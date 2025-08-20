Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sitronics KT (входит в Sitronics Group) — разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций. Стратегической целью компании является унификация решений для морской индустрии на базе собственного программного обеспечения, разрабатываемого согласно требованиям российского законодательства
СОБЫТИЯ
|20.08.2025
|
В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн
Запуск производства Представители Sitronics KT (входит в Sitronics Group) открывают направление разработки беспилотных маломерных судов в России, пишет «Коммерсант». Маломерные суда будут предназначены для доставки грузов по ре
|06.08.2025
|
Sitronics KT прорабатывает автоматизацию отображения эталонного набора показателей социально-экономического развития муниципалитета в одной платформе
Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над новым значительным расширением функциональности цифровой платформы управления территорией. ИТ-специалисты продумывают алгоритмы для автомати
|21.07.2025
|
Sitronics KT создаст 3 новых подсистемы в цифровой платформе для медучреждений
Российский разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над развитием функциональности цифровой платформы управления здравоохранением. Система создана для медицинских учреждений как единое информацион
|10.07.2025
|
Sitronics KT разработала аналог зарубежного датчика положения руля, используемого в системе автономного судовождения
Разработчик комплексных систем и решений для морского и речного транспорта Sitronics KT (входит в Sitronics Group) представил датчик для контроля положения руля собственной разработки. Его компания будет применять в новых проектах по «а-Навигации», а также в составе д
|20.06.2025
|
Sitronics KT автоматизирует контроль за дорожными знаками и разметкой
В рамках цифровой платформы управления территорией (ЦПУТ) разработчики Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрили систему, которая в режиме реального времени оценивает состояние дорожных знаков, а также степень износа дорожной разметки. Система позволяет фик
|11.06.2025
|
Базовая станция автоматической идентификационной системы производства Sitronics KT внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования
Производимая в Санкт-Петербурге компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group) базовая станция АИС «Т214» внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT. Береговы
|09.06.2025
|
Sitronics KT внедрила автоматизированный контроль размещения рекламы в муниципалитете Ленобласти
ИТ-компания Sitronics KT внедрила систему мониторинга и фиксации нанесения несанкционированных надписей,
|03.06.2025
|
Sitronics KT расширила функциональность цифровой платформы управления территорией системой мониторинга уличного освещения
ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) доработал систему мониторинга уличного освещения в рамках цифровой платформы управления территорией. Теперь система в автоматическом режиме оценивает исп
|29.05.2025
|
ПО «Шкипер» компании Sitronics KT получило одобрение РКО
Разработчик решений для судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил сертификат об одобрении компьютерного приложения «Шкипер» от Российского классификационного общества, что подтверждает полную готовность продукта
|29.04.2025
|
ПО «Шкипер» от Sitronics KT прошло успешную апробацию на судах ФБУ «Администрация Волго-Балт»
пешное прохождение апробации программного обеспечения «Шкипер», предназначенного для управления коллекцией государственных электронных навигационных карт. Об этом CNews сообщил представитель компании Sitronics KT. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Система была протестирована на т/х «Алиот» и «Ладожский», что позволило оцен
|22.04.2025
|
Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан
Специалисты Sitronics KT приняли участие в проекте создания новой экспозиции МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей» в Республике Татарстан. Кинотеатр установлен в новом здании краеведческого
|06.03.2025
|
Sitronics KT разработала модуль аналитики единой автоматизированной диспетчерской службы
Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) расширил функциональность одного из своих флагманских продуктов – цифровой платформы управления территорией. Новый модуль в режиме реального времени позв
|27.02.2025
|
Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ
Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ. Платформа может быть развернута в медицинских организациях различного масштаба. Разработчики наукоемких решений Sitronics KT
|26.02.2025
|
Sitronics KT оснастила учебные кабинеты департамента техносферной безопасности РУДН
Разработчик наукоемких решений Sitronics KT в рамках госконтракта выполнил поставку собственных решений и комплексное оснащение центра под ключ. Для обучения и повышения квалификации стали доступны кабинеты для подготовки оп
|21.02.2025
|
Sitronics KT поставила третий VR-тренажер бульдозера для компании «Сервис-Четра»
Специалисты компании Sitronics KT завершили монтаж современного VR-тренажера бульдозера «Четра». Тренажер с технологией высокореалистичной симуляции разработан специалистами Sitronics KT (входит в Sitronics
|12.02.2025
|
Sitronics KT разрабатывает модуль цифрового контроля за состоянием объектов культурного наследия
Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) создаст новое программное решение для организаций, занимающихся охраной и управлением объектами исторического и культурного наследия. Это будет цифровой
|24.01.2025
|
Sitronics KT оснастила более 50 учебных и научно-образовательных заведений по всей стране
Российская компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) оснащает вузы, училища и школы, центры развития и патриотического воспитания учебным оборудованием и мультимедиа системами, VR-тренажерами, разрабатывает
|20.01.2025
|
Программное обеспечение Sitronics KT для контрольно-корректирующих станций включено в реестр Минцифры России
С и GPS и контроля её качества. Встроенное программное обеспечение, входящее в состав ККС «АКВА-Станция-М», включено в реестр российского ПО Минцифры РФ. Более 80 контрольно-корректирующий станций от Sitronics KT уже функционируют на морском побережье и внутренних водных путях России в целях обеспечения безопасности судоходства. При этом 8 ККС обеспечивают безопасность мореплавания на трасс
|14.01.2025
|
Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера
кв. км. В 2025 г. работы продолжатся в рамках второго этапа реализации контракта с Министерством транспорта РФ по созданию электронных навигационных карт Онежского озера. Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершил первый этап создания электронных навигационных карт северной части третьего по площади озера в России. Специалистами были выполнены промеры аква
|27.12.2024
|
Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер»
тографической системой «Шкипер». Комплексы предназначены для оснащения 60 судов, работающих в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Комплекс обеспечивает управление коллекцией государственных электронных навигационных карт (ГЭНК) формата S-57/S-63, их отображение и сопряжение с навиг
|03.12.2024
|
Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора»
ому музею за проявленное доверие, и что практически через десять лет мы заново участвовали в проекте связанного с одним из символов нашего города – с крейсером «Аврора», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин. Sitronics KT имеет многолетний опыт проектирования и оснащения мультимедийных музейных экспозиций. Ранее компания в рамках создания новой экспозиции музея к
|28.11.2024
|
Sitronics KT разработала электронную картографическую систему «Шкипер»
Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала программное обеспечение для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя. Программное обеспечение «Ш
|25.11.2024
|
Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО
Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил свидетельство об одобрении типа изделия на систему управления техническими средствами судов (СУТС) от Российского Классификационного Общества. Св
|07.11.2024
|
Цифровая платформа управления территорией Sitronics KT включена в реестр российского ПО Минцифры
Разработанная Sitronics KT цифровая платформа управления территорией поселения, города или региона зарегистрирована в Едином реестре российских программ Минцифры. Разработка является одним из модулей ситуаци
|23.10.2024
|
Sitronics KT обеспечит базовыми станциями АИС 5 бассейновых администраций Росморречфлота
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) заключили двухлетний контракт на поставку комплектов береговых (базовых) станций автоматической идентификационной системы. Базовые станции АИС предназнач
|17.10.2024
|
Система управления техническими средствами для морских и речных судов Sitronics KT внесена в реестр российского ПО Минцифры
Разработанный Sitronics KT (входит в Sitronics Group) программный комплекс «Система управления техническими средствами» (СУТС) зарегистрирован в Едином реестре российских программ Минцифры. Решение может при
|07.10.2024
|
Sitronics KT и Университет Иннополис объединят усилия для разработки новых геоинформационных продуктов и цифровых проектов по управлению территориями
ИТ-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Университет Иннополис договорились о проведении сов
|17.06.2024
|
Sitronics KT проведет аудит цифровой зрелости Гатчинского муниципального округа
Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Гатчина реализуют пилотный проект по проведению цифрового аудита территории. Соглашение о реализации проекта подписали ИТ-разработчик и администрация м
|08.05.2024
|
Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега»
Компания Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега». Радионавигационное оборудование, а также система контроля и управления техническими средствами судна (
|07.05.2024
|
Sitronics KT разработала VR-тренажер бульдозера для Чебоксарского тракторного завода
Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала учебный тренажер-симулятор на основе технологии виртуальной реальности для подготовки машинистов бульдозера и сервисных специалистов. Тренаже
|17.04.2024
|
Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов
о скажется на безопасности судоходства. Продление контракта, свидетельствует о доверии к нашей компании и эффективности реализуемого проекта», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.
|10.04.2024
|
Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО
рганов власти и территорий, внесена в реестр российского ПО. «Советник BI» относится к классу средств обработки данных и интеллектуального анализа бизнес-процессов. Программа разрабатывалась командой Sitronics KT (входит в Sitronics Group) как инструмент для поддержки принятия решений, который может использоваться в различных отраслях экономики для мониторинга бизнес-процессов, выявления те
|06.02.2024
|
«Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля
роникс» выходит на рынок BI-софта с системой «Советник BI» Питерская «дочка» российской ИТ-компании Sitronics KT, которая занимается разработкой системы управления персоналом и бизнес-аналитики
|29.01.2024
|
Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг»
обратная связь моряков нам необходима. И учебный центр «Совкомфлот» – идеальное место для апробации наших решений», – отметил директор департамента по разработке интегрированных навигационных систем Sitronics KT Максим Воробьёв.
|26.01.2024
|
Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр ПО Роспатента
м процессам без вмешательства исполнителя. Это помогает руководителю принимать актуальные решения в сжатые сроки», - отметил глава дирекции по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов. Он подчеркнул, что «Советник BI» может быть интегрирован в корпоративную ИТ-систему любого бизнеса и организации, где приходится работать с большими объемами данных
|23.01.2024
|
Sitronics KT внедрила автоматизированную систему создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов
ним. В этом году планируется поставка оставшихся четырёх бассейновых центров, что несомненно позитивно скажется на безопасности судоходства», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.
|16.01.2024
|
Sitronics KT осуществила монтаж и ввод в эксплуатацию береговой контрольно-корректирующей станции на острове Олений в Карском море
гласно международным требованиям, точность определения места должна быть не хуже 10 м. Это уже седьмая ККС, введённая в эксплуатацию нашей компанией в арктической зоне», — сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.
|27.12.2023
|
Sitronics KT внедрит платформу управления здравоохранением в Гатчинской межрайонной больнице
Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрит «Цифровую платформу управления здравоохранением» в ГБУЗ «Гатчинская клиническая межрайонная больница». Пилотирование системы продлится полгода. С
|15.11.2023
|
Sitronics KT заключила соглашение о партнерском сотрудничестве с Фондом развития территорий муниципальных образований
Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Фонд развития территорий муниципальных образований намерены тиражировать опыт внедрения платформы управления территорией в Сосновском поселении Ленингр
|24.10.2023
|
Sitronics KT приступила к созданию ЕИС для Гатчинского района Ленобласти
анном решении большое внимание будет уделено работе с обращениями граждан. Благодаря нашей разработке жителям Гатчинского района станет проще общаться с администрацией», — сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.
