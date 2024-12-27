Разделы

Телеком Навигация
|

Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер»

Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 программно-аппаратных комплексов с электронной картографической системой «Шкипер». Комплексы предназначены для оснащения 60 судов, работающих в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group).

Комплекс обеспечивает управление коллекцией государственных электронных навигационных карт (ГЭНК) формата S-57/S-63, их отображение и сопряжение с навигационным оборудованием, а также отображение навигационной информации и целевой обстановки по данным АИС.

Система позволяет планировать маршрут судна, наносить объекты пользователя на карту, осуществлять мониторинг движения судна относительно заданного маршрута. В системе предусмотрены сохранение данных пройденного пути, определение места судна на электронных навигационных картах (ЭНК) по визуальным ориентирам и другие функциональные возможности. Источниками данных для ЭКС «Шкипер» являются приёмник GPS/ГЛОНАСС, судовые навигационные систем и АИС.

Поставленные для ФБУ «Администрация «Волго-Балт» комплекты оснащены программным комплексом «Шкипер», являющимся собственной разработкой Sitronics KT из реестра отечественного ПО Минцифры РФ. Программный комплекс установлен на 13-дюймовый планшет и поставляется вместе с приемниками GPS/ГЛОНАСС, клавиатурой, трекболом и модулем GSM-связи. Использование данного решения планируется на судах, входящих в ядро технического флота ФБУ «Администрация «Волго-Балт», и работающих в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей.

«Использование ПО «Шкипер» на судах администрации бассейна будет способствовать целям обеспечения безопасности судоходства с использованием государственных электронных навигационных карт. Это становится особенно актуальным в связи с увеличением объемов грузовых и пассажирских перевозок и необходимостью в точной навигации, развитием цифровых технологий и инфраструктуры», — сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Sitronics KT гибко подходит к подбору комплектации комплекса и поставляет ПО «Шкипер» с различными аппаратными средствами, такими как планшет, в том числе в защищенном исполнении, ноутбук или компьютер на выбор заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

В России создадут сеть псевдоспутников для работы в стратосфере. Подобный проект Facebook* провалился

В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА

Трамп засекретит отчетность об авариях автомобилей автопилотом. Об этом просил Илон Маск

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще