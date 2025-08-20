Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн Запуск производства Представители Sitronics KT (входит в Sitronics Group) открывают направление разработки беспилотных маломерных судов в России, пишет «Коммерсант». Маломерные суда будут предназначены для доставки грузов по ре

Sitronics KT прорабатывает автоматизацию отображения эталонного набора показателей социально-экономического развития муниципалитета в одной платформе Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над новым значительным расширением функциональности цифровой платформы управления территорией. ИТ-специалисты продумывают алгоритмы для автомати

Sitronics KT создаст 3 новых подсистемы в цифровой платформе для медучреждений Российский разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над развитием функциональности цифровой платформы управления здравоохранением. Система создана для медицинских учреждений как единое информацион

Sitronics KT разработала аналог зарубежного датчика положения руля, используемого в системе автономного судовождения Разработчик комплексных систем и решений для морского и речного транспорта Sitronics KT (входит в Sitronics Group) представил датчик для контроля положения руля собственной разработки. Его компания будет применять в новых проектах по «а-Навигации», а также в составе д

Sitronics KT автоматизирует контроль за дорожными знаками и разметкой В рамках цифровой платформы управления территорией (ЦПУТ) разработчики Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрили систему, которая в режиме реального времени оценивает состояние дорожных знаков, а также степень износа дорожной разметки. Система позволяет фик

Базовая станция автоматической идентификационной системы производства Sitronics KT внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования Производимая в Санкт-Петербурге компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group) базовая станция АИС «Т214» внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT. Береговы

Sitronics KT внедрила автоматизированный контроль размещения рекламы в муниципалитете Ленобласти ИТ-компания Sitronics KT внедрила систему мониторинга и фиксации нанесения несанкционированных надписей,

Sitronics KT расширила функциональность цифровой платформы управления территорией системой мониторинга уличного освещения ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) доработал систему мониторинга уличного освещения в рамках цифровой платформы управления территорией. Теперь система в автоматическом режиме оценивает исп

ПО «Шкипер» компании Sitronics KT получило одобрение РКО Разработчик решений для судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил сертификат об одобрении компьютерного приложения «Шкипер» от Российского классификационного общества, что подтверждает полную готовность продукта

ПО «Шкипер» от Sitronics KT прошло успешную апробацию на судах ФБУ «Администрация Волго-Балт» пешное прохождение апробации программного обеспечения «Шкипер», предназначенного для управления коллекцией государственных электронных навигационных карт. Об этом CNews сообщил представитель компании Sitronics KT. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Система была протестирована на т/х «Алиот» и «Ладожский», что позволило оцен

Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан Специалисты Sitronics KT приняли участие в проекте создания новой экспозиции МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей» в Республике Татарстан. Кинотеатр установлен в новом здании краеведческого

Sitronics KT разработала модуль аналитики единой автоматизированной диспетчерской службы Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) расширил функциональность одного из своих флагманских продуктов – цифровой платформы управления территорией. Новый модуль в режиме реального времени позв

Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ. Платформа может быть развернута в медицинских организациях различного масштаба. Разработчики наукоемких решений Sitronics KT

Sitronics KT оснастила учебные кабинеты департамента техносферной безопасности РУДН Разработчик наукоемких решений Sitronics KT в рамках госконтракта выполнил поставку собственных решений и комплексное оснащение центра под ключ. Для обучения и повышения квалификации стали доступны кабинеты для подготовки оп

Sitronics KT поставила третий VR-тренажер бульдозера для компании «Сервис-Четра» Специалисты компании Sitronics KT завершили монтаж современного VR-тренажера бульдозера «Четра». Тренажер с технологией высокореалистичной симуляции разработан специалистами Sitronics KT (входит в Sitronics

Sitronics KT разрабатывает модуль цифрового контроля за состоянием объектов культурного наследия Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) создаст новое программное решение для организаций, занимающихся охраной и управлением объектами исторического и культурного наследия. Это будет цифровой

Sitronics KT оснастила более 50 учебных и научно-образовательных заведений по всей стране Российская компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) оснащает вузы, училища и школы, центры развития и патриотического воспитания учебным оборудованием и мультимедиа системами, VR-тренажерами, разрабатывает

Программное обеспечение Sitronics KT для контрольно-корректирующих станций включено в реестр Минцифры России С и GPS и контроля её качества. Встроенное программное обеспечение, входящее в состав ККС «АКВА-Станция-М», включено в реестр российского ПО Минцифры РФ. Более 80 контрольно-корректирующий станций от Sitronics KT уже функционируют на морском побережье и внутренних водных путях России в целях обеспечения безопасности судоходства. При этом 8 ККС обеспечивают безопасность мореплавания на трасс

Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера кв. км. В 2025 г. работы продолжатся в рамках второго этапа реализации контракта с Министерством транспорта РФ по созданию электронных навигационных карт Онежского озера. Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершил первый этап создания электронных навигационных карт северной части третьего по площади озера в России. Специалистами были выполнены промеры аква

Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер» тографической системой «Шкипер». Комплексы предназначены для оснащения 60 судов, работающих в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Комплекс обеспечивает управление коллекцией государственных электронных навигационных карт (ГЭНК) формата S-57/S-63, их отображение и сопряжение с навиг

Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора» ому музею за проявленное доверие, и что практически через десять лет мы заново участвовали в проекте связанного с одним из символов нашего города – с крейсером «Аврора», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин. Sitronics KT имеет многолетний опыт проектирования и оснащения мультимедийных музейных экспозиций. Ранее компания в рамках создания новой экспозиции музея к

Sitronics KT разработала электронную картографическую систему «Шкипер» Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала программное обеспечение для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя. Программное обеспечение «Ш

Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил свидетельство об одобрении типа изделия на систему управления техническими средствами судов (СУТС) от Российского Классификационного Общества. Св

Цифровая платформа управления территорией Sitronics KT включена в реестр российского ПО Минцифры Разработанная Sitronics KT цифровая платформа управления территорией поселения, города или региона зарегистрирована в Едином реестре российских программ Минцифры. Разработка является одним из модулей ситуаци

Sitronics KT обеспечит базовыми станциями АИС 5 бассейновых администраций Росморречфлота Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) заключили двухлетний контракт на поставку комплектов береговых (базовых) станций автоматической идентификационной системы. Базовые станции АИС предназнач

Система управления техническими средствами для морских и речных судов Sitronics KT внесена в реестр российского ПО Минцифры Разработанный Sitronics KT (входит в Sitronics Group) программный комплекс «Система управления техническими средствами» (СУТС) зарегистрирован в Едином реестре российских программ Минцифры. Решение может при

Sitronics KT и Университет Иннополис объединят усилия для разработки новых геоинформационных продуктов и цифровых проектов по управлению территориями ИТ-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Университет Иннополис договорились о проведении сов

Sitronics KT проведет аудит цифровой зрелости Гатчинского муниципального округа Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Гатчина реализуют пилотный проект по проведению цифрового аудита территории. Соглашение о реализации проекта подписали ИТ-разработчик и администрация м

Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега» Компания Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега». Радионавигационное оборудование, а также система контроля и управления техническими средствами судна (

Sitronics KT разработала VR-тренажер бульдозера для Чебоксарского тракторного завода Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала учебный тренажер-симулятор на основе технологии виртуальной реальности для подготовки машинистов бульдозера и сервисных специалистов. Тренаже

Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов о скажется на безопасности судоходства. Продление контракта, свидетельствует о доверии к нашей компании и эффективности реализуемого проекта», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.

Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО рганов власти и территорий, внесена в реестр российского ПО. «Советник BI» относится к классу средств обработки данных и интеллектуального анализа бизнес-процессов. Программа разрабатывалась командой Sitronics KT (входит в Sitronics Group) как инструмент для поддержки принятия решений, который может использоваться в различных отраслях экономики для мониторинга бизнес-процессов, выявления те

«Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля роникс» выходит на рынок BI-софта с системой «Советник BI» Питерская «дочка» российской ИТ-компании Sitronics KT, которая занимается разработкой системы управления персоналом и бизнес-аналитики

Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг» обратная связь моряков нам необходима. И учебный центр «Совкомфлот» – идеальное место для апробации наших решений», – отметил директор департамента по разработке интегрированных навигационных систем Sitronics KT Максим Воробьёв.

Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр ПО Роспатента м процессам без вмешательства исполнителя. Это помогает руководителю принимать актуальные решения в сжатые сроки», - отметил глава дирекции по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов. Он подчеркнул, что «Советник BI» может быть интегрирован в корпоративную ИТ-систему любого бизнеса и организации, где приходится работать с большими объемами данных

Sitronics KT внедрила автоматизированную систему создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов ним. В этом году планируется поставка оставшихся четырёх бассейновых центров, что несомненно позитивно скажется на безопасности судоходства», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.

Sitronics KT осуществила монтаж и ввод в эксплуатацию береговой контрольно-корректирующей станции на острове Олений в Карском море гласно международным требованиям, точность определения места должна быть не хуже 10 м. Это уже седьмая ККС, введённая в эксплуатацию нашей компанией в арктической зоне», — сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Sitronics KT внедрит платформу управления здравоохранением в Гатчинской межрайонной больнице Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрит «Цифровую платформу управления здравоохранением» в ГБУЗ «Гатчинская клиническая межрайонная больница». Пилотирование системы продлится полгода. С

Sitronics KT заключила соглашение о партнерском сотрудничестве с Фондом развития территорий муниципальных образований Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Фонд развития территорий муниципальных образований намерены тиражировать опыт внедрения платформы управления территорией в Сосновском поселении Ленингр