс» выходит на рынок BI-софта с системой «Советник BI» Питерская «дочка» российской ИТ-компании Sitronics KT, которая занимается разработкой системы управления персоналом и бизнес-аналитики
29.01.2024 Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг»

обратная связь моряков нам необходима. И учебный центр «Совкомфлот» – идеальное место для апробации наших решений», – отметил директор департамента по разработке интегрированных навигационных систем Sitronics KT Максим Воробьёв.
26.01.2024 Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр ПО Роспатента

м процессам без вмешательства исполнителя. Это помогает руководителю принимать актуальные решения в сжатые сроки», - отметил глава дирекции по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов. Он подчеркнул, что «Советник BI» может быть интегрирован в корпоративную ИТ-систему любого бизнеса и организации, где приходится работать с большими объемами данных

23.01.2024 Sitronics KT внедрила автоматизированную систему создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов

ним. В этом году планируется поставка оставшихся четырёх бассейновых центров, что несомненно позитивно скажется на безопасности судоходства», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.
16.01.2024 Sitronics KT осуществила монтаж и ввод в эксплуатацию береговой контрольно-корректирующей станции на острове Олений в Карском море

гласно международным требованиям, точность определения места должна быть не хуже 10 м. Это уже седьмая ККС, введённая в эксплуатацию нашей компанией в арктической зоне», — сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.
27.12.2023 Sitronics KT внедрит платформу управления здравоохранением в Гатчинской межрайонной больнице

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрит «Цифровую платформу управления здравоохранением» в ГБУЗ «Гатчинская клиническая межрайонная больница». Пилотирование системы продлится полгода. С
15.11.2023 Sitronics KT заключила соглашение о партнерском сотрудничестве с Фондом развития территорий муниципальных образований

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Фонд развития территорий муниципальных образований намерены тиражировать опыт внедрения платформы управления территорией в Сосновском поселении Ленингр
24.10.2023 Sitronics KT приступила к созданию ЕИС для Гатчинского района Ленобласти

анном решении большое внимание будет уделено работе с обращениями граждан. Благодаря нашей разработке жителям Гатчинского района станет проще общаться с администрацией», — сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

Публикаций - 119, упоминаний - 138

Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 104
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 15
Ситроникс КТ - Stéor 5 5
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 5
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 4
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
Ситроникс - Sitronics Electro 55 2
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 2
Intel Corporation 12541 2
Konica Minolta 416 2
РТИ 146 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
8983 2
МТС - Система Телеком 236 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 1
ХайТэк Интеграция 24 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
ВкусВилл - ТехВилл - Технологии ВкусВилл - ДатаЛаб - Фулстек - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 21 1
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Приводная техника НТЦ ГК 16 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 23 1
Центр открытых разработок - OpenYard 66 1
К2Тех 236 1
Корпорация Попов Радио 1 1
Русдронопорт 9 1
Импульс АОКБ - Арзамасское опытно-конструкторское бюро 1 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 188 1
ITG - Алиот - Alioth 40 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud 4 1
Агат ГМЗ - Агат Гаврилов-Ямский машиностроительный завод 1 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 1
ГЛОНАСС АО 241 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
МегаФон 9892 1
Открытые технологии 715 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 90 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 4
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 3
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 2
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 30 1
Газпромнефть Снабжение 16 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 41 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития 2 1
Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей 1 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 3 1
РегБлок 6 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Daily Challenge 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Газпром нефть 670 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Газпром ПАО 1416 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Kama Flow - КФ Венчурс 22 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 9
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Судебная власть - Judicial power 2412 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 3
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Обь-Иртышводпуть ФБУ - Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей 3 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 93 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 54
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 18
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 14
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 31 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 9
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 61 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 8
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 44 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1048 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 5
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 14
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 16 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 7
Ситроникс КТ - ЦПУТ - Цифровая платформа управления территорией 6 6
Ситроникс КТ - Советник BI 4 4
Ситроникс КТ - Шкипер ЭКС - Шкипер электронная картографическая система 8 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 4
Ситроникс КТ - Беринг РЛД - радиолокационный судовой комплекс 3 3
Пола Райз - Пола Анфиса 3 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 3
Ситроникс КТ - Морская коммуникационная платформа 2 2
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 2
Ситроникс КТ - АКВА-Станция-М ККС 2 2
Ситроникс КТ - СУТС - Система управления техническими средствами 2 2
Ситроникс КТ - ПМБС - Платформа моделирования безэкипажного судовождения 3 2
Ситроникс КТ - Румб - авторулевой управления курсом судна 2 2
Роскосмос РКС - Орион НПО - Orion-Drone - российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 4 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
ParallelGraphics Cortona3D 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 1
FreePik 1435 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 4 1
Профессионалитет - Федеральный проект 13 1
Ситроникс КТ - IQCity - Умный город 1 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 34 1
Ситроникс - Sitronics SiAIS - С-АИС - Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы 9 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
YSoft SafeQ 26 1
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 34 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Windows 16327 1
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 1
Родионов Андрей 35 35
Шишенин Евгений 23 20
Рябов Алексей 15 12
Маренич Игорь 10 10
Пожидаев Николай 85 10
Ершова Анастасия 4 3
Катков Алексей 42 3
Бриллиантов Илья 2 2
Исмагилов Марат 2 2
Нещадим Людмила 2 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Путин Владимир 3349 2
Пинский Александр 3 1
Христенко Виктор 43 1
Лычагин Денис 3 1
Бугаенко Оксана 2 1
Емельянова Лариса 1 1
Путилин Владислав 14 1
Исаакян Армен 5 1
Табуринский Андрей 6 1
Генералов Сергей 3 1
Охонин Павел 5 1
Гайда Кирилл 1 1
Гордин Дионис 18 1
Воробьев Максим 4 1
Чудинов Никита 1 1
Бурдюг Никита 1 1
Горожанкин Николай 1 1
Ряшин Николай 14 1
Гагарский Дмитрий 1 1
Брагар Евгений 2 1
Бенгерт Александр 1 1
Патрушев Александр 1 1
Авакимян Анна 6 1
Павлов Ростислав 1 1
Скатин Андрей 4 1
Плешков Антон 1 1
Линдберг Иван 3 1
Грачев Вячеслав 3 1
Романцова Мария 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 5
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 33 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 985 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 3
Мировой океан - World Ocean 521 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 3
Азовское море - Азовское побережье 44 2
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 38 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 712 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 2
Россия - ДФО - Магаданская область 477 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Сатурн - Титан (спутник) 504 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Беломорско-Балтийский водный путь - Беломорско-Балтийский канал 3 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волго-Донской канал 10 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 15 1
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы - Мингер 20 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 18
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 7
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
ОКР - Опытно-конструкторские работы 210 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
Образование в России 2559 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 320 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Ведомости 1233 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
РИА Новости 984 1
Forbes - Форбс 910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Fast рейтинг 54 1
ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 4 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 30 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
